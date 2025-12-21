تبون: الجزائر عازمة على استرجاع الأموال المهربة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن استرجاع أموال الدولة المهربة "يشكل أولوية قصوى"، لما له من أثر مباشر في دعم الخزانة العمومية وتمكينها من استرجاع مبالغ معتبرة تستعمل في المشاريع الاستثمارية، مجدداً في الوقت ذاته التزام الدولة بمحاربة كل أشكال المضاربة من دون تهاون.

وخلال إشرافه على افتتاح النسخة الـ33 لمعرض الإنتاج الجزائري، شدد تبون، أمس السبت، في أثناء وقوفه عند جناح مجمع الصناعات الغذائية "أغروديف"، على ضرورة استرجاع الأموال المحوّلة إلى الخارج، ولا سيما تلك المودعة فيما يُعرف بالملاذات المالية الآمنة، وعلى رأسها "الجزر العذراء".

وعبر الرئيس الجزائري عن ارتياحه لدخول عدد معتبر من الوحدات الصناعية المسترجعة حيز النشاط، في إطار مسار استعادة الأصول المنهوبة، ملاحظاً وجود تقصير في معالجة هذا الملف خلال سنوات سابقة، قبل أن يشيد بالجهود المبذولة من طرف وزير الصناعة السابق والوزير الأول الحالي سيفي غريب، في الدفع بهذا المسار قدماً. كان تبون قد أكد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن بلاده تمكنت من استرجاع نحو 30 مليار دولار، من الأموال والأملاك التي نهبها وهرّبها رجال أعمال ومسؤولون إلى الخارج، أو حُوِّلَت إلى أصول في الداخل.

وتعهد الرئيس الجزائري وقتها بمواصلة جهود محاربة الرشوة والفساد، عبر تفعيل الرقابة على الثراء غير مشروع. وقال: "نعتقد أن ذلك هو الذي يحمي الإمكانات المالية الدولة من الانهيار، لقد كانت الجزائر تصرف 62 مليار دولار للتوريد، وأغلب هذا التوريد كان مزيفاً من قبل رجال أعمال لنهب خزينة الدولة". وشرعت السلطات القضائية في عملية استعادة الأموال المنهوبة منذ منتصف عام 2019، بعد الحراك الشعبي الذي تفجر في البلاد في فبراير/ شباط من العام نفسه.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، استحدثت الجزائر رسمياً صندوقاً خاصاً بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد. وفي يوليو/تموز 2024، كانت الحكومة قد أقرّت خطة لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.

لا تسامح مع المضاربة وبيع السلع المدعمة

كما اطلع تبون خلال زيارته لجناح مجمع "أغروديف" بالمعرض ذاته على عروض مفصلة حول حصيلة المجمع ومنتجاته الجديدة، خاصة بعد توسعة نشاطه ودخول وحدات إنتاجية جديدة حيز الاستغلال. وجدد تأكيده دعم الدولة الكامل للمستثمرين والمنتجين، من أجل ترقية الإنتاج الوطني وتحسين نوعيته، مع تشجيع التوجّه نحو التصدير والأسواق الخارجية، معرباً عن ارتياحه للتطور الملحوظ في جودة المنتجات والخدمات الجزائرية.

وعند زيارته جناح مجمع إنتاج الحليب "جيبلي"، شدد الرئيس الجزائري على ضرورة التصدي بحزم للمضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع، موجها تحذيراً صريحاً للتجار المضاربين، وداعياً المجمع إلى التدخل الفوري وإغراق السوق بمنتجاته في حال تسجيل أي نقص. كما أكد أن الدولة لن تتسامح مع أي مساس بالمواد المدعمة. وفي هذا الإطار، توعد تبون المضاربين في مادة الحليب، مشدداً على أن "عهد بيع المواد المدعمة تحت الطاولة قد انتهى نهائياً"، معبراً عن استيائه من استمرار ندرة هذه المادة، رغم دخول المصنع حيز الخدمة، وهو ما كان يفترض أن ينهي الأزمة.

وأوضح أن بعض التجار لا يزالون يساهمون في تفاقم الندرة، مؤكداً أن العدالة "ستضطلع بدورها كاملاً في محاسبة المتورطين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه". وخلال توقفه عند جناح مجمع إنتاج السيراميك، الذي يصدر منتجاته إلى أكثر من 25 دولة، أشاد الرئيس الجزائري بجودة المنتج الوطني والسمعة الدولية التي بات يحظى بها المجمع، داعياً إلى توسيع النشاط وتعزيز القدرة التنافسية.

تبون يدعو أوروبا إلى فتح أبوابها أمام الحديد الجزائري

وكان تبون قد استهل جولته بزيارة جناح الصناعة العسكرية، وعلى مستوى جناح شركة "توسيالي الجزائر"، أعلن أن أول قطار محمّل بخام الحديد من منجم غار جبيلات بولاية تندوف سيصل إلى وهران نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. وأكد، خلال حديثه مع مسؤولي الشركة، أهمية مشاريع توسعة "توسيالي"، ولا سيما بولاية وهران، مبرزاً أن التسهيلات الممنوحة سمحت بإطلاق وحدات جديدة، من بينها محطة لتحلية المياه ومشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وجدد تبون دعوته للاتحاد الأوروبي إلى فتح أسواقه أمام الحديد الجزائري من دون قيود، بالنظر إلى جودته العالية، مذكراً بأن الجزائر لا تعتمد نظام الحصص في تعاملها مع الاتحاد، بل تمنح الأفضلية لشركائها مقارنة بدول أخرى. وفي جناح الصناعة الصيدلانية، أشاد الرئيس الجزائري بالمستوى الذي بلغته هذه الشعبة، خاصة مخبر "LDM" الذي ينتج أكثر من 100 دواء، من بينها أدوية معقدة، ويوظف نحو 900 عامل، معبراً عن فخره بما حققته الجزائر من ريادة أفريقية ودولية في هذا المجال.

ودعا الرئيس الجزائري مسؤولي المخبر إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، بهدف جعل الجزائر قطباً قارياً لإنتاج اللقاحات، خاصة في ظل عزوف العديد من المخابر العالمية عن الاستثمار في هذا المجال، مجدداً التزام الجزائر بالوقوف إلى جانب أفريقيا في مكافحة الأمراض. وفي ختام جولته، حيّا رئيس الجمهورية شاباً صاحب مؤسسة ناشئة من ولاية سيدي بلعباس، ينشط في الصناعة الميكانيكية بنسبة إدماج بلغت 70%، مثنياً على روح الابتكار لدى الشباب الجزائري، ومؤكداً استعداد الدولة لمرافقة هذه المبادرات، ولا سيما عبر القروض البنكية وتوفير العقار الصناعي.