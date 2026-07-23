تشهد الأسواق العالمية مشهداً متبايناً، إذ تراجعت الأسهم الأوروبية وتباينت المؤشرات الآسيوية، فيما قفزت أسعار النفط مع تصاعد التوترات في المنطقة، وسط ترقب لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط صعود أسعار النفط

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، اليوم الخميس، متأثرة بضعف أسهم شركات التكنولوجيا في أعقاب النتائج الفصلية التي أعلنتها شركة "ألفابت" الأميركية العملاقة، في وقت تراقب فيه الأسواق تطورات الحرب في المنطقة، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية. وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5% إلى 643.47 نقطة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي أثرت على تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية؟ كيف أثرت التوترات الإقليمية على توقعات الفائدة العالمية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 2.7% اليوم الخميس، وتصدّرت شركة "إس.تي مايكروإلكترونيكس" قائمة الخاسرين، إذ هوى سهمها 15% بعد أن توقعت الشركة المصنّعة للرقائق الإلكترونية أن يكون متوسط إيرادات الربع الثالث أقل بقليل من توقعات السوق. كما انخفض سهم "بي.إي سيميكونداكتورز" بنسبة 4.6% بعد إعلان نتائج الربع الثاني.

وكانت "ألفابت" قد رفعت أمس الأربعاء خططها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 بمقدار 15 مليار دولار، ما زاد الشكوك حول ما إذا كانت استثمارات الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها.

في المقابل، ارتفع مؤشر ستوكس الفرعي لقطاع الطاقة بنسبة 0.6%، مع صعود العقود الآجلة لخام برنت إلى ما يزيد على 96 دولاراً للبرميل، بعد أن شنّت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران، فيما استهدف الحوثيون في اليمن ناقلات نفط في البحر الأحمر، الأمر الذي وسّع نطاق الصراع وقلب توقعات الفائدة العالمية رأساً على عقب. وتتجه الأنظار اليوم الخميس إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، إذ يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة من دون تغيير.

اليورو يقترب من أعلى مستوى في أسبوع

ارتفع اليورو اليوم الخميس ليقترب من أعلى مستوى له في أسبوع واحد، قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، إذ يُتوقع أن يُبقي المسؤولون أسعار الفائدة من دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال رفعها في سبتمبر/أيلول، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الذي يهدد بزيادة التضخم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، وألمح إلى مزيد من التشديد النقدي مستقبلاً، إلا أن سلسلة من البيانات الإيجابية بشأن الأسعار والأجور والنشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم خلال الأسابيع القليلة الماضية قلّلت من احتمال رفع الفائدة سريعاً.

وقالت سامارا حمود، خبيرة الاقتصاد الدولي ومحللة العملات في بنك "كومنولث أستراليا"، في مذكرة لها: إن هناك خطراً ضئيلاً في أن يقرر البنك المركزي الأوروبي إجراء رفع مبكر لأسعار الفائدة. وارتفع اليورو في أحدث التداولات بنسبة 0.17% إلى 1.1429 دولار، فيما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل اليورو والين، بنسبة 0.13% إلى 100.98 نقطة. واستفادت العملة الأميركية مؤخراً من تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

ارتفاع معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية

ارتفعت معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية اليوم الخميس، فيما دفعت الحرب المتصاعدة مع إيران أسعار خام برنت إلى تجاوز 96 دولاراً للبرميل. وصعد مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 3.7% ليصل إلى 7028.66 نقطة، مع عودة شهية المستثمرين لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم تراجعها في "وول ستريت".

تباين أداء الأسواق العالمية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وارتفعت أسهم "سامسونج إلكترونيكس" بنسبة 3%، كما ارتفعت أسهم شركة "إس كيه هاينكس" لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 3.4%. وارتفع مؤشر "نيكاي 225" القياسي الياباني بنسبة 0.5% ليصل إلى 66461.62 نقطة، وقادت شركات التكنولوجيا المكاسب، إذ ارتفعت أسهم مجموعة "سوفت بنك" بنسبة 3.3%.

وصعد مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج بنسبة 1.3% ليصل إلى 25227.06 نقطة، فيما تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3859.69 نقطة. وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.7% ليصل إلى 8883 نقطة، في حين تراجع مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 1%، وتراجع مؤشر "سينسكس" الهندي بنسبة 0.3%. وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد أن أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات أمس الأربعاء على انخفاض، مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3%.

وأغلقت بورصة "وول ستريت" الأميركية أمس الأربعاء على تراجع، حيث هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي بنسبة 0.1% ليصل إلى 7498.96 نقطة، وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بأقل من 0.1% ليصل إلى 52218.58 نقطة، فيما هبط مؤشر "ناسداك" المركب، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 0.6% ليصل إلى 25690.90 نقطة.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)