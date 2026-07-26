تجارة السعودية في مايو: ارتفاع صادرات النفط وتراجع واردات السلع

- ارتفعت صادرات النفط السعودية بنسبة 19.5% في مايو، بينما تراجعت الواردات بنفس النسبة، مع زيادة نسبة الصادرات النفطية إلى 75.6% من إجمالي الصادرات. - الصين تظل الوجهة الأولى للصادرات السعودية بنسبة 12.3%، تليها كوريا الجنوبية والإمارات، بينما تشكل الصين 22% من واردات المملكة، تليها الولايات المتحدة ومصر. - ميناء جدة الإسلامي هو المنفذ الرئيسي للصادرات والواردات، وتستهدف رؤية 2030 تقليل الاعتماد على النفط، وسط تهديدات إقليمية تؤثر على التجارة والطاقة.

أظهرت بيانات رسمية في السعودية اليوم الأحد، ارتفاع صادرات المملكة من النفط في مايو/ أيار الماضي، بنحو 19.5% بينما تراجعت الواردات بالنسبة نفسها خلال الشهر ذاته. وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، انخفضت 26.1% مقارنة بمايو 2025، بينما ارتفعت صادرات البضائع السعودية 3.9%. وارتفعت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات إلى 75.6% في مايو من 65.7% في الشهر المماثل من عام 2025.

ووفقاً للبيانات، ظلت الصين الوجهة الأولى للصادرات السعودية، حيث شكلت نحو 12.3% من وجهة الصادرات، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 9.6%، ثم الإمارات 7.6%، كذلك جاءت الهند واليابان ومصر ومالطا وسنغافورة وبولندا وتايوان من بين أهم 10 دول صدرت السعودية إليها، حيث بلغ مجموع صادرات المملكة للدول العشر نحو 63.3% من إجمالي الصادرات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الدول التي تراجعت واردات السعودية منها في مايو؟ ما هي نسبة مساهمة ميناء جدة الإسلامي في إجمالي صادرات المملكة السلعية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كذلك احتلت الصين المرتبة الأولى في واردات السعودية بنحو 22% من إجمالي الواردات، ثم الولايات المتحدة بنسبة 10.7%، ثم مصر بنسبة 8.4%، وكانت الإمارات والهند وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا وروسيا من بين أهم 10 دول استوردت المملكة منها، وبلغ مجموع واردات المملكة من تلك الدول العشر نحو 69% من إجمالي الواردات.

وجاء ميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر كأهم منفذ لصادرات المملكة وورداتها في مايو، حيث دخلت عبره نحو 45.7% من الورادات، بينما صدرت المملكة عبره نحو 24.4% من الصادرات السلعية، تلاه مطارات الملك خالد في الرياض ومطار عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الملك فهد في الدمام. وتستهدف السعودية من خلال "رؤية 2030" التي أطلقتها في إبريل/ نيسان 2016 بقيادة وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، تقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للدخل، وتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، مع تحسين جودة حياة المواطنين.

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وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في مايو/ أيار الماضي، أن التقدم المحقق ضمن رؤية السعودية 2030 ساهم في دعم نمو القطاعات غير النفطية، بفضل استمرار الاستثمارات الحكومية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتحسن التدريجي في مستويات الشفافية المالية والاقتصادية. وأعلن الحوثيون في اليمن يوم الاثنين، فرض حصار بحري على السعودية، ما فتح جبهة جديدة محتملة ضد الولايات المتحدة في حربها مع إيران، وزاد من التهديد الذي يواجه إمدادات الطاقة العالمية والتجارة خارج منطقة الخليج. كذلك تواجه تجارة المملكة عبر الخليج العربي أزمة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب في المنطقة.

(رويترز، العربي الجديد)