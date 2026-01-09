- يشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤاً في قطاعي الإسكان وسوق العمل، حيث تراجعت وتيرة بناء المنازل إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، مع نمو أضعف من المتوقع في التوظيف بنهاية 2025. - في قطاع الإسكان، انخفضت بدايات البناء السكني بنسبة 4.6% في أكتوبر، مع ضعف الثقة رغم انخفاض معدلات الرهن العقاري، مما دفع الإدارة الأميركية لاقتراح سياسات لدعم القدرة على الشراء. - في سوق العمل، أضاف أرباب العمل 50 ألف وظيفة فقط في ديسمبر 2025، مع تراجع البطالة إلى 4.4%، مما يعكس حذر الشركات ويزيد الضغوط المعيشية.

يدخل الاقتصاد الأميركي مطلع العام الجديد وسط إشارات متزايدة على تباطؤ متزامن في قطاعين يُعدّان من أكثر المؤشرات حساسية لدورة الأعمال، وهما الإسكان وسوق العمل. فبينما تراجعت وتيرة بناء المنازل إلى أدنى مستوياتها منذ ذروة جائحة كورونا، أظهرت بيانات التوظيف بنهاية عام 2025 نمواً أضعف من التوقعات، ما يعكس هشاشة التعافي رغم خفض الفائدة وتراجع طفيف في تكاليف الاقتراض، ما يعيد إلى الواجهة مخاوف القدرة على تحمّل التكاليف، ويضع صانعي السياسات أمام معادلة دقيقة في المرحلة المقبلة.

وفي التفاصيل، سجّل بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/ تشرين الأول أدنى مستوى له منذ مايو/ أيار 2020، مع استمرار شركات البناء في كبح النشاط بفعل ارتفاع الأسعار ومعدلات الرهن العقاري. وانخفضت بدايات البناء السكني بنسبة 4.6% لتبلغ وتيرة سنوية قدرها 1.25 مليون وحدة، دون توقعات الاقتصاديين التي رجّحت 1.33 مليون وحدة، وفقاً لما أوردت شبكة بلومبيرغ اليوم الجمعة.

ورغم ارتفاع بناء المنازل المخصّصة لعائلة واحدة في الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.4% إلى وتيرة سنوية بلغت 874 ألف وحدة، إلا أن هذا المستوى لا يزال قريباً من أدنى مستوياته خلال العامين الماضيين. وتعكس هذه الأرقام حذر المطورين الذين يفضلون تقليص مدد البناء وتحسين الكفاءة بانتظار عودة الطلب. ويؤكد ضعف ثقة القطاع هذا الاتجاه، إذ لا يزال مؤشر ثقة بناة المنازل الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل و"ويلز فارغو" عند 39 نقطة، وهو مستوى يشير إلى أن غالبية المطورين يرون الظروف سلبية.

ويأتي هذا التباطؤ رغم بعض الإشارات الإيجابية، أبرزها تراجع معدلات الرهن العقاري في الاقتصاد الأميركي من قرابة 7% في مايو/أيار إلى نحو 6.25%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، إلى جانب انخفاض أسعار المنازل الجديدة خلال معظم العام الماضي. غير أن هذه العوامل لم تكن كافية لإطلاق انتعاش فعلي في الطلب. وفي هذا السياق، أفادت شركة "لينار" بأن التراجع في الفائدة لم يترجم بعد إلى انتعاش ملموس في السوق، في حين سعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى معالجة أزمة القدرة على الشراء عبر اقتراح منع المستثمرين المؤسساتيين من شراء منازل الأسرة الواحدة، ودعوة مؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك" لشراء سندات رهن عقاري بقيمة 200 مليار دولار لخفض كلفة الاقتراض.

على خط موازٍ، كشفت بيانات التوظيف عن تباطؤ واضح في نهاية عام 2025، حيث أضاف أرباب العمل 50 ألف وظيفة فقط في ديسمبر/ كانون الأول، وهو رقم دون التوقعات، بعد مراجعات نزولية لبيانات الشهرين السابقين. وفي المقابل، تراجع معدل البطالة قليلاً إلى 4.4% مع انحسار تأثيرات الإغلاق الحكومي الطويل. وتعكس هذه الأرقام عاماً اتسم بتبريد تدريجي في سوق العمل، ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إلى خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية. ورغم أن 2025 كان من أضعف الأعوام من حيث التوظيف منذ 2009، فإن الشركات امتنعت إلى حد كبير عن تنفيذ موجات تسريح واسعة.

وقاد قطاعا الترفيه والضيافة والرعاية الصحية الزيادة المحدودة في الوظائف، فيما تراجعت أعداد العاملين في قطاعات التجزئة والبناء والتصنيع. وارتفعت وظائف القطاع الخاص بنحو 37 ألفاً فقط، أي أقل بكثير من مستويات العام السابق، ما يشير إلى حذر الشركات في التوسع. وتنقل بلومبيرغ عن اقتصاديين أن هذا الأداء يؤكد هشاشة سوق العمل، مع توقع استمرار ضعف فرص التوظيف وتباطؤ نمو الأجور خلال العام الحالي، الأمر الذي قد يزيد الضغوط المعيشية على الأسر الأميركية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النصفية.