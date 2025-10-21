تجارة معلقة... ركود حدودي يضرب باكستان وأفغانستان

- التوترات الحدودية وتأثيرها على التجارة: أدت الاشتباكات الحدودية بين باكستان وأفغانستان إلى إغلاق المعابر التجارية الرئيسية، مما تسبب في توقف شبه تام للتجارة وتكدس الشاحنات المحملة بالبضائع القابلة للتلف، مع خسائر تقدر بملايين الدولارات. - التحديات الاقتصادية والإنسانية: يواجه البلدان تحديات في استعادة الثقة في سلاسل التوريد، مع ارتفاع أسعار الأغذية واستمرار إغلاق المعابر التجارية، مما يعطل صادرات كبيرة ويفقد الاقتصاد الأفغاني رسوم عبور مهمة. - فرص اقتصادية معلقة وآفاق مستقبلية: تمثل الهدنة فرصة لإعادة بناء الثقة الاقتصادية، مع توقع استئناف التجارة تدريجياً وتنفيذ مشاريع إقليمية كبرى، مما يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين.

تشهد العلاقات الاقتصادية بين باكستان وأفغانستان مرحلة حرجة عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار أول أمس الأحد بوساطة قطرية وتركية، بعد أسبوع من الاشتباكات الحدودية التي أدت إلى إغلاق جميع المعابر التجارية بين البلدين، من بينها تورخم وچمن وغلام خان وخارلاشي. ورغم نجاح الاتفاق في تهدئة الأوضاع الميدانية، فإن تداعياته الاقتصادية لا تزال مستمرة، إذ تسبب الإغلاق بتوقف شبه تام للتجارة البينية وتكدس مئات الشاحنات المحملة بالبضائع القابلة للتلف على جانبي الحدود.

وبحسب صحيفة "داون" الباكستانية، فإن أكثر من 500 شاحنة محملة بالبضائع الباكستانية، و140 أخرى محملة بالعنب والرمان من الجانب الأفغاني، ما زالت عالقة منذ أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس" إن إغلاق المعابر تسبب بخسائر بملايين الدولارات، وأوقف تدفقات الواردات والصادرات بين البلدين، مستندة إلى بيانات هيئة الإيرادات الفيدرالية الباكستانية التي تظهر أن حجم التجارة عبر المعابر الأربعة الرئيسة يتجاوز 1.05 مليار دولار صادرات من باكستان إلى أفغانستان سنويا، مقابل 766 مليون دولار واردات من أفغانستان، وهو ما يعكس عمق الترابط الاقتصادي بين الجانبين.

وأكدت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أن إغلاق المعابر في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أوقف بالكامل تجارة العبور الإقليمية بين آسيا الوسطى والموانئ الباكستانية، بينما حذرت غرفة تجارة چمن من أن استمرار الإغلاق يهدد بانهيار مئات الشركات الصغيرة وفقدان آلاف الوظائف، وهو ما يعني أن الهدنة الأخيرة جاءت محاولةً لإنقاذ شريان اقتصادي إقليمي تتجاوز أهميته حدود البلدين، إذ يربط تجارة جنوب آسيا بممرات آسيا الوسطى ومشروعات الطاقة الكبرى مثل خط أنابيب الغاز (TAPI) ومشروع نقل الكهرباء (CASA-1000).

اختبار مزدوج

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يواجه الاقتصادان الباكستاني والأفغاني اختبارا مزدوجا يتمثل في استعادة الثقة في سلاسل التوريد الحدودية من جهة، وتخفيف الأثر التضخمي الناجم عن أسبوع من الشلل التجاري من جهة أخرى. فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الباكستاني أن التضخم في أسعار الأغذية في إقليم بلوشستان ارتفع بنسبة 17% خلال أسبوع الإغلاق، بينما قفزت أسعار الفواكه والخضروات في كابول وجلال أباد بنحو 20%، وفق ما أوردته وكالة "8 صباح" الأفغانية.

ورغم سماح الحكومة الباكستانية مؤقتا بمرور الشحنات الإنسانية عبر المنطقة الحمراء في چمن لتسهيل عودة اللاجئين، فإن المعابر التجارية بقيت مغلقة أمام التبادل الرسمي حتى بعد سريان الهدنة، بحسب صحيفة "داون". وأشارت وكالة "خاما برس" إلى أن استمرار إغلاق تلك الممرات يعطل صادرات سنوية تتجاوز مليار دولار من البضائع الباكستانية، ويفقد الاقتصاد الأفغاني رسوم عبور تقدر بنحو 400 مليون دولار سنويا. ودعت غرفتا التجارة الأفغانية والباكستانية إلى استئناف التبادل التجاري بين الدولتين وفتح المنافذ الحدودية بشكل فوري. وبينما يؤكد الجانب الأفغاني أنه مستعد لفتح المعابر بشكل فوري، يرى الجانب الباكستاني أن الإجراءات قد تأخذ يومين أو ثلاثة لإجراء ترتيبات لازمة، وفق غرفة التجارة الأفغانية.

التجار أكبر الخاسرين

وقالت الغرفة في بيان لها أول أمس الأحد، إن مئات الحافلات المحملة بالفواكه والخضروات تم إتلافها خلال هذه الأيام بعدما توقفت على الحدود لأيام عديدة ولم تعد صالحة للاستهلاك. وذكرت الغرفة أن الخسائر المالية التي لحقت بالتجار الأفغان فقط تصل إلى 700 مليون أفغاني (نحو عشرة ملايين دولار)، وذلك حتى اليوم الـ 18 من الشهر الجاري، كما أن الغرفة لا تزال تعمل على جمع الأرقام وبالتالي فالخسائر ربما تكون أكثر من ذلك، والأزمة مستمرة. من جانبه، قال نائب غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية خان جان الكوزي، في تصريح صحافي له، إنه يتوقع أن تفتح الحدود في وجه التجارة على الفور بعد وقف إطلاق النار بين الدولتين، "ولكن مع الأسف إلى الآن لم يحصل ذلك، في حين أن التجار أكبر الخاسرين منذ توقف التجارة بين البلدين منذ اندلاع الاشتباكات يوم 12 من الشهر الجاري".

وذكر المسؤول أنه بات معروفا أن تجارة الفواكه والخضروات تمثل جزءا كبيرا من التجارة بين باكستان وأفغانستان وهي لا تتحمل البقاء أكثر من يوم أو يومين، والحافلات متوقفة منذ أكثر من سبعة أيام، لذا تم إتلاف حمولة أكثر من 500 حافلة أو صهريج بشكل كامل أو شبه كامل. وأوضح الكوزاي أنه "بالإضافة لإتلاف البضائع والمنتجات الزراعية، فإننا نخسر يوميا أموالا طائلة نتيجة دفع أجور الحاويات والصهاريج والحافلات، كذلك ندفع للعمال والموظفين وسائقي الحافلات ومساعديهم".

وأضاف أن "التجارة باتت خاضعة للوضع الأمني والسياسي في البلدين، ولا ندري متى يمكن أن تفتح التجارة بين الدولتين من جديد". كان وفد من المسؤولين في غرفة التجارة الباكستانية قد زار أول أمس مدينة قندهار الأفغانية وأجرى مباحثات مع المسؤولين في غرفة التجارة الأفغانية، ووافق الطرفان على العمل من أجل فتح المعابر في وجه التجارة، وأن يبذل كل طرف قصارى جهده من أجل الضغط على المسؤولين لفتح المعابر. وتوقفت التجارة بين الدولتين منذ صباح اليوم الـ 12 من الشهر الجاري نتيجة الاشتباكات بين البلدين.

فرص اقتصادية معلقة

يرى نائب رئيس غرفة التجارة الباكستانية - الأفغانية المشتركة، ضياء الحق سرحدي، أن الهدنة الأخيرة تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة الاقتصادية إذا ما فصلت التجارة عن التوترات السياسية، لكنه حذر أيضا في حديث لصحيفة "إكسبريس تريبيون"، من أن تأخر فتح المعابر قد يعمق الركود في المناطق الحدودية ويؤثر في عائدات الدولة من الجمارك والضرائب.

وفي ضوء هذه المعطيات، يتوقع محللون اقتصاديون في إسلام أباد أن تستأنف التجارة تدريجيا خلال الأيام المقبلة مع تنفيذ الترتيبات الأمنية والجمركية، مؤكدين أن نجاح الهدنة سيقاس ليس فقط بوقف النار، بل بعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها واستعادة الثقة في الممرات التي تربط البلدين بأسواق آسيا الوسطى. فالمعابر التي أغلقت مؤقتا أمام الشاحنات، هي ذاتها التي تمر عبرها خطوط الغاز والكهرباء التي تربط أفغانستان وباكستان بمصادر الطاقة في آسيا الوسطى.

ويأمل مراقبون أن يمثل إعادة فتح المعابر خطوة ضرورية لاستئناف العمل بالمشاريع الإقليمية الكبرى التي تشكل العمود الفقري للتكامل الاقتصادي بين البلدين، ومنها مشروع خط أنابيب الغاز "تابي" (TAPI) المتوقف منذ منتصف عام 2022 بسبب التوترات الحدودية. وتشير التقديرات إلى أن باكستان يمكن أن تحقق من هذا المشروع عوائد تتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا عبر رسوم العبور وتوفير إمدادات طاقة منخفضة التكلفة، بينما ستجني أفغانستان أكثر من 400 مليون دولار سنويا من رسوم النقل والضرائب، وفق بيانات البنك الآسيوي للتنمية.

كما يرتبط نجاح الهدنة بقدرة البلدين على إنعاش مشروع "كاسا-1000" (CASA-1000) لنقل الكهرباء من قرغيزستان وطاجيكستان إلى باكستان عبر الأراضي الأفغانية، وإعادة الشركات العاملة في هذا المشروع إلى مواقعها، التي توقفت منذ أغسطس/آب الماضي بسبب التوترات الحدودية.

وربطت صحيفة "داون" بين إعادة تشغيل المعابر الحدودية ومباحثات تجريها وزارة التجارة الباكستانية لتوسيع الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني (CPEC) نحو الأراضي الأفغانية، بحيث تتحول مدينتا چمن وتورخم إلى محاور لوجستية إقليمية تدعم مشاريع النقل والطاقة في آسيا الوسطى. ويعد مشروع CPEC، الذي أطلقت أولى مراحله في عام 2015 تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق الصينية، شبكة شاملة للبنية التحتية والطاقة والنقل تربط بين ميناء جوا دار في بلوشستان الباكستانية ومرورا بشبكات سكك حديدية، ومحاور صناعية، ومحطات كهرباء في باكستان. وفي سبتمبر/أيلول 2025، صرح السفير الصيني لدى باكستان بأن باكستان يمكنها تضمين أفغانستان في توسعة المشروع.

وتتضمن التوسعة المقترحة خطوطا برية تمتد من معبري چمن وتورخم إلى كابل وتشمل تطوير الطريق بين بيشاور وكابول، مما يفتح أفغانستان بوصفها منفذاً لأسواق آسيا الوسطى ويحول مدنا حدودية باكستانية إلى محاور لوجستية إقليمية. وبالنسبة إلى أفغانستان، التي تعتبر دولة حبيسة بلا منفذ بحري، فإن انضمامها إلى المشروع يشكل فرصة لتوسيع فرص التصدير، وتقليص الاعتماد على المعابر التقليدية، وتحقيق اندماج اقتصادي أوسع مع جنوب آسيا وآسيا الوسطى.

بينما بالنسبة لباكستان، فإن التوسعة تعني تعزيز موقعها حلقةَ ربط بين الصين وآسيا الوسطى، وزيادة القيمة المضافة للمنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. ومع ذلك، لا تزال هذه التوسعة في مرحلة مبكرة من المفاوضات التنفيذية، وتواجه تحديات أمنية وبنيوية وإدارية كبيرة، من ضمنها الحاجة إلى استقرار حدودي، وضغط متزايد على التمويل، وتجهيز محاور النقل بالفعل.