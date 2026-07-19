تجدد الحرب في المنطقة تجر بورصات الخليج إلى التراجع

- شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً ملحوظاً نتيجة تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مما زاد من المخاوف بشأن أمن الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد، وأدى إلى توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. - في قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 1.47% متأثراً بانخفاض أسهم بنك قطر الوطني و"ناقلات"، بينما شهدت السوق السعودية تراجعاً طفيفاً مع ارتفاع أسهم 65 شركة وانخفاض 190 أخرى. - سجلت بورصات سلطنة عمان والبحرين والكويت تراجعات متفاوتة، حيث انخفض مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.98%، ومؤشر البحرين بنسبة 1.2%، بينما تراجع المؤشر العام للبورصة الكويتية بنسبة 0.54%.

دخلت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات اليوم الأحد تحت ضغط تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما شهدت المنطقة خلال اليومين الماضيين تبادلاً مكثفاً للهجمات واستهداف منشآت حيوية. وأدت التطورات المتسارعة إلى تعميق حالة عدم اليقين بشأن أمن الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد، فيما زادت المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر. وفي ظل ارتباط معظم عملات الخليج بالدولار، انعكست هذه المخاوف مباشرة على حركة المستثمرين وأداء معظم البورصات.

في قطر، فقد المؤشر العام 1.47% من قيمته، متأثراً بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، بنسبة 3%، إلى جانب انخفاض سهم شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات" بنسبة 2%. وشهدت الجلسة تداول 127 مليوناً و630 ألفاً و498 سهماً، من خلال تنفيذ 30 ألفاً و594 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 8 شركات، مقابل انخفاض أسهم 44 شركة.

أما السوق السعودية، فأنهى مؤشرها الرئيس التداولات متراجعاً بمقدار 3.46 نقاط، ليغلق عند مستوى 10716.82 نقطة. ووفقا للنشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 130 مليون سهم، وسجلت أسهم 65 شركة ارتفاعاً، في حين تراجعت أسهم 190 شركة.

وتصدرت أسهم شركات مدينة المعرفة، وعناية، وأماك، والاتحاد، وصالح الراشد قائمة الارتفاعات، بينما جاءت أسهم رسن، وسماسكو، وثمار، ومهارة، والإعادة السعودية في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً. وراوحت نسب التحرك بين ارتفاع بلغ 9.99% وانخفاض وصل إلى 3.60%. وأنهى مؤشر السوق السعودية الموازية "نمو" الجلسة منخفضاً بمقدار 82.98 نقطة.

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وفي سلطنة عمان، أغلق مؤشر بورصة "مسقط 30" عند مستوى 7407.09 نقاط، بعد خسارته 73.5 نقطة، بما يعادل 0.98% مقارنة بآخر جلسة تداول. وأظهر التقرير الصادر عن بورصة مسقط انخفاض القيمة السوقية بنسبة 0.427% عن الجلسة السابقة. وسجلت بورصة البحرين تراجعاً بنسبة 1.2% في مؤشرها العام، تحت ضغط انخفاض مؤشرات قطاعات الاتصالات والمال والمواد الأساسية والعقارات. كما خسر مؤشر البحرين الإسلامي 25.09 نقطة، وسط تداول مليونين و915 ألفاً و235 سهماً، عبر تنفيذ 145 صفقة.

وفي الكويت، أنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات منخفضاً بمقدار 46.67 نقطة، أي بنسبة 0.54%، بعد تداول 246.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17 ألفاً و271 صفقة نقدية. وهبط مؤشر السوق الرئيس بمقدار 97.61 نقطة، بنسبة 1.10%، مع تداول 144.2 مليون سهم عبر 9312 صفقة نقدية.

وامتدت الخسائر إلى مؤشر السوق الأول الذي تراجع بمقدار 38.23 نقطة، بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 9035.64 نقطة، وسط تداول 102.1 مليون سهم عبر تنفيذ 7959 صفقة نقدية. وفقد مؤشر "رئيسي 50" نحو 130.29 نقطة، بنسبة 1.28%. وغابت سوق دبي المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية عن تداولات الأحد، بسبب عطلة نهاية الأسبوع في الإمارات، على أن تستأنفا نشاطيهما مع انطلاق جلسة الاثنين.