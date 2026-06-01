تباين أسواق الخليج تحت ضغط التصعيد وهبوط مؤشر أبوظبي

- شهدت الأسواق الخليجية تباينًا في الأداء مع إغلاق معظم الأسهم على انخفاض، متأثرة بتبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة وتحذيرات إيرانية لإسرائيل، مما أثر على الاستقرار الإقليمي. - في قطر والكويت، انخفضت المؤشرات بنسبة 1.1% و0.62% على التوالي، بينما ارتفعت مؤشرات عمان والبحرين بشكل طفيف. في السعودية، تراجع مؤشر "تاسي" بنسبة 0.62%، وشهدت الإمارات تباينًا مع ارتفاع سوق دبي وتراجع سوق أبوظبي. - في الكويت، ارتفعت أسهم "وطنية" و"الإنعام"، بينما تصدر سهم "جاهز" الارتفاعات في السعودية. في الإمارات، تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.6% بسبب مخاطر إفلاس مرتبطة بشركة ماركت فاينانشال سولوشنز.

تباين أداء أسواق الخليج في ختام تعاملات اليوم الاثنين، إذا أغلقت معظم الأسهم على انخفاض بعد تبادل هجمات بين إيران والولايات المتحدة، وتحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، إسرائيل والتأكيد أن وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن "ينطبق على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم الاثنين منخفضاً بواقع 116.10 نقطة، أي بنسبة 1.1%، ليصل إلى مستوى 10438.86 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 171 مليوناً و447 ألفاً و697 سهماً بقيمة 583 مليوناً و103 آلاف و98.158 ريالاً، عبر تنفيذ 66 ألفاً و297 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 30 شركة أخرى، وحافظت ست شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 626 ملياراً و898 مليوناً و681 ألفاً و295.948 ريالاً، مقارنة بـ631 ملياراً و525 مليوناً و169 ألفاً و186.250 ريالاً، في الجلسة السابقة.

(الدولار = 3.64 ريالات قطرية)

الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 55.54 نقطة بنسبة بلغت 0.62%، ليبلغ مستوى 8760.57 نقطة وجرى تداول 349.8 مليون سهم عبر 30 ألفاً و56 صفقة نقدية بقيمة 91.7 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18 نقطة بنسبة بلغت 0.21%، ليبلغ مستوى 8684.04 نقطة من خلال تداول 212.8 مليون سهم عبر 13 ألفاً و46 صفقة نقدية بقيمة 31 مليون دينار. بينما انخفض مؤشر السوق الأول 72.81 نقطة بنسبة بلغت 0.78%، ليبلغ مستوى 9231.48 نقطة من خلال تداول 136.9 مليون سهم عبر 17 ألفاً و10 صفقات بقيمة 60.3 مليون دينار.

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر "رئيسي 50" 64.55 نقطة بنسبة بلغت 0.67%، ليبلغ مستوى 9697.24 نقطة من خلال تداول 186.6 مليون سهم عبر 10 آلاف و516 صفقة نقدية بقيمة 27.27 مليون دينار.

وكانت شركات "وطنية" و"الإنعام" و"التخصيص" و"بيت الطاقة" الأكثر ارتفاعاً، في حين كانت شركات "خليج ت" و"المعدات" و"الصفاة" و"وربة ت" الأكثر انخفاضاً.

(الدولار = 0.31 دينار كويتي)

عمان

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الاثنين عند مستوى 7795.37 نقطة مرتفعاً 38.2 نقطة وبنسبة 0.49% مقارنة مع آخر جلسة تداول البالغة 7757.21 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 42 مليوناً و395 ألفاً و834 ريالاً عمانياً منخفضة بنسبة 0.88% مقارنة مع آخر جلسة تداول البالغة 42 مليوناً و773 ألفاً و815 ريالاً.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.155% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 37.13 مليار ريال.

(الدولار = 0.38 ريال عمّاني)

البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الاثنين، عند مستوى 1979.69 بارتفاع قدره 0.64 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المواد الأساسية. في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 969.04 بارتفاع قدره 1.98 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وقد بلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليوناً و704 آلاف و415 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 786 ألفاً و433 ديناراً جرى تنفيذها من خلال 100 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 73.69% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

(الدولار = 0.38 دينار)

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي "تاسي" جلسة اليوم الاثنين على تراجع بنسبة 0.62%، فاقداً 68.39 نقطة، ليغلق عند 11009.52 نقاط، وهو أدنى مستوى سجله خلال الجلسة، بعدما افتتح عند 11062.11 نقطة ولامس أعلى مستوى عند 11083.52 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 7.63 مليارات ريال عبر تداول 388.37 مليون سهم، وسط صعود أسهم 164 شركة مقابل تراجع أسهم 93 شركة.

وأغلقت 14 قطاعاً على تراجع بقيادة قطاع الخدمات التجارية والمهنية الهابط 3.23%، ثم الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.40%. كما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.59%، والمرافق العامة بمسية 1.43%، والرعاية الصحية بنسبة 1.35%.

وشملت الضغوط القطاعات الكبرى، إذ هبط قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98%، والاتصالات بنسبة 0.96%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.73%، والطاقة بنسبة 0.62%.

وعلى مستوى الأسهم، تصدر "جاهز" الارتفاعات بنسبة 9.96% إلى 14.35 ريالاً، تلاه سهما "المملكة" و"صدق" بنسبة 9.94% لكل منهما، بينما صعد سهم "المطاحن العربية" بنسبة 5.36% إلى 48.38 ريالاً، مسجلاً أعلى مستوى في 52 أسبوعاً.

في المقابل، قاد سهم "دله الصحية" التراجعات بنسبة 5.22% إلى 105.4 ريالات، ثم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 3.91%، و"ينساب" بنسبة 3.50%، و"أكوا باور" بنسبة 2.52% إلى 186 ريالاً.

(الدولار = 3.75 ريالات سعودية)

الإمارات

أغلقت مؤشرات أسواق الإمارات على تباين اليوم الاثنين، وذلك في جلسة متقلبة للأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والعقار.

وارتفع سوق دبي 0.3% إلى 5774.9 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.53% إلى 9650.5 نقطة، مع تراجع سهم أكبر بنك في البلاد، بنك أبوظبي الأول بـ2.6%. في وقت ذكرت فيه صحيفة "فاينانشال تايمز" أن "البنك معرض لمخاطر إفلاس مرتبطة بشركة الإقراض العقاري ماركت فاينانشال سولوشنز".

واستقطبت الأسهم سيولة بـ3.3 مليارات درهم، منها 1.85 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.44 مليار درهم في سوق دبي.

(الدولار= 3.67 دراهم إماراتية)