تثبيت الفائدة يربك الأسهم الأميركية... والذكاء الاصطناعي يواصل الخسائر

في يوم حافل بالترقب، أخفق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة في تهدئة أسواق المال، إذ بقيت الأسهم الأميركية في وول ستريت تحت ضغط عمليات البيع، بينما واصلت أسهم شركات الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خسائرها مع اقتراب إعلان نتائج أعمال عمالقة التكنولوجيا، في مشهد يعكس تزايد شكوك المستثمرين بشأن مستقبل الطفرة التي قادت الأسواق خلال العامين الماضيين.

وبحلول منتصف جلسة التداول، تراجع مؤشر الأسهم الأميركية ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.24% إلى 7410.98 نقاط، بينما استقر ناسداك قرب مستوى الإغلاق السابق مرتفعاً بشكل هامشي 0.03% إلى 24885.34 نقطة، في حين انخفض داو جونز الصناعي بنسبة 1.30% إلى 52062.32 نقطة، حسب رويترز. وانخفض الدولار أمام اليورو بعد إبقاء أسعار الفائدة ثابتة. وارتفع اليورو 0.3% أمام العملة الأميركية إلى 1.1419 دولار.

وأبقى الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 3.50% و3.75%، وهو قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، إلا أن الانقسام داخل البنك المركزي لفت الأنظار، بعدما عارض ثلاثة من أصل 12 عضواً في لجنة السوق المفتوحة القرار، مطالبين برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة. وقبل صدور القرار، هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوى له في شهر، بينما اقترب مؤشر ناسداك من الدخول في منطقة التصحيح بعد تراجعه بنحو 9% عن قمته القياسية المسجلة في يونيو/حزيران، في إشارة إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا.

ورغم تثبيت الفائدة، لا يزال التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المستوى المستهدف منذ أكثر من خمس سنوات، فيما ساهمت الحرب في الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة في زيادة أسعار الطاقة والغذاء، ما أبقى الضغوط على صناع السياسة النقدية. وتنقل الوكالة عن كبير الاقتصاديين الأميركيين في ناتيكسيس (Natixis) كريستوفر هودج قوله إن تثبيت الفائدة هو الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، معتبراً أن الفيدرالي يفضل منح الاقتصاد مزيداً من الوقت حتى سبتمبر/أيلول المقبل لمراقبة تطورات التضخم قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

وفي أسواق الأسهم الأميركية في وول ستريت، تحولت الأنظار إلى نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة، إذ ارتفع سهم مايكروسوفت بنحو 1%، فيما صعد سهم ميتا 0.8% قبيل إعلان نتائجهما الفصلية، إلا أن أداء السهمين منذ بداية العام لا يزال يعكس مخاوف المستثمرين من أن الإنفاق الضخم على مشاريع الذكاء الاصطناعي قد يأتي على حساب التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية. وتزايدت هذه المخاوف مع احتدام المنافسة الصينية في تطوير الرقائق الإلكترونية وإطلاق نماذج ذكاء اصطناعي أقل كلفة، في وقت خيبت فيه نتائج شركة إس كي هاينكس الكورية الجنوبية الآمال، إذ لم يكن تضاعف أرباحها الفصلية ست مرات كافياً لإرضاء المستثمرين، ليتراجع سهمها 10%.

وامتدت الضغوط إلى قطاع الرقائق الأميركي، حيث انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2.2% إلى أدنى مستوى له منذ مطلع مايو/أيار، فيما هوى سهم شركة فيرتيف المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بنحو 15% بعد إعلان إيرادات جاءت دون توقعات السوق. في المقابل، سجلت بعض الأسهم أداءً لافتاً، إذ ارتفع سهم فورد 4% بعد رفع الشركة توقعاتها للأرباح السنوية للمرة الثانية هذا العام، كما صعد سهم فيزا بنحو 1% بدعم نمو الإنفاق على السفر المرتبط ببطولة كأس العالم، بينما تراجع سهم لينوكس قرابة 19% عقب خفض توقعاته للأرباح.

ورغم موجة التراجعات الأخيرة، لا تزال التوقعات تشير إلى نمو أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 40% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة في المقام الأول بشركات الذكاء الاصطناعي. لكن مع ارتفاع تقييمات الأسهم وتزايد الضبابية بشأن الفائدة والتضخم، يبدو أن الأسواق دخلت مرحلة جديدة، لم تعد فيها وعود الذكاء الاصطناعي وحدها كافية لطمأنة المستثمرين.