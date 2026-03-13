- تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 0.7% في الربع الأخير من 2025 بسبب الإغلاق الحكومي وارتفاع أسعار الطاقة، مما أثر على الإنفاق والاستثمار الحكومي. ومع ذلك، بلغ النمو السنوي 2.1% مدعوماً بزيادة إنفاق المستهلكين والاستثمار التجاري في تقنيات الذكاء الاصطناعي. - شهد سوق العمل الأميركي ضعفاً مع تخفيض 92 ألف وظيفة في الشهر الماضي، مما يثير تساؤلات حول تأثير الذكاء الاصطناعي والأتمتة على التوظيف وقدرة الاقتصاد على النمو دون خلق وظائف كبيرة. - ارتفعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة مع توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وارتفعت سندات الخزانة الأميركية مع تراجع العوائد، مما يعكس شهية استثمارية متزايدة وسط التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 0.7% في الربع الأخير من عام 2025، وسط تأثير الإغلاق الحكومي وارتفاع أسعار الطاقة، فيما يظهر مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي

(البنك المركزي) تباطؤاً طفيفاً. وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بلغ معدله السنوي 0.7% خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، في مراجعة هبوطية حادة للتقدير الأولي الذي كان يشير إلى نمو بنسبة 1.4%. ويأتي هذا التباطؤ بعد نمو قوي بلغ 4.4% في الربع الثالث و3.8% في الربع الثاني من العام نفسه، وفقاً لوكالة رويترز.

ويعزو محللون جزءاً كبيراً من هذا التراجع إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 43 يوماً في الخريف الماضي، والذي أدى إلى هبوط حاد في الإنفاق والاستثمار الحكومي بمعدل 16.7%، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع، حسب الوكالة. وعلى صعيد العام بأكمله، بلغ نمو الاقتصاد الأميركي 2.1% خلال عام 2025، وهو معدل يعدّ جيداً نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقديرات السابقة التي بلغت 2.2%، وفقاً لرويترز.

أما إنفاق المستهلكين، الذي يمثل محرك الاقتصاد الأميركي الرئيسي، فقد ارتفع بنسبة 2% في الربع الرابع مقارنة بـ3.5% في الربع الثالث، في حين زاد الاستثمار التجاري باستثناء قطاع الإسكان، بنسبة 2.2%، مدفوعاً إلى حد كبير بالاستثمارات المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. ورغم هذه المؤشرات، لا يزال الاقتصاد الأميركي يظهر قدراً من الصمود في مواجهة سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية، التي شملت فرض رسوم جمركية واسعة وعمليات ترحيل جماعي للمهاجرين، لكن الحرب مع إيران أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما أضاف ضبابية إلى آفاق الاقتصاد في الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يواجه سوق العمل الأميركي حالة ضعف ملحوظة، إذ خفّضت الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الربحية نحو 92 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما لم يتجاوز متوسط الوظائف المضافة خلال عام 2025 أقل من عشرة آلاف وظيفة شهرياً، وهو أضعف أداء للتوظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002. وبحسب الوكالة، يحاول الاقتصاديون تفسير هذا التباين بين النمو الاقتصادي وأداء سوق العمل، وسط تساؤلات حول ما إذا كان التوظيف سيتسارع لاحقاً للحاق بالنمو، أو أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد تسمح للاقتصاد بالنمو دون خلق عدد كبير من الوظائف.

وفي موازاة ذلك، أظهرت بيانات التضخم الصادرة الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني، وهو ما اعتبرته فرانس برس أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا بقاءه عند مستوى 2.9% المسجل في ديسمبر. لكن المؤشر الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً ارتفع إلى 3.1%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2024، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات.

الأسهم والسندات الأميركية

هذا، وارتفعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة، اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لبيانات جديدة أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجعاً طفيفاً في التضخم، ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) خلال العام الجاري.

وقبيل افتتاح تداولات الأسهم الأميركية في وول ستريت، الجمعة، صعدت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 201 نقطة، أو ما يعادل 0.43%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.42%، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنحو 0.44%، في إشارة إلى شهية استثمارية مدفوعة ببيانات اقتصادية اعتبرتها الأسواق داعمة لاحتمالات التيسير النقدي، حسب رويترز.

كما ارتفعت سندات الخزانة الأميركية مع تراجع العوائد، حيث انخفض عائد السندات لأجل عامين (الأكثر حساسية لسياسة البنك المركزي) بنحو ثلاث نقاط أساس إلى 3.85%، فيما تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات بنحو نقطتي أساس إلى 4.25%، وفق بلومبيرغ.

كما أظهرت مقايضات أسعار الفائدة المرتبطة بمواعيد اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي أن الأسواق تسعر حالياً نحو 24 نقطة أساس من خفض الفائدة خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 18 نقطة أساس في اليوم السابق. وتأتي هذه التحركات في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى موجة تضخم جديدة قد تدفع البنك المركزي إلى إبقاء السياسة النقدية متشددة لفترة أطول.