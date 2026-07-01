تجميد الحسابات المصرفية في غزة... وجه آخر للحرب المعيشية

- الأزمة الاقتصادية وتأثيرها: شهد قطاع غزة أزمة اقتصادية جديدة مع تجميد وإغلاق حسابات مصرفية، مما دفع المواطنين للبحث عن بدائل لحماية مدخراتهم، مثل شراء الذهب، وتأثرت الأسواق والاستهلاك والثقة في القطاع المصرفي. - قصص شخصية ومعاناة الأفراد: يعاني الأفراد مثل زياد عودة ومحمد سرداح من تجميد حساباتهم دون توضيحات، مما أثر على حياتهم اليومية، بينما لجأت أماني عبد اللطيف لشراء الذهب لحماية مدخراتها. - غياب الشفافية وتأثيرها على الثقة: غياب الشفافية في تجميد الحسابات يزيد معاناة المواطنين ويؤثر على الثقة في القطاع المصرفي، ويؤكد الخبراء على ضرورة تبسيط الإجراءات لتحقيق التوازن بين الامتثال المصرفي وحقوق المواطنين.

ظهرت خلال الشهور الأخيرة أزمة اقتصادية جديدة في قطاع غزة تتمثل في تجميد وإغلاق عدد من الحسابات المصرفية، الأمر الذي حرم أصحابها من الوصول إلى مدخراتهم أو الاستفادة من الحوالات المالية التي يعتمدون عليها لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتزايدت شكاوى غزيين من إغلاق حساباتهم المصرفية دون تلقي توضيحات كافية بشأن الأسباب أو المدة المتوقعة لمعالجة أوضاعهم، فيما دفع تصاعد هذه الحالات عدداً من المواطنين إلى البحث عن بدائل لحماية مدخراتهم، من خلال شراء الذهب أو الاحتفاظ بالأموال خارج الجهاز المصرفي خشية تعرضها للتجميد في أي وقت.

ويرى مختصون أن هذه التطورات لا تقتصر آثارها على أصحاب الحسابات المجمدة، وإنما تمتد لتؤثر في حركة الأسواق ومستويات الاستهلاك والثقة بالقطاع المصرفي، خاصة في ظل اعتماد آلاف الأسر على الحوالات الخارجية والمدخرات الشخصية لتغطية نفقاتها اليومية بعد تراجع فرص العمل وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية.

حياة معطلة في غزة

يقول الفلسطيني زياد عودة إن قرار بنك فلسطين بتجميد حسابه المصرفي أدخله في أزمة معيشية حقيقية، بعدما فقد القدرة على استخدام جميع الخدمات البنكية التي كان يعتمد عليها في إدارة شؤون أسرته، موضحاً أن حسابه كان الوسيلة الوحيدة التي يدير من خلالها التزاماته المالية اليومية قبل أن يفاجأ بتوقفه كلياً.

ويؤكد عودة لـ"العربي الجديد" أنه لم يتلق أي حوالة مالية من الخارج خلال الفترة الماضية، ولا يعرف السبب الحقيقي الذي دفع البنك إلى تجميد حسابه، مشيراً إلى أنه راجع الفرع أكثر من مرة للاستفسار عن الأمر، إلا أن الموظفين أبلغوه بأن القرار يعود إلى "أسباب تنظيمية ورقابية"، دون تقديم أي توضيحات إضافية أو تحديد موعد لمعالجة المشكلة أو إعادة تفعيل الحساب.

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ويضيف: "قرار التجميد تسبب لي بشلل كامل في حياتي المعيشية إذ أصبحت عاجزاً عن تنفيذ أي معاملة مالية أو الوصول إلى أموالي لتوفير احتياجاتي"، مؤكدا أنه لا يزال يبحث عن أي مخرج يساعده على تسيير أمور حياته اليومية، لكن جميع محاولاته حتى الآن باءت بالفشل ما زاد من شعوره بالعجز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.

ولم تكن تجربة الفلسطيني محمد سرداح مختلفة كثيراً، إذ يقول إنّ حسابه المصرفي أغلق فور تلقيه حوالة مالية بقيمة 300 دولار أرسلتها شقيقته المغتربة لمساعدته على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، مؤكداً أنه لم يتوقع أن يؤدي مبلغ بهذا الحجم إلى إغلاق الحساب تلقائياً.

ويوضح سرداح لـ"العربي الجديد" أن قيمة الحوالة كانت متواضعة مقارنة بحجم احتياجات أسرته، وجاءت في ظل انعدام فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أنه فوجئ بعدم تمكنه من الوصول إلى الأموال، مع إغلاق الحساب دون تلقي أي إشعار مسبق أو تفسير واضح للأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء.

ويضيف: "كنا نبحث عن أي وسيلة تساعدنا على الصمود في ظل البطالة وانهيار الأوضاع المعيشية، لكنّنا وجدنا أنفسنا أمام معاناة جديدة تتمثل في إغلاق الحسابات وعدم استقبال الكاش، فأصبح الحصول على المساعدة لا يعني بالضرورة القدرة على الاستفادة منها، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسر التي تعتمد على الحوالات الخارجية مصدراً رئيسياً للدخل".

أما الفلسطينية أماني عبد اللطيف، فاتخذت قراراً مختلفاً لحماية مدخراتها، إذ اشترت مصاغاً ذهبياً بقيمة تسعة آلاف دولار، وهو كامل المبلغ الذي كانت تحتفظ به في حسابها المصرفي، رغم أن أسعار الذهب في السوق المحلية تفوق الأسعار العالمية بفارق ملحوظ.

وتوضح عبد اللطيف لـ"العربي الجديد" أن قرارها جاء نتيجة تزايد المخاوف من إغلاق الحسابات المصرفية، مؤكدة أنها لم تعد تشعر بالأمان تجاه الاحتفاظ بمدخراتها داخل الجهاز المصرفي، خاصة بعد سماعها قصصاً متكررة عن تجميد حسابات مواطنين دون معرفة الأسباب أو موعد استعادة أموالهم.

وتشير إلى أن هذا المبلغ يمثل "تحويشة العمر"، لذلك فضلت تحمل فارق السعر وشراء الذهب على إبقاء الأموال داخل الحساب معرضة للتجميد في أي لحظة، معتبرة أن الذهب رغم ارتفاع تكلفته، يمنحها شعوراً أكبر بالأمان ويمكنها من الاحتفاظ بمدخراتها بعيداً عن أي إجراءات مصرفية قد تحول بينها وبين الوصول إلى أموالها.

غياب الشفافية

من جهته، يرى المختصّ في الشأن الاقتصادي عماد لبد، أن تزايد شكاوى المواطنين بشأن تجميد بعض الحسابات المصرفية وتعقيد إجراءات الوصول إلى الأموال في بنك فلسطين يمثل تحدياً إضافياً للاقتصاد في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة التي يعيشها السكان منذ اندلاع الحرب.

ويقول لبد لـ"العربي الجديد" إن استمرار القيود على الحسابات، خاصة تلك المتعلقة بالورثة أو المستفيدين من التحويلات المالية، يؤدي إلى تعطيل السيولة داخل الأسواق ويحد من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على النشاط التجاري وحركة الاستهلاك المحلي ويعمق حالة الركود الاقتصادي.

ويضيف: "تجميد الأموال، حتى وإن استند إلى اعتبارات تنظيمية أو قانونية، يتطلب آليات استثنائية تراعي ظروف الحرب وتضمن سرعة البتّ في المعاملات الإنسانية، لأن تأخير وصول المواطنين إلى مدخراتهم أو مستحقاتهم يضاعف الضغوط المعيشية"، مؤكداً أن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تستوجب قدراً أكبر من الشفافية وتبسيط الإجراءات وتسريع معالجة الحسابات المجمّدة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الامتثال المصرفي وحق المواطنين في الوصول إلى أموالهم خلال الأزمات.

في حين، يقول رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبدو إنّ أحد أبرز الإشكاليات المرتبطة بملف تجميد الحسابات المصرفية يتمثل في غياب الشفافية مع المواطنين، موضحاً أن كثيراً من أصحاب الحسابات لا يتلقون أي تفسير واضح للأسباب التي أدت إلى إغلاق حساباتهم أو تجميدها، كما لا يجري إبلاغهم بالمدة الزمنية المتوقعة لإعادة أموالهم أو الإجراءات المطلوبة لإنهاء هذه الأزمة.

ويضيف عبدو لـ"العربي الجديد": "بعض الإجراءات تبدو متّسمة بالتعسف، حتى في الحالات التي قد تكون مرتبطة بضغوط أو تعليمات خارجية، لأن غياب الإفصاح والوضوح يضاعف من معاناة المواطنين ويجعلهم عاجزين عن التخطيط لإدارة شؤونهم المالية".

ويشير إلى أنه يمكن تفهم تعرض البنوك لضغوط مرتبطة ببيئة العمل المعقدة والقيود المفروضة على القطاع المصرفي، إلا أن ذلك، بحسب رأيه، لا يبرّر التوسع في إجراءات التجميد أو إغلاق الحسابات دون إخطار أصحابها أو منحهم فرصة لمعرفة أسباب القرار والاعتراض عليه.

ويشدّد على أن التجاوزات لا تقتصر على الحسابات التي قد تكون خاضعة لإجراءات أمنية أو قوائم خارجية، وإنما تمتد إلى حالات أخرى شابتها مخالفات، من بينها استمرار تجميد الأموال وعدم تمكين أصحابها من سحبها أو تحويلها، أو عدم تحديد موعد واضح لإنهاء الإجراءات، وهو ما يثير مخاوف واسعة لدى المواطنين ويؤثر في مستوى الثقة بالقطاع المصرفي.

في المقابل، يقول مصدر مطلع في بنك فلسطين، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إن إجراءات تجميد بعض الحسابات المصرفية لا تصدر بقرار من البنك وإنما تأتي استجابة لمتطلبات امتثال وتعليمات صادرة عن جهات خارجية، لا يملك البنك صلاحية رفضها أو تجاوزها.

ويضيف المصدر: "المصارف العاملة في فلسطين ملزمة بالامتثال لهذه التعليمات حفاظاً على استمرار علاقاتها المصرفية مع البنوك المراسلة وتجنّب أي عقوبات أو إجراءات قد تؤثر في عملها"، مؤكداً أن البنك يتعامل مع هذه الملفات وفق الأطر التنظيمية والقانونية الناظمة لعمل القطاع المصرفي.