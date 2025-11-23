تجميد أسعار القطارات في إنكلترا… انفراجة مؤقتة وسط أزمة ممتدة

- أعلنت حكومة حزب العمال في بريطانيا عن تجميد أسعار تذاكر القطارات اعتباراً من عام 2026 لتخفيف أعباء المعيشة، ويشمل القرار التذاكر الموسمية ورحلات الذروة، مستهدفاً أكثر من مليار رحلة سنوياً. - يمتد تأثير القرار إلى قطاعات اقتصادية أخرى مثل الضيافة والسياحة، مما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي ويؤثر على قرارات السكن والعمل والتعليم. - رغم توفير القرار 600 مليون جنيه إسترليني للركاب، إلا أن تكلفته ستنتقل إلى الخزانة العامة، مما يثير مطالب بتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية للنقل.

أعلنت حكومة حزب العمال في بريطانيا اليوم الأحد قراراً يقضي بتجميد أسعار تذاكر القطارات اعتباراً من عام 2026، في ظل الجدل المتصاعد حول تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة. وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ ما يقارب ثلاثة عقود.

القرار يشمل التذاكر الموسمية ورحلات الذروة والرحلات خارج الذروة بين المدن، ويستهدف أكثر من مليار رحلة سنوياً. وبحسب ما نشرته صحيفة "آي نيوز" اليوم، جاء الإعلان وسط انتقادات من حزب المحافظين الذي اعتبر أن الحكومة تحرّكت "متأخرة" بعد أعوام من الزيادات التي أثقلت كلفة التنقّل اليومي وأضعفت القدرة المالية لمستخدمي القطارات، فيما تتنافس الأحزاب على نسب الفضل في هذا التحوّل.

وترى الحكومة أن التجميد يندرج ضمن سياسة تخفيف أعباء تكاليف المعيشة عن الأسر، بعد سنوات شهدت ارتفاعاً في أسعار التذاكر دون تحسّن مواز في مستوى الخدمة. وبحسب ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يهدف الإجراء إلى الحد من الضغوط الاقتصادية اليومية على المواطنين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تباطؤاً وتراجعاً في القوة الشرائية.

القرار يشمل غير البريطانيين

ولا تقتصر تداعيات تجميد الأسعار على المواطنين البريطانيين وحدهم، بل تمتد إلى شرائح واسعة من المقيمين غير البريطانيين، من طلاب جامعيين وموظفين وسيّاح يعتمدون على القطارات بوصفها وسيلة رئيسية للتنقّل بين المدن. فاستقرار أسعار التذاكر لا يخفّف فقط من عبء المعيشة اليومية، بل يعيد أيضاً تشكيل قرارات مرتبطة بالسكن والعمل والتعليم، إذ ترتبط كلفة المواصلات مباشرة بقدرة الأفراد على اختيار أماكن السكن أو الجامعات أو مواقع العمل. ويتجاوز الأثر البعد الفردي ليأخذ طابعًا اقتصاديًا أوسع، فاستمرار الطلاب الأجانب بالإقامة في مدن بعيدة عن جامعاتهم بدل الانتقال إلى مساكن أعلى كلفة قرب الحرم الجامعي، وارتفاع القدرة على التنقّل بالنسبة للسياح بين المدن، ينعكسان على قطاعات أخرى غير النقل، مثل الضيافة والمطاعم والمتاحف ومتاجر التجزئة، ليتحوّل تجميد الأسعار من إجراء اجتماعي يخفّف عبئاً مالياً مباشراً إلى عامل اقتصادي غير مباشر يسهم في إعادة توزيع الحركة والنشاط داخل السوق المحلية.

600 مليون جنيه لركاب القطارات

وكشف تقرير صحيفة التايمز البريطانية بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن التجميد الذي يمنع أي زيادة على الركاب في العام المقبل، سيوفّر نحو 600 مليون جنيه إسترليني للركّاب خلال عامي 2026 و2027، بيد أنّه سينتقل بكلفته إلى الخزانة العامة، بما يعني عملياً أن دافعي الضرائب الذين لا يستخدمون القطارات قد يسهمون في تمويل منظومة النقل بالسكك الحديدية بشكل غير مباشر.

ومع ارتفاع أسعار القطارات في بريطانيا إلى هذا الحد، كثيراً ما يجد المسافرون أن تكلفة حجز تذكرة جوية إلى عاصمة أوروبية قريبة أقل من تكلفة رحلة داخلية واحدة بالقطار، وهو ما يعكس اختلالًا واضحاً في بنية التسعير داخل منظومة النقل العام.

مطالب بتحسين الخدمات

ونقلت صحيفة آي نيوز اليوم إلى أنّ الجدل الدائر لا يقتصر على الأسعار، بل يمتد إلى شعور متزايد بين المسافرين بأن شبكة القطارات تُدار بسياسات قصيرة المدى لا تضع رؤية واضحة لمستقبل النقل العام. فالمطالب التي يرفعها الركاب لم تعد تتركّز في وقف الزيادات فقط، بل تمتد إلى تحسين الخدمة وتقليل التأخيرات وتطوير البنية التحتية. وتأتي هذه المطالب في وقت يشهد فيه القطاع مفارقة لافتة، إذ تجاوز الطلب على السفر بالقطار مستوياته المسجلة قبل جائحة كورونا وفق أحدث الإحصاءات، ما يعكس الاعتماد الواسع على هذه الوسيلة الحيوية للتنقّل رغم عبء الأسعار المرتفعة. بيد أنّ استمرار الأعطال وتفاوت جودة الخدمة بين المناطق يعيدان التأكيد أن أزمة النقل العام في بريطانيا لا تكمن في كلفة التذكرة فحسب، بل في غياب رؤية استثمارية طويلة المدى تحول دون تحسين الشبكة بما يتناسب مع حجم استخدامها الفعلي.

خسارة الخزينة مقابل توفير للأسر

وفي موازاة الجدل الدائر، قدّمت وزيرة النقل هييدي ألكسندر قراءة مختلفة لأثر القرار، مشيرة إلى أن تجميد أسعار التذاكر "سيكلّف الخزانة مئات الملايين من الجنيهات، وإن كان من الصعب تحديد الرقم بدقة في الوقت الراهن". غير أنها ربطت التكلفة المتوقعة بإمكانات تحقيق إيرادات مستقبلية عبر جذب المزيد من المسافرين إلى شبكة القطارات. وأضافت أن الركاب تحمّلوا زيادات لا تتوقف طوال ثلاثة عقود، وهناك جيل كامل يستخدم القطارات اليوم من دون أن يكون قد اختبر تجميداً للأسعار في حياته، في محاولة لإيصال القرار بوصفه تحوّلًا طويل الأمد لا مجرد إجراء ظرفي.

ويقدم تجميد أسعار التذاكر متنفساً فورياً لميزانيات آلاف الأسر، لكنه لا يحسم مستقبل شبكة النقل ولا يقدّم تصوراً واضحاً لما سيحدث بعد انتهاء فترة التجميد. وبينما تتبادل القوى السياسية الاتهامات حول أحقّية الفضل، يبقى الركّاب أمام واقعٍ لم يتغيّر جوهرياً: الحاجة إلى القطار حتمية، وكلفته ما زالت من الأعلى في أوروبا، ولا يزال الإصلاح الحقيقي مؤجلًا منذ سنوات، ما يجعل تجميد الأسعار خطوة ضرورية لكنها غير كافية لمعالجة الأزمة البنيوية للنقل العام.