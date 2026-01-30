تباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي رغم تجاوز توقعات الحكومة

أظهرت بيانات أولية رسمية، اليوم الجمعة، أنّ الاقتصاد الفرنسي نما 0.2% في الربع الرابع من العام الماضي، متباطئاً عن الربع السابق له بسبب انخفاض الطلب المحلي بشكل طفيف وتراجع مساهمة تغير المخزونات. وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنّ أداء الربع الرابع يعني أنّ الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نما 0.9% خلال 2025، وهو أكبر من معدل 0.7% الذي توقعته الحكومة.

وجاء النمو متماشياً مع توقعات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية ومحللين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، والذين توقعوا نمواً 0.2% لهذا الربع. وسجل الاقتصاد الفرنسي نمواً قدره 0.5% في الربع الثالث من العام. ويعكس تباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الرابع من عام 2025 استمرار الضغوط الداخلية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتراجع الطلب المحلي وفتور الاستهلاك الأسري، رغم بقاء المؤشرات العامة أفضل من تقديرات الحكومة.

فالنمو البالغ 0.2%، وإن جاء مطابقاً لتوقعات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية ومحللي الأسواق، يُظهر بوضوح فقدان الزخم مقارنة بالربع الثالث الذي سجل 0.5%، ما يشير إلى دخول الاقتصاد مرحلة تباطؤ تدريجي بعد تعافٍ محدود في النصف الأول من العام. ويُعزى هذا التباطؤ أساساً إلى عاملين رئيسيين؛ انخفاض الطلب المحلي بشكل طفيف، إذ لا يزال الاستهلاك الخاص متأثراً بتراجع القوة الشرائية، في ظل استمرار معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً، وارتفاع تكاليف المعيشة، ما دفع الأسر إلى تقليص الإنفاق غير الضروري.

وتراجع مساهمة تغيّر المخزونات، بعدما كانت المخزونات داعماً للنمو في فصول سابقة، عادت لتشكّل عنصر ضغط في الربع الأخير، مع حذر الشركات من تراكم الإنتاج في ظل ضعف الطلب الداخلي والخارجي. ورغم هذا التباطؤ الفصلي، فإن تسجيل الاقتصاد الفرنسي نمواً سنوياً قدره 0.9% خلال 2025 يُعد نتيجة أفضل من توقعات الحكومة البالغة 0.7%، ما يمنح باريس هامشاً سياسياً أوسع في إدارة ملف العجز المالي وضبط الإنفاق العام.

لكن هذه النتيجة الإيجابية نسبياً لا تخفي المخاطر المقبلة، خصوصاً مع استمرار السياسة النقدية المشددة في منطقة اليورو، ضعف الطلب الأوروبي، ولا سيما من ألمانيا الشريك التجاري الأكبر لفرنسا، والضغوط على المالية العامة المرتبطة بخطط دعم الأسر والطاقة. وبينما يبقى الاقتصاد الفرنسي أكثر صموداً مقارنة بعدد من اقتصادات منطقة اليورو، تشير أرقام الربع الرابع إلى أن مرحلة النمو السريع قد انتهت مؤقتاً، وأن عام 2026 قد يتطلب إصلاحات أعمق لتحفيز الاستثمار والاستهلاك، بدل الاعتماد على الإنفاق العام وحده محرّكاً للنمو.

(رويترز، العربي الجديد)