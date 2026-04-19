تباين أداء البورصات الخليجية بعد غلق هرمز مجدداً

- شهدت بورصات الخليج تباينًا في الأداء بسبب تصريحات ترامب حول إيران، مما أثر على وضع مضيق هرمز والمحادثات الأميركية الإيرانية، رغم التفاؤل السابق بالهدنة المؤقتة. - استقر مؤشر بورصة قطر بارتفاع هامشي مع نشاط في بعض القطاعات، وارتفع مؤشر البحرين بدعم من قطاع المال، بينما شهدت بورصة الكويت ارتفاعًا في مؤشرها العام. - أغلقت بورصة السعودية على انخفاض مع تراجع أسهم عديدة، وانخفض مؤشر بورصة مسقط في عمان مع تراجع قيمة التداولات بسبب التوترات الجيوسياسية.

تباين أداء بورصات الخليج في ختام التداولات، اليوم الأحد، بين الارتفاع والانخفاض، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران ارتكبت "انتهاكا خطيرا" لوقف إطلاق النار، لتكتنف الضبابية من جديد وضع مضيق هرمز والمحادثات الأميركية الإيرانية رغم إصرار ترامب على أن التوصل لاتفاق سيحدث. في وقت أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الخميس الماضي، في نهاية أسبوع التعاملات، متفائلة بالهدنة المؤقتة مما رفع معنويات المستثمرين. قبل أن تعلن إيران غلق مضيق هرمز مجددا وعودة التوتر على مستوى التصريحات.

قطر

استقر مؤشر بورصة قطر، في نهاية جلسة اليوم الأحد على اللون الأخضر، وسجل ارتفاعا هامشياً بنسبة 0.03% ليصل إلى 10718.23، نقطة بنمو 3.58 نقاط عن مستوى الجلسة السابقة الخميس الماضي.

وشهدت الجلسة تداول 161 مليونا و185 ألفا و516 سهما، بقيمة تجاوزت 99 413 مليون ريال، عبر تنفيذ 24737 صفقة في جميع القطاعات وارتفعت أسهم 23 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت ست شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638.9 مليار ريال، قياساً بـ638.5 مليار ريال في الجلسة السابقة.

وشهدت التداولات انخفاضاً جماعيا، على المستوى القطاعي، إذ ارتفعت ثلاثة قطاعات يتقدمها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.39%، بينما تراجعت أربعة قطاعات في صدارتها الاتصالات بنحو 1.43%. واستقرت 23 شركة ضمن النطاق الأخضر وفي مقدمتها "ودام الغذائية" بمكاسب على السهم قرابة 4% تلتها "استثمار القابضة" بـ3.25% إضافة إلى "مجمع المناعي" بنحو 2.3%.

واستحوذت المنطقة الحمراء على 25 شركة، وجاءت "العامة للتأمين" في صدارة التراجعات اليوم بعد تسجيل 3.5% عند الإغلاق وتراجع سهم "الإسلامية للتأمين" 1.9 %، وهبط قطاع الاتصالات بأكثر من 1.3%.

وحسب المحلل المالي مبارك التميمي، ارتد المؤشر العام لبورصة قطر إيجابا منذ بداية إبريل/نيسان الجاري، مشيرا إلى أن المؤشر قفز خلال ثلاثة أسابيع بواقع 8%، وصعد من مستوى 9925 نقطة إلى 10770 نقطة محققا أكثر من 800 نقطة، لافتا إلى أن عددا من العوامل دعمت ذلك الصعود أبرزها التفاعل الإيجابي مع وقف إطلاق النار بالمنطقة، وبيانات أرباح الشركات للربع الأول، وسعي المستثمرين للاستفادة من الفرص بالسوق خاصة في أعقاب التصحيح السعري لبعض الأسهم، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

(دولار = 3.64 ريالات قطرية)

البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,948.27 نقطة بارتفاع قدره 9.51 نقاط عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات. في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 966.90 نقطة بارتفاع قدره 5.06 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و383 ألفًا و940 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 420 ألفًا و793 دينارًا تم تنفيذها من خلال 86 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 73.10% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

(دولار = 0.38 دينار بحريني)

الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 22.13 نقطة بنسبة 0.25%، ليبلغ مستوى 8924.82 نقطة. وتم تداول 471.5 مليون سهم عبر 28442 صفقة نقدية بقيمة 108.9 ملايين دينار (نحو 353 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 94.19 نقطة، بنسبة 1.15%، ليبلغ مستوى 8298.24 نقطة، من خلال تداول 287.7 مليون سهم، عبر 17211 صفقة نقدية بقيمة 41.2 مليون دينار. كما صعد مؤشر السوق الأول 7.91 نقاط، بنسبة 0.08%، ليبلغ مستوى 9521.25 نقطة من خلال تداول 183.7 مليون سهم، عبر 11231 صفقة بقيمة 67.6 مليون دينار.

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بواقع 144.45 نقطة، بنسبة 1.61%، ليبلغ مستوى 9138.62 نقطة، من خلال تداول 253.9 مليون سهم، عبر 14196 صفقة نقدية بقيمة 36.5 مليون دينار.

(دولار = 0.31 دينار كويتي)

السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، منخفضا بمقدار 89.62 نقطة، ليصل إلى مستوى 11464.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 252 مليون سهم، وسجّلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 172 شركة.

وبدوره، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" منخفضًا بمقدار 206.83 نقاط، ليصل إلى مستوى 23068.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 مليون سهم.

(دولار = 3.75 ريال سعودي)

عمّان

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 8313.98 نقطة منخفضًا 22.9 نقطة، وبنسبة 0.27%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 8336.85 نقطة. وبلغت قيمة التداول 49 مليونًا و730 ألفًا و124 ريالا، منخفضة بنسبة 40.5%، مقارنة مع آخر جلسات التداول والتي بلغت 83 مليونًا و509 آلاف و992 ريالا.

(دولار = 0.38 ريال عمّاني)