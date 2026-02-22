تباين ردات الفعل الأوروبية بشأن اتفاق الرسوم مع واشنطن

- ألغت المحكمة العليا الأميركية جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما أدى إلى ارتباك في التفاهمات التجارية. رد البيت الأبيض بفرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% ثم رفعها إلى 15%. - أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عن قلقها من تأثير الاضطرابات التجارية الأميركية، داعية إلى وضوح أكبر. طالبت المفوضية الأوروبية بتوضيح كامل للإجراءات المستقبلية، ودعا مشرعون أوروبيون لتأجيل التصويت على الاتفاقية. - أكد الممثل التجاري الأميركي أن الدول لم تُبد نية الانسحاب من الاتفاقيات، مشيراً إلى استخدام أدوات قانونية أخرى لمعالجة الاختلالات التجارية. العلاقات مع الصين لن تتأثر بالتغييرات الأخيرة.

أثار حكم المحكمة العليا الأميركية الصادر أول أمس الجمعة، الذي ألغى جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، حالة ارتباك في مسار التفاهمات التجارية مع الشركاء. وردّ البيت الأبيض سريعاً بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10% قبل أن تُرفع في اليوم التالي إلى 15%، وهي النسبة القصوى التي يسمح بها القانون.

وتباينت ردات الفعل الأوروبية بين التمسك بالاتفاق مع واشنطن وطلب الضمانات، وبين الدعوة إلى تجميد المسار التشريعي مؤقتاً، بينما حاولت واشنطن طمأنة الشركاء بأن الاتفاقات لم تُلغ وأنها ستعيد بناء سياستها التجارية بأدوات قانونية أخرى.

المفوضية الأوروبية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأحد، إن "الاضطرابات في السياسة التجارية الأميركية ربما تؤدي مرة أخرى إلى عرقلة نشاط الشركات". وعبرت عن أملها في أن "تكون أي خطط جديدة للرسوم الجمركية مدروسة جيداً بشكل كاف بحيث تعرف الشركات ما يمكن توقعه".

ورداً على القرار وإعلان ترامب فرض رسوم جديدة، قالت لاغارد لقناة "سي.بي.إس" إن "تغيير الأمر جذريً مرة أخرى سيؤدي للتعطيل". وأضافت: "يريد الناس ممارسة أعمالهم، ولا يريدون الدخول في دعاوى قضائية. لذا آمل أن يتم توضيح الأمر، وأن يُدرس بعناية كافية حتى لا نواجه المزيد من التحديات، وأن تكون المقترحات متوافقة مع الدستور".

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، أنها تتوقع من الولايات المتحدة احترام الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة في بيانها أن "الاتفاق اتفاق". وشددت على أن الاتحاد الأوروبي، بوصفه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، ينتظر التزام واشنطن بما ورد في "الإعلان المشترك، تماماً كما يحترم الاتحاد الأوروبي التزاماته". إلى جانب ذلك، طالبت بـ"توضيح كامل للإجراءات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها" بعد التطورات القضائية والقرارات التنفيذية اللاحقة.

وأشارت المفوضية إلى أن الاتفاقية الموقعة الصيف الماضي سمحت بخفض الرسوم الأميركية على معظم منتجات الاتحاد الأوروبي إلى 15%، وهو مستوى أدنى بكثير من نسبة 30% التي كان الرئيس الأميركي قد هدد بفرضها. كما لفتت إلى أن أجواء عدم اليقين تلقي ظلالها على مستقبل الاتفاق في وقت كان فيه البرلمان الأوروبي، الذي عارض النص بشدة في البداية، يستعد للموافقة عليه يوم الثلاثاء.

كبار المشرعين في الاتحاد الأوروبي

في موازاة موقف المفوضية، اقترح أحد كبار المشرعين في الاتحاد الأوروبي، النائب بيرند لانج، تأجيل التصويت على الاتفاق الذي كان مقرراً هذا الأسبوع، معتبراً أن الشروط والأسس القانونية التي تم التوصل إلى الاتفاق على أساسها تغيّرت، وأن الأمر يستدعي توضيحاً قبل المضي قدماً.

وعبّر لانج في منشور على منصة "إكس" عن استيائه من الضبابية المحيطة بالمشهد، وكتب أن ما يجري يمثل "فوضى جمركية تامة من الإدارة الأميركية"، مضيفاً أن "أحداً لم يعد قادراً على فهم المسار، وأن الوضع لا ينتج سوى أسئلة مفتوحة وغموض متزايد بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين".

Reines Zollchaos seitens der US-Regierung. Niemand kann sich mehr einen Reim darauf machen – nur offene Fragen und wachsende Unsicherheit für die EU und andere Handelspartner der USA (1/3) — Bernd Lange (@berndlange) February 22, 2026

وذكّر لانج بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز كان يهدف إلى تفادي حرب تجارية، عبر إلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم على استيراد الكثير من المنتجات الأميركية، مقابل تثبيت رسوم واشنطن على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي عند 15%. كما أوضح أن خفض الرسوم من جانب الاتحاد الأوروبي يحتاج موافقة حكومات دول الاتحاد، إضافة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، ما يجعل أي تغيير في الأسس أو الشروط مسألة سياسية وقانونية حساسة.

تزامناً مع ذلك، دعا حزب الخضر الألماني إلى تعليق التصويت مؤقتاً أيضاً. وكان البرلمان الأوروبي قد علّق الشهر الماضي عمله بشأن الاتفاق احتجاجاً على مطالب ترامب بالاستحواذ على غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين يعارضون خطته، قبل أن يقرر لاحقاً إعادة طرح الاتفاق للتصويت في نهاية فبراير/شباط.

وفي تطور إضافي، أعلن لانج أنه سيطلب يوم الاثنين "تعليق العمل التشريعي إلى حين إجراء تقييم قانوني دقيق والحصول على التزامات واضحة من الولايات المتحدة"، مؤكداً أن "الوضوح واليقين القانوني ضروريان قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة".

الممثل التجاري الأميركي

على الجانب الأميركي، قال الممثل التجاري جيمسون جرير، اليوم الأحد، إن "أيا من الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لم تُبد نية الانسحاب منها رغم التطورات الأخيرة".

وأوضح، في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس نيوز"، أنه "تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، على أن يجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى". وأضاف في سياق حديثه عن المزاج العام لدى الشركاء: "لم أسمع حتى الآن أي شخص يقول إن الاتفاق قد أُلغي. إنهم يريدون أن يروا كيف ستتطور الأمور".

وبرّر جرير رفع الرسوم المؤقتة بعد أقل من 24 ساعة بأنه يعكس "إلحاح الموقف والحاجة إلى تقليل ما وصفه بالاختلالات التجارية الهائلة مع الدول الأخرى".

وقال إن "إدارة ترامب ستعيد بناء سياستها التجارية باستخدام أدوات قانونية أخرى، بينها قانون الممارسات غير العادلة 301 وقانون 232"، مؤكداً أن "هذين المسارين صمدا أمام الطعون القانونية".

وكشف أن مكتب الممثل التجاري الأميركي لديه بالفعل تحقيقات مفتوحة بشأن البرازيل، وكذلك الصين. كما توقع بدء تحقيقات في ملفات مثل الطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة، والتي ستشمل العديد من البلدان في آسيا، إضافة إلى تحقيقات تخص ممارسات تجارية غير عادلة مرتبطة بالأرز الذي تدعمه بعض الدول بشكل كبير.

وعن العلاقات مع بكين، قال جرير إنه "لا يتوقع أن يؤثر الحكم والتغييرات اللاحقة في الرسوم الجمركية على اجتماع ترامب المقرر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في نهاية شهر مارس/آذار.

وأوضح أن الهدف من الاجتماع ليس النزاع التجاري، بل "الحفاظ على الاستقرار، والتأكد من التزام الصين ببنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بشراء المنتجات الزراعية الأميركية وطائرات بوينغ وغيرها". وأضاف: "لا أعتقد أن هذا سيؤثر على الاجتماع".

في سياق موازٍ، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في مقابلة مع برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن"، إن "مسألة استرداد الرسوم الجمركية ستُعالَج عبر المحاكم الأدنى". وأوضح: "سنتبع ما يقررونه، لكن قد يستغرق الأمر أسابيع أو شهوراً حتى نسمع منهم".