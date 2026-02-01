- أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشروع خط سكة حديد يمتد لألفي كيلومتر، يربط بين جنوب غرب الجزائر وشمالها، بهدف نقل السلع والمسافرين وخام الحديد، مما يعزز الربط الاقتصادي الوطني. - يشمل الخط الجديد ربط منجم غارا جبيلات وتندوف ببشار ووهران، مع تشغيل 24 قطارًا يوميًا لنقل الحديد والمعادن، وقطارين للبضائع وقطارين للمسافرين بسرعة تصل إلى 160 كلم/ساعة، بالإضافة إلى حملة تشجير لحماية الخط. - بدأ استغلال منجم غارا جبيلات، ثالث أكبر منجم حديد عالميًا، لتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة المداخيل، وإنعاش صناعة الحديد، مع خطط لإنشاء مركبين للحديد قرب المنجم.

أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إشارة استغلال أطول خط سكة حديد في البلاد، على مسافة تقارب الألفي كيلومتر، يربط أقصى نقطة حدودية جنوب غربي الجزائر بشمال البلاد، لنقل السلع والبضائع والمسافرين، ويتيح نقل خام الحديد، بالتزامن مع إطلاق رسمي لاستغلال منجم غارا جبيلات.

ووصل أول قطار نقل مسافرين، قادماً من منطقة تندوف على الحدود مع موريتانيا، إلى مدينة بشار (مسافة تقارب الألف كيلومتر)، جنوب غربي البلاد، قبل أن يكمل طريقه الى وهران في الشمال.

ووصف الرئيس تبون، الذي كان وصل برفقة كبار قادة الجيش والحكومة اليوم إلى ولاية بشار للاشراف على فعالية احتفائية كبيرة بالمناسبة، هذا الإنجاز "بالمشروع الاستراتيجي الذي تحقق بسواعد جزائرية"، كما تبادل الحديث مع المسافرين الذين عبروا عن سعادة بالغة بهذا الإنجاز، الذي يعد الأكبر الذي تحققه البلاد في عهد الرئيس تبون منذ توليه السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث كان قد تعهد باطلاق مشاريع حيوية في الجنوب الجزائري الكبير وربط المنطقة بمركز القرار الاقتصادي الوطني، بعد عقود من التغافل الحكومي الذي كان يضع المنطقة على هامش السياسيات التنموية.

ويبلغ طول خط سكة الحديد الجديد ما يقارب ألف كيلومتر، ويربط بين منطقة منجم غارا جبيلات وتندوف، وصولاً إلى مدينة بشار، حيث يوجد خط سكك ثانٍ بحدود 900 كيلومتر إلى وهران في شمال غرب الجزائر، ويرتقب مرور يومي لـ24 قطاراً مخصصاً لنقل الحديد والمعادن في الاتجاهين، إضافة إلى قطارين لنقل البضائع بسرعة، وقطارين لنقل المسافرين بسرعة قصوى تبلغ 160 كلم في الساعة.

وقبل أسبوعين، نظمت السلطات الجزائرية حملة تشجير كبيرة على طول خط سكة حديدية يشق الصحراء الجزائرية ، لحماية الخط السككي من زحف الرمال ومن العوامل الطبيعية المختلفة.

غارا جبيلات

وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس تبون، اليوم، رسمياً، عن دخول منجم غارا جبيلات حيز الاستغلال، وهو ثالث أكبر منجم حديد في العالم، ويحوي احتياطيات من الحديد تقدر بـ3.5 مليارات طن، بعد أكثر من أربعة عقود من تعطل استغلال المنجم، الذي تطمح الجزائر إلى أن يساعد استغلاله في تخفيف تبعية اقتصادها لعائدات النفط، وتوفير مداخيل إضافية لخزينة الدولة، وإنعاش صناعة الحديد وسلاسل الصناعات والقطاعات ذات الصلة.

وحضر الرئيس الجزائري وصول أول قطار لنقل أولى شحنات خام الحديد من منجم غارا جبيلات في أقصى نقطة حدودية قرب موريتانيا، باتجاه مركبات الحديد في وهران شمال غربي البلاد، ويبلغ طول القطار الذي سينقل خام الحديد من منجم غار جبيلات أكثر من كيلومترين، حيث تجر أربع مقطورات أكثر من 170 عربة، بإجمالي 17 ألف طن، ومن المتوقع أن يقوم بعشر رحلات يومية.

ويقطع قطار الخاص بنقل خام الحديد من منجم غارا جبيلات مسافة تقارب ألفي كيلومتر من المنجم الى غاية مركب الحديد في وهران في شمال غرب الجزائر، بانتظار إنشاء مركبين للحديد في المنطقة القريبة إلى المنجم، في كل من تندوف، بشار والنعامة في جنوب غرب الجزائر، والتي تقع على الخط المنجمي للسكك الحديدية.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تأخرت في استغلال مجم غارا جبيلات مباشرة بعد تأميم المناجم في السبعينيات، بسبب جملة من العوائق المتداخلة، اقتصادية وجيوسياسية وتقنية، حالت دون استغلاله، تخص العائق اللوجستي والجغرافي كون المنجم يقع في أقصى جنوب غرب الصحراء الجزائرية، على بعد حوالي 1300 كلم من أقرب مركز صناعي (بشار) وأكثر من 1600 كلم من أقرب ميناء بحري، وبسبب انعدام البنية التحتية تماماً، حيث لم تكن المنطقة تتوفر على طرق معبدة أو سكك حديدية، ولكون إنشاء بنية تحتية في منطقة الصحراء كان يتطلب مخصصات مالية كبيرة لم تكن الجزائر قادرة على توجيهها مقارنة مع الاستثمار في البنية الأساسية للدولة والمجتمع، كالتعليم والصحة والسكن والصناعات الأساسية، ولكون الدولة وجدت في المحروقات مصدر دخل أقل كلفة، ولذلك جرى التركيز على تطوير قطاع المحروقات، خاصة أن الجزائر توفرت لها مناجم أخرى في شمال البلاد أسهل للاستغلال وأقرب إلى البنية التحية، كمنجم الحديد بالونزة قرب الحدود مع تونس.