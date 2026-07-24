تجديد الحرب التجارية: رسوم ترامب تستهدف 60 دولة وتطاول الأدوية

- أعلن الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على الأدوية المستوردة و50% على سلع كندية و25% على سلع برازيلية، بهدف حماية الصناعة الأميركية ومكافحة العمل القسري. - تأتي هذه الإجراءات كبديل للرسوم المؤقتة الملغاة، حيث ستُفرض رسوم بنسبة 10% على منتجات من دول مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، و12.5% على واردات من الصين والهند واليابان. - تشمل الإجراءات فرض تعرفات بنسبة 50% على واردات كندية و25% على سلع برازيلية، مع إعفاء بعض السلع مثل الطاقة والأسماك لتخفيف الأثر المحلي.

جدد الرئيس الأميركي تهديداته بشن حرب تجارية جديدة تطاول عشرات الدول، مع إعلانه الاستعداد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولة، إضافة إلى رسوم على الأدوية مستوردة تصل إلى 200%، في ظل قرارات انتقامية أخرى قضت بفرض 50% رسوماً جديدة على لائحة واسعة من السلع الكندية، وبنسبة 25% على سلع برازيلية.

وتستبدل التعرفات الجديدة الرسوم الجمركية المؤقتة بنسبة 10% التي ستنتهي صلاحيتها اليوم الجمعة بعد نحو 150 يوماً من إقرارها في شهر فبراير/شباط بناءً على المادة 122 من قانون التجارة الأميركي والتي فُرضت على معظم الواردات العالمية خطوةً بديلةً بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم السابقة.

ويأتي تجديد الحرب التجارية في ظل اضطرابات واسعة يواجهها الاقتصاد العالمي مع إغلاق مضيق هرمز، واستهداف الحوثيين الناقلات السعودية في البحر الأحمر، واتساع الاستهدافات في الحرب الروسية على أوكرانيا لتطاول مواد وسلعاً استراتيجية، بالتزامن مع تصعيد القصف الأميركي لإيران، ما يدفع العديد من المحللين إلى توقع تأثيرات أكثر قسوة للرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصادات، التي ترزح أساساً تحت تحديات صعبة.

وكانت إدارة ترامب قد اقترحت الشهر الماضي تعرفات جمركية جديدة لا تقل عن 10% على 60 شريكاً تجارياً، مشيرة إلى أنها تتعلق بما وصفته بالمعايير المتساهلة للعمل القسري. وتشير الترجيحات إلى إعلان تفاصيل الرسوم الجديدة اليوم الجمعة، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الإدارة ستنحرف عن الاقتراح الأولي نحو نسب جديدة، أو ستلتزم بالإعلان السابق.

وسار ترامب بالرسم المؤقت الشامل بنسبة 10% بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية العالمية السابقة التي فرضها في وقت سابق من هذا العام. طُبِّق هذا الرسم بموجب المادة 122 من قانون التجارة، التي تسمح للرئيس بفرض ضريبة استيراد بنسبة 10% لمدة تصل إلى 150 يوماً لمعالجة عجز ميزان المدفوعات، وفق وكالة "بلومبيرغ".

وبحسب معارضي السياسة التجارية للرئيس، فإن فرض رسوم على الواردات يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات التي يشتريها المستهلكون الأميركيون، فيما يصرّ ترامب وفريقه في الإدارة على أن هذه الرسوم خطوة لازمة لإحياء الصناعة الأميركية وحماية الشركات المحلية من المنافسة الخارجية ومكافحة السخرة في سلاسل التوريد.

ووفق المقترح المقدم من مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستُفرض رسوم جمركية بواقع 10% على منتجات قادمة من عشرات الدول، من بينها كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي وتايوان. أما الواردات من اقتصادات كبرى أخرى كالصين والهند واليابان، فستُخضَع لرسوم أعلى بنسبة 12.5%. وفي السياق ذاته، أعلن ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية على الأدوية البديلة المستوردة اعتباراً من منتصف عام 2028، في محاولة لدفع شركات الأدوية إلى تصنيعها داخل الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب عبر منصته تروث سوشال، مساء الثلاثاء، أن الأدوية البديلة ستظل معفاة من الرسوم الجمركية حتى أغسطس/آب 2028، وبعد ذلك ستُفرض عليها رسوم بنسبة 100% لمدة عام، قبل أن ترتفع إلى 200%. وقال مسؤول أميركي رفيع للوكالة الأميركية إن الشركات الكبرى ستحصل على مهلة 120 يوماً للامتثال لـ"خطط نقل الإنتاج" قبل بدء تطبيق الرسوم، بينما ستحصل الشركات الأصغر على مهلة تمتد إلى 180 يوماً.

وكشف ترامب يوم الاثنين عن فرض تعرفات جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من الواردات من كندا رداً على ما وصفته الإدارة الأميركية بالمعاملة التمييزية للسيارات والكحول ومنتجات الألبان الأميركية الصنع، مما يهدد بفتح جبهة جديدة في حرب تجارية عالمية. عندما فرض ترامب ضرائب استيراد على سلع تراوح بين النبيذ والإسمنت ومعدات هوكي الجليد، استند إلى المادة 338 من قانون التعرفات الجمركية لعام 1930، التي تسمح للرئيس بفرض تعرفات جمركية عقابية تصل إلى 50% على الشركاء التجاريين الذين يُعتبر أنهم مارسوا التمييز ضد السلع الأميركية.

وكان ذلك أول استخدام معروف لهذا القانون منذ قرابة قرن من وجوده. ستشمل التعرفات الجديدة، المقررة أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً، تحديداً في 19 أغسطس/آب، منتجات الألبان وحمامات السباحة والأثاث وقصبات الصيد والبذور والملابس والشعر المستعار، من بين سلع أخرى. وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الرسوم الجمركية ستُطبق على واردات من كندا بقيمة تقارب 20 مليار دولار.

ويمثل هذا المبلغ حوالي 5.2% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من كندا في عام 2025، والتي بلغت قيمتها 382 مليار دولار، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي. وسيتم تطبيق الرسوم الجديدة بغض النظر عما إذا كانت السلع مؤهلة للإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، على الرغم من أن ترامب أعفى مجموعة من السلع الرئيسية بما في ذلك الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية والمنتجات التي تغطيها بالفعل الرسوم الجمركية.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء تعرفة جمركية جديدة بنسبة 25% على مجموعة من السلع البرازيلية، بما في ذلك الآلات الزراعية والمنتجات الخشبية والإيثانول والملابس. وتهدد التعرفة الجمركية الجديدة صادرات برازيلية إلى الولايات المتحدة بقيمة تراوح بين 7 مليارات و11 مليار دولار، وفقًا لتقديرات الحكومة البرازيلية والاتحاد الوطني للصناعة (CNI) على التوالي. ويمثل هذا ما يقارب 18% إلى 26% من إجمالي صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة. ولتخفيف الأثر المحلي للتعرفات الجمركية، أعفت الولايات المتحدة العديد من الواردات الرئيسية من الضرائب، بما في ذلك لحوم البقر والقهوة والطائرات وقطع غيار الطائرات.