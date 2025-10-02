- أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على نجاح الاقتصاد الجزائري، مشيداً بمعرض التجارة البينية الأفريقية الذي حقق صفقات بقيمة 48 مليار دولار، وداعياً الشركات الجزائرية للتمركز في السوق الأفريقية الواعدة. - أشار تبون إلى أهمية إنشاء نسيج من المؤسسات المتوسطة والناشئة لتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات، مع هدف حكومي لبلوغ صادرات بقيمة 7 مليارات دولار، رغم أن الأرقام الحالية تشير إلى 3.8 مليارات دولار. - شهد الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 4.8% خارج المحروقات، وتراجع التضخم إلى 4.4%، مع تعزيز العلاقات الاقتصادية الأفريقية عبر مشاريع بنية تحتية واتفاقات تجارية.

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن اقتصاد بلاده "يسير في الطريق الصحيح"، مشيداً بالنتائج التي حققها معرض التجارة البينية الأفريقية الذي استضافته الجزائر مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وحاثّاً الشركات والمتعاملين الجزائريين على التمركز في السوق الأفريقية باعتبارها سوقاً واعدة تتناسب مع المنتوج الوطني.

وقال تبون خلال لقاء مع رجال أعمال ومديري مؤسسات اقتصادية، اليوم الخميس، إن "الدولة القوية هي التي تمتلك اقتصاداً وجيشاً قوياً وشعباً وطنياً في طليعته الشباب"، مشيراً إلى أن إصلاح الاقتصاد الجزائري وهيكلته يقومان على إنشاء نسيج واسع من المؤسسات المتوسطة والناشئة، وهو حافز لتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات. وتهدف الحكومة إلى بلوغ سقف صادرات خارج المحروقات عند سبعة مليارات دولار، غير أن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي أن حجم هذه الصادرات بلغ 3.8 مليارات دولار بنهاية عام 2024.

وبحسب التقرير السنوي للبنك المركزي الصادر في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، ارتفع معدل النمو الاقتصادي خارج المحروقات إلى 4.8% مقارنة بـ4.2% في 2023، فيما تراجع معدل التضخم من 7.18% إلى 4.4% خلال الفترة نفسها، نتيجة السياسات الحكومية في ضبط السوق والتحكم في الواردات. كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 264 مليار دولار، محققاً زيادة نسبتها 6.4% بفضل مساهمة قطاعات حيوية أبرزها الزراعة والصناعة.

وأشاد تبون بما وصفه بـ"الأرقام غير المسبوقة" لمعرض التجارة البينية الأفريقية، والذي أسفر عن توقيع عقود وصفقات بلغت قيمتها الإجمالية 48 مليار دولار، بينها عقود حينية بقيمة 11.4 مليار دولار، وعقود أولية بقيمة 11.6 مليار دولار. وقال: "المعرض تجاوز كل التوقعات، وكان ثمرة تعبئة جماعية استقطبت الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الأفارقة والدوليين إلى الجزائر".

وأضاف الرئيس الجزائري أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهد امتد لثلاث سنوات مع المتعاملين الاقتصاديين لترويج المنتوج الوطني، مؤكداً أن "أفريقيا اكتشفت الجزائر وشركاءها وجدوا مناخاً استثمارياً واعداً بفضل الصناعيين ورواد الأعمال الشباب". وشدد تبون على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الأفارقة، والحفاظ على علاقات استراتيجية دائمة وليست ظرفية، مشيراً إلى أن "المنتوج الجزائري ذو جودة عالية ومعترف به، ونراهن على اقتصاد متنوع وتنافسي خالٍ من تعقيدات البيروقراطية".

وفي هذا السياق، عززت الحكومة الجزائرية توجهها نحو السوق الأفريقية خلال السنوات الأخيرة عبر سلسلة خطوات عملية، بينها إنجاز معبر تجاري وطريق بري يربط تندوف بالزويرات الموريتانية، وفتح خطين بحريين تجاريين مع موريتانيا والسنغال، وإنشاء بنوك جزائرية في موريتانيا وكوت ديفوار، إلى جانب فتح خطوط جوية جديدة مع عدة دول أفريقية، وتوقيع اتفاقات اقتصادية وتجارية متعددة مع دول القارة.