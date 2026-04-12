تبعات حرب إيران تهيمن على اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي

- تواجه الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب في المنطقة، مما يضيف صدمة جديدة للاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، مع توقعات بخفض النمو وارتفاع التضخم. - يسعى صندوق النقد والبنك الدولي لدعم الدول المتضررة، مع توقع طلب دعم طارئ يصل إلى 50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل، بينما يخطط البنك الدولي لجمع 70 مليار دولار خلال ستة أشهر. - تواجه الدول النامية تحديات في خلق فرص عمل بحلول 2035، مع ضرورة تنفيذ إصلاحات طموحة وربط الإقراض بخطط لخفض الدين، مع التركيز على دعم النمو والتنمية.

تنطلق اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع في الفترة من 13 إلى 18 إبريل/ نيسان الجاري، في ظل الحرب الدائرة في المنطقة، والتي شكلت صدمة ثالثة كبيرة للاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. وقال كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي الأسبوع الماضي، إنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.

وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير/ شباط، توقعت كلتا المؤسستين رفع توقعاتهما للنمو نظراً إلى متانة الاقتصاد العالمي، حتى في أعقاب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدءا من العام الماضي. إلا أن الحرب أحدثت سلسلة من الصدمات التي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التضخم. ويتوقع البنك الدولي الآن بناء على تقديراته الأساسية نمواً في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 3.65% في عام 2026، بانخفاض عن نسبة 4% التي توقعها في أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أنه يتوقع انخفاض هذ المعدل إلى 2.6% في حال استمرار الحرب لفترة أطول.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم في هذه الدول سيبلغ 4.9% في عام 2026، ارتفاعاً من التقدير السابق البالغ 3%، وربما يصل إلى 6.7% في أسوأ الأحوال. وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، من أن حوالي 45 مليون شخص آخرين ربما يواجهون أيضاً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إذا استمرت الحرب وواصلت تعطيل شحنات الأسمدة اللازمة في الوقت الراهن. ويتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الميزانيات محدودة.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع طلباً على دعم طارئ في الأجل القصير يراوح من 20 مليار دولار إلى 50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل والمستوردة للطاقة. وفي المقابل، قال البنك الدولي إنه قادر على جمع نحو 25 مليار دولار من خلال أدوات الاستجابة للأزمات على المدى القريب، وما يصل إلى 70 مليار دولار خلال ستة أشهر، بحسب الحاجة. لكن الاقتصاديين يحثون الحكومات على استخدام خطوات موجهة ومؤقتة فقط لتخفيف المعاناة من ارتفاع الأسعار على مواطنيها، لأن التدابير الأوسع نطاقاً ربما تؤدي إلى زيادة التضخم.

وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا لوكالة رويترز، مشيداً بالجهود المبذولة في مجال الضوابط المالية والنقدية التي ساعدت الاقتصادات على تجاوز الأزمات السابقة: "القيادة مهمة، وتجاوزنا الأزمات في الماضي... لكن هذه صدمة للنظام". وتواجه الدول الآن مهمة صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين إدارة التضخم ومراقبة النمو والتحدي طويل الأجل المتمثل في خلق فرص عمل كافية لنحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في البلدان النامية بحلول عام 2035.

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 11, 2026

ويواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضاً مشهداً عالمياً مختلفاً تماماً، إذ يحتدم التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وتعاني مجموعة العشرين المؤلفة من الاقتصادات الكبرى إعاقة في قدرتها على تنسيق الاستجابة. وتتولى الولايات المتحدة حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، التي تضم أيضاً روسيا والصين، لكنها استبعدت دولة عضواً أخرى من المشاركة في الاجتماعات، وهي جنوب أفريقيا، مما يعقد قدرة المجموعة على التنسيق بشأن هذه الأزمة.

وقال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، إن الوضع بمثابة محاولة لـ"العمل على أساس الإجماع في حين لا يوجد إجماع في العالم الآن على أي شيء". وأضاف ليبسكي أن تعليقات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المقرضين متعددي الأطراف بشأن الاستعداد لدعم البلدان المتضررة بشدة من الحرب تهدف بوضوح إلى طمأنة الأسواق. وأردف: "إنها رسالة إلى الدائنين من القطاع الخاص. ليس هذا وقت الفرار من الدول التي تعاني مشكلات مالية. ستتلقى هذه الدول الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية. لن يكون هذا الوضع مثل جائحة كوفيد-19، بل هو أمر يمكننا التعامل معه".

ظروف أصعب لكثيرين

قالت ماري سفينستروب، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخزانة الأميركية، وتعمل حالياً في مركز التنمية العالمية، إن كثيراً من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دخلت الأزمة وهي في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط، مع تراجع الهوامش الوقائية، وارتفاع مخاطر المديونية، وانخفاض الاحتياطيات. وقالت: "نحتاج إلى أن تكون هذه الأزمة حافزاً للأطراف المعنية في صندوق النقد الدولي لإعادة التفكير فعلاً في كيفية دعم الصندوق للبلدان الضعيفة، مع إدراك أننا سنشهد المزيد من الصدمات العالمية". وأضافت: "لا يمكننا أن نطلب منها التضحية بالنمو والتنمية من أجل إعادة بناء الهوامش الوقائية".

وذكرت سفينستروب أنه ينبغي للدول أن تنفذ إصلاحات أكثر طموحاً إذا حصلت على أموال جديدة. وقالت "من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية، لكن يجب أن يكون ميسور الكلفة، وأن يأتي في سياق برامج إصلاح، وربما أيضاً تخفيف أوسع لأعباء الديون".

واتفق مارتن مولايزن، الذي ترأس في السابق قسم إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي ويعمل حالياً في المجلس الأطلسي، مع هذا الرأي، وقال إن على صندوق النقد أن يعمل مع الدول المانحة لتسريع إعادة هيكلة الديون للدول المقترضة و"إخراجها من دائرة الديون". وأضاف أن "أي إقراض جديد ينبغي أن يرتبط بخريطة طريق موثوقة لخفض الدين".

وقال إريك بيلوفسكي، نائب الرئيس في مؤسسة روكفلر، إن البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل دفعت في 2025 مبالغ لخدمة ديونها تعادل مثلي ما كانت تدفعه قبل جائحة كورونا، مما حدّ من الأموال المتاحة للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية الحيوية. وأضاف أن نصف هذه البلدان أصبحت الآن في حالة ضائقة ديون أو على مقربة منها، ارتفاعاً من الربع قبل بضع سنوات فقط. وشدد: "هذا الصراع الجديد يهدد أي تعاف تحقق منذ الجائحة أو منذ حرب أوكرانيا، ويدفع البلدان التي كانت لا تكاد تحافظ على توازنها وتحاول تجنب التعثر عن السداد إلى البقاء في فخ طويل الأمد من الديون والنمو والاستثمار".

(رويترز)