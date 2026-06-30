- في يوليو 2026، شهدت أسواق الطاقة تباينًا في سياسات تسعير الوقود، حيث خفضت الإمارات الأسعار، بينما ثبتتها الأردن رغم الدعم الحكومي الكبير، واستقرت الأسعار في السعودية مع خفض أرامكو أسعار التصدير لآسيا. - أجرت الهند تعديلات ضريبية على منتجات الطاقة، مما أدى إلى خفض تكلفة الديزل وزيادة الضغط على البنزين، بينما خفضت كوريا الجنوبية سقوف أسعار الوقود، واستمرت هولندا في تخفيضات ضريبية مؤقتة. - تعكس السياسات المتباينة عدم وجود موجة خفض شاملة، حيث تتبنى الدول استراتيجيات مختلفة لإدارة تقلبات أسواق الطاقة.

تشهد أسواق الطاقة العالمية مع مطلع يوليو/ تموز 2026 حالة من التباين في سياسات تسعير الوقود على المحطات، بين خفض مباشر في بعض الدول، وتثبيت للأسعار في أخرى، إلى جانب تعديلات ضريبية أو دعم غير مباشر في أسواق مختلفة، وذلك رغم التراجع النسبي في أسعار النفط عالمياً خلال يونيو/ حزيران.

في الإمارات، اتجهت الحكومة إلى خفض أسعار الوقود لشهر يوليو، في خطوة تعكس مباشرة تراجع أسعار النفط العالمية. وبموجب التسعيرة الجديدة، بلغ سعر بنزين سوبر 98 نحو 3.40 دراهم للتر (0.93 دولار)، بينما سجل بنزين 95 نحو 3.29 دراهم للتر (0.90 دولار)، وبنزين 91 نحو 3.21 دراهم للتر (0.87 دولار)، في حين بلغ سعر الديزل نحو 3.60 دراهم للتر (0.98 دولار). ويعد هذا الخفض أول تراجع بعد أشهر من الارتفاعات المتتالية.

في المقابل، قررت الحكومة الأردنية تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر يوليو دون تغيير، رغم الانخفاض النسبي في الأسعار العالمية. وبحسب القرار، استقر سعر بنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر (1.41 دولار)، وبنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسات للتر (1.85 دولار)، والديزل عند 850 فلساً للتر (1.20 دولار)، والكاز عند 550 فلساً للتر (0.78 دولار)، فيما ثبت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغ) عند 7 دنانير (9.86 دولارات). كما أشارت الحكومة إلى أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار منذ بداية الأزمة الإقليمية بلغ نحو 198 مليون دينار (279 مليون دولار).

وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الثلاثاء، إن الأسعار المحلية للمشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية لم تعكس الكلفة الفعلية بالكامل، إذ اتبعت الحكومة سياسة التدرج في تمرير الارتفاعات العالمية إلى السوق المحلية، وتحملت جزءاً كبيراً من فروقات الأسعار.

وفي السعودية، حافظت أسعار التجزئة على استقرارها دون تغيير، حيث بلغ سعر بنزين 91 نحو 2.18 ريال للتر (0.58 دولار)، وبنزين 95 نحو 2.33 ريال للتر (0.62 دولار)، فيما استقر سعر الديزل عند 1.79 ريال للتر (0.48 دولار). وفي المقابل، خفّضت شركة أرامكو أسعار التصدير لآسيا خلال يوليو، ما يعكس تراجع الطلب العالمي على الخام وتغير ديناميكيات السوق الدولية.

أما في الهند، فقد اتجهت الحكومة إلى تعديل ضريبي على منتجات الطاقة، شمل خفض الضريبة على الديزل ووقود الطائرات من 14 روبية للتر (0.17 دولار) إلى 8.5 روبيات للتر (0.10 دولار)، مقابل رفع ضريبة البنزين من 1.5 روبية (0.02 دولار) إلى 4 روبيات (0.05 دولار). ويعني ذلك خفضاً غير مباشر لكلفة الديزل المستخدم في النقل والصناعة، مقابل ضغط إضافي على البنزين.

وفي كوريا الجنوبية، اعتمدت الحكومة سياسة خفض سقوف أسعار الوقود ضمن برامج مكافحة التضخم، ما أدى إلى تراجع فعلي في الأسعار القصوى للبنزين والديزل، دون إعلان سعر موحد نظراً لاعتماد نظام مرن مرتبط بالدعم الحكومي وتغيرات السوق. أما في هولندا، فقد واصلت الحكومة تطبيق تخفيضات ضريبية مؤقتة على الوقود، ما انعكس في انخفاض فعلي للأسعار النهائية للمستهلكين واستقرارها عند مستويات أدنى مقارنة بالربع السابق، ضمن سياسة أوروبية أوسع لاحتواء تكاليف الطاقة.

وتشير هذه القرارات مجتمعة إلى أن مشهد يوليو 2026 لا يعكس موجة خفض شاملة لأسعار الوقود رغم تراجع النفط عالمياً، بل يظهر نمطاً متبايناً يقوم على خفض مباشر محدود، وتثبيت واسع، وتدخلات ضريبية أو دعم غير مباشر، في ظل استمرار الحكومات في إدارة أثر تقلبات أسواق الطاقة بحذر مالي وسياسي.