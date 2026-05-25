تباين في أسواق الخليج وسط آمال تهدئة إقليمية في المنطقة

- شهدت الأسواق الخليجية تباينًا في الأداء، حيث تراجعت بعض المؤشرات بسبب عمليات بيع وجني أرباح، بينما ارتفعت أخرى نتيجة تحسن معنويات المستثمرين وتراجع المخاطر الجيوسياسية. - في قطر والكويت، انخفضت المؤشرات الرئيسية، بينما شهدت الإمارات ارتفاعًا في مؤشرات دبي وأبوظبي بفضل أسهم شركات رئيسية مثل إعمار وأدنوك. - ارتفعت مؤشرات بورصة مسقط والبحرين، حيث دعمت قطاعات الاتصالات والمال والصناعات في البحرين، رغم انخفاض قيمة التداول في عُمان.

تباين أداء أسواق الخليج في ختام تعاملات، اليوم الاثنين، إذ تراجعت بعض المؤشرات مع عمليات بيع وجني أرباح، بينما صعدت أخرى مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل تراجع المخاطر الجيوسياسية وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يهدئ توترات الحرب في المنطقة، في غياب السوق السعودية بسبب عطلة عيد الأضحى.

قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم الاثنين، منخفضاً بواقع 115.14 نقطة، أي بنسبة 1.08%، ليصل إلى مستوى 10591.56 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول 265 مليوناً و412 ألفاً و204 أسهم، بقيمة مليار و157 مليوناً و580 ألفاً و771.201 ريال، عبر تنفيذ 26136 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسهم 38 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 633 ملياراً و937 مليوناً و339 ألفاً و844.900 ريال، مقابل 640 ملياراً و494 مليوناً و622 ألفاً و176.714 ريال، في الجلسة السابقة.

(دولار = 3.64 ريالات قطرية)

الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 51.21 نقطة بنسبة بلغت 0.58% ليبلغ مستوى 8815.12 نقطة.

وجرى تداول 515.16 مليون سهم عبر 25718 صفقة نقدية بقيمة 155.6 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19.81 نقطة بنسبة بلغت 0.23% ليبلغ مستوى 8666.04 نقطة من خلال تداول 294.8 مليون سهم عبر 14174 صفقة نقدية بقيمة 48.5 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 68.97 نقطة بنسبة بلغت 0.74% ليبلغ مستوى 9304.29 نقاط من خلال تداول 220.3 مليون سهم عبر 11544 صفقة بقيمة 107.10 ملايين دينار.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" 17.80 نقطة بنسبة بلغت 0.19% ليبلغ مستوى 9632.69 نقطة من خلال تداول 264.3 مليون سهم عبر 10890 صفقة نقدية بقيمة 43.19 مليون دينار.

وكانت الشركات "معادن" و"وطنية" و"البورصة" و"وطنية ب" الأكثر ارتفاعاً في حين كانت شركات "الصفاة" و"تحصيلات" و"شمال الزور" و"امتيازات" الأكثر انخفاضاً.

(دولار = 0.31 دينار كويتي)

الإمارات

ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.1%، بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية 2.6%، وصعود سهم شركة "باركن"، لخدمات مرائب السيارات في الإمارات، 3.6%. وزاد المؤشر الرئيسي بأبوظبي 0.5%، مدفوعاً بارتفاع سهم شركة أدنوك للغاز 2.4%.

وقال ميلاد عازر محلل الأسواق لدى "إكس.تي.بي" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوكالة رويترز إنّ "المعنويات في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تحسّنت مع اقتراب المنطقة من احتمال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي محتمل يهدف إلى تهدئة التوتر وإعادة فتح مضيق هرمز"، وأضاف أن "أسهم منطقة الخليج قد تحظى بالدعم إذا استمرت الرغبة في المخاطرة في التحسّن".

(دولار = 3.67 دراهم إماراتية)

عُمان

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الاثنين، عند مستوى 7775.42 نقطة، مرتفعاً بـ 66.32 نقطة وبنسبة 0.860% مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 7709.11 نقاط.

وبلغت قيمة التداول 39 مليوناً و414 ألفاً و48 ريالاً، منخفضة بنسبة 32.2% مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 63 مليوناً و818 ألفاً و957 ريالاً.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.431% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 37.12 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 4 ملايين و938 ألف ريال، مشكّلة ما نسبته 12.53%، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 8 ملايين و213 ألف ريال، أي ما نسبته 20.84%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 3 ملايين و275 ألف ريال، بنسبة 8.31%.

(دولار = 0.38 ريال عمّاني)

البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الاثنين، على ارتفاع، عند مستوى 1979.05 بارتفاع وقدره 17.17 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 967.06 بارتفاع وقدره 17.22 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليوناً و589 ألفاً و839 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 475 ألفاً و257 ديناراً، جرى تنفيذها من خلال 95 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 71.53% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

(دولار = 0.38 دينار بحريني)