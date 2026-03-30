تباين الأسهم في الخليج.. دبي تتراجع ومسقط تتصدر بصعود لافت

- شهدت بورصات الخليج تبايناً في الأداء بسبب الحرب على إيران، حيث سجلت دبي أسوأ أداء عالمي في مارس نتيجة الضغوط الاقتصادية، بينما حققت سلطنة عُمان أداءً استثنائياً بفضل ارتفاع أسعار النفط واستقرارها بعيداً عن الصراع. - تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 16% في مارس بسبب خسائر في قطاعي العقارات والطيران، بينما ارتفع مؤشر مسقط بنسبة 10% مدفوعاً بآمال ترقية السوق واستقرار البنية التحتية للطاقة. - تعافى مؤشر "تداول" السعودي ليصبح سادس أفضل سوق عالمياً بفضل ارتفاع أسعار النفط، بينما شهدت الطروحات الأولية في الخليج تباطؤاً مع بعض المكاسب الانتقائية مثل أسهم "ترولي" الكويتية.

في مشهد يعكس عمق تأثير الحرب على المنطقة، انقسمت مؤشرات الأسهم في بورصات الخليج بشكل غير مسبوق، يوم الاثنين، بين خاسرٍ كبير ورابحٍ مفاجئ. فبينما تتعرض دبي لضغوط حادة دفعتها إلى صدارة الخسائر عالمياً، تحقق مسقط أداءً استثنائياً مدعوماً بالنفط واستقرارها النسبي، في وقت تعيد فيه الحرب رسم خريطة الاستثمار في المنطقة. وبحسب بلومبيرغ، شهدت أسواق الأسهم في الخليج تبايناً حاداً منذ اندلاع الحرب على إيران، حيث باتت المنطقة تضم في الوقت نفسه أفضل وأسوأ سوق أداءً على مستوى العالم خلال الشهر الماضي.

وفي التفاصيل، سجّل المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي، الذي كان قد حقق مكاسب مزدوجة الرقم العام الماضي بدعم تدفقات رؤوس الأموال والسكان والسياح بعد الجائحة، أسوأ أداء عالمياً خلال شهر مارس/آذار. في المقابل، قفز المؤشر القياسي في سلطنة عُمان إلى صدارة أسواق الأسهم العالمية، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وبقائه بمنأى نسبي عن تداعيات الضربات العسكرية. ورغم تعرض بعض منشآت الطاقة في عُمان لهجمات محدودة، فإن البلاد كانت أقل استهدافاً مقارنة بالإمارات وقطر والكويت. كما استفادت من زيادة حركة الملاحة في موانئها المطلة على بحر عُمان، مع اقتراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز من الشلل.

وارتفع مؤشر مسقط بنحو 10% خلال الشهر، وبنحو 38% منذ بداية العام، مواصلاً موجة صعود بدأت منذ منتصف 2025 مدفوعة بآمال ترقية السوق إلى فئة الأسواق الناشئة. وحتى الآن، لم تظهر الحرب تأثيراً يُذكر على أدائه، مع مكاسب شملت قطاعات الشحن والطاقة والبنوك.

وعلى النقيض في أداء الأسهم في بورصات الخليج اليوم، تحملت الإمارات الجزء الأكبر من الرد الإيراني على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي الذي بدأ في 28 فبراير/شباط، حيث طاولت الضربات مطارات ومناطق سكنية، رغم استمرار عمل معظم مرافق الدولة. وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 16% خلال مارس/ آذار، بقيادة خسائر شركات التطوير العقاري وأسهم الطيران مثل "العربية للطيران"، في ظل اضطرابات واسعة في حركة السفر.

ونقلت بلومبيرغ عن رئيس قسم الأبحاث في "أبحر كابيتال" في مسقط، طاهر عباس قوله إن عُمان لا تزال معزولة نسبياً عن الصراع مقارنة ببؤر التوتر الإقليمية، مشيراً إلى أن المستثمرين يرون أن البنية التحتية للطاقة في البلاد آمنة نسبياً من دون تأثير ملموس على صادرات النفط أو النشاط الاقتصادي.

وفي السعودية، تعافى مؤشر "تداول" العام بعد أن كان من بين الأضعف أداءً العام الماضي، ليصبح سادس أفضل سوق عالمياً هذا الشهر، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الذي عزز أسهم الشركات الكبرى مثل "أرامكو"، إضافة إلى انخفاض المخاطر الأمنية مقارنة بالإمارات. كما عاد المستثمرون المحليون إلى السوق، مع عكس اتجاه التدفقات التي كانت تتجه سابقاً نحو الأسهم الأميركية.

ورغم تراجع نشاط الطروحات الأولية في الخليج هذا الربع، وهو تباطؤ بدأ قبل الحرب، أظهرت السوق بعض مظاهر الصمود. فقد ارتفع سهم شركة "ترولي" الكويتية بنحو 23% منذ إدراجها الأسبوع الماضي بقيمة 166 مليون دولار، فيما قفز سهم شركة "صالح عبد العزيز الراشد وأولاده" السعودية بنحو 48% منذ طرحها بقيمة 67 مليون دولار في وقت سابق من الشهر. ومع ذلك، يرى محللون أن هذه المكاسب المحدودة لا تعني عودة كاملة لنشاط الطروحات، بل تعكس طلباً انتقائياً على الفرص ذات التسعير الجيد وآفاق النمو.