تباين في بورصات الخليج وسط تفاؤل باتفاق محتمل بين واشنطن وطهران

- أغلقت بورصات الخليج على تباين بعد اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار، مما زاد التفاؤل بشأن اتفاق أوسع لإنهاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. تراجعت الأسهم السعودية، حيث انخفض سهم البنك الأهلي السعودي وأرامكو، بينما هبط سهم المملكة القابضة 5%. - في قطر، انخفض مؤشر البورصة بنسبة 0.55% مع تداول 130 مليون سهم، بينما شهدت بورصة مسقط انخفاضاً بنسبة 0.176% في مؤشرها. - ارتفع مؤشر سوق دبي 0.6% بفضل سهم إعمار العقارية، بينما استقرت بورصة أبوظبي. في الكويت، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.31% مع تداول 448 مليون سهم.

أغلقت بورصات الخليج على تباين، اليوم الخميس بعدما اتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار، ما عزز التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً لإنهاء حرب الولايات المتحدة مع إيران حتى في ظل استمرار التوتر.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً بـ11.59 نقطة متأثراً بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، 0.5%، إلى جانب تراجع سهم شركة أرامكو السعودية 0.4%، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة 236 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع. وهوى سهم شركة المملكة القابضة في السعودية 5%. وكان السهم قد قفز مؤخراً مع تزايد تحمس المستثمرين بشأن حصتها في شركة "سبيس إكس" المنتظر طرحها قريباً.

وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً بواقع 56.68 نقطة، أي بنسبة 0.55%. وجرى خلال الجلسة تداول 130 مليوناً و699 ألفاً و755 سهماً، عبر تنفيذ 19 ألفاً و367 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، فيما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، وحافظت ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق.

وفي عمان، أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" منخفضاً بـ13.47 نقطة، أي بنسبة 0.176% مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.168% عن آخر يوم تداول.

أسواق تباين أسواق الخليج تحت ضغط التصعيد وهبوط مؤشر أبوظبي

وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الخميس منخفضاً بـ1.27 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك من خلال عائد لانخفاض تدفق السوائل الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية. في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي منخفضاً بـ4.41 نقاط عن معدل إقفاله السابق. بينما هبط المؤشر البحريني 0.1%.

وفي الإمارات، ارتفع المؤشر الرئيسي في سوق دبي 0.6% (32 نقطة) مع ارتفاع سهم إعمار العقارية. وشهد سوق دبي ارتفاع أسهم 29 شركة من أصل 55 شركة جرى تداولها اليوم الخميس، بينما انخفضت 20 شركة، وبقيت ست شركات على ثبات. بينما في أبوظبي، أنهى المؤشر تعاملاته مستقراً دون تغيير.

وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.31%، وجرى تداول 448 مليون سهم عبر 25 ألفاً و985 صفقة. بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% بعد تداول 285 مليون سهم عبر 14 ألفاً و608 صفقات.