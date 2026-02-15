تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.8% في يناير

- ارتفع التضخم في السعودية بنسبة 1.8% في يناير 2025، مدفوعًا بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود، بينما تباطأ بسبب استقرار أسعار الأغذية والمشروبات. - تسعى السعودية لتنويع اقتصادها ضمن "رؤية 2030"، مع التركيز على مشاريع كبرى مثل "ذا لاين" في نيوم، وتستهدف جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية سنويًا بحلول 2030. - رغم الإصلاحات الهيكلية، لا تزال الاستثمارات الأجنبية المباشرة متأخرة عن الأهداف، حيث بلغت 32 مليار دولار في 2024، مع استمرار الضغوط بسبب أسعار النفط المنخفضة.

أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الأحد ارتفاع التضخم في السعودية 1.8% على أساس سنوي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي من 2.1% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وعزت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع التضخم بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.2% وزيادة أسعار النقل 1.5% وصعود أسعار المطاعم وخدمات الإقامة 1%. بينما عزت تباطؤ التضخم إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات. وسجل مؤشر التضخم أدنى مستوى منذ فبراير/ شباط 2025.

وتحاول الحكومة السعودية معالجة تضخم أسعار السكن من خلال برنامج الإسكان الذي وفّر ضمانات رهن لـ250 ألف مواطن ومساعدات للإيجار، بحسب تقدير نشرته وزارة المالية في بيان ميزانية 2026. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في يناير/ كانون الثاني ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.2% مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2025. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، رفعت أرامكو السعودية سعر بيع الديزل محلياً بنسبة تزيد على 7.8% إلى 1.79 ريال (0.48 دولار) من 1.66 ريال للّتر الواحد، مع تثبيت أسعار باقي المشتقات النفطية، في إطار المراجعة السنوية التي تجريها لأسعار الوقود.

وحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 4.5% خلال 2025، مقارنة بعام 2024. وحققت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو بمقدار 5.6% تليها الأنشطة غير النفطية بمقدار 4.9%، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.9%. وتعتمد السعودية في السنوات الأخيرة سياسة توسعية مدروسة في الاقتراض، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة والخدمات، ضمن إطار "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.

وتعمل المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على إعادة توجيه استثماراتها الضخمة في مشاريع مرتبطة برؤية 2030 مثل مشروع ذا لاين في نيوم، إلى مبادرات في قطاعات الخدمات اللوجستية والتعدين والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تعد أكثر أهمية وربما أعلى ربحية. وتسعى المملكة إلى تحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنوياً بحلول 2030.

ورغم تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين العالميين، فإنها لا تزال متأخرة في تحقيق الأهداف. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 119.2 مليار ريال (32 مليار دولار) في 2024. ومن المقرر أن يكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن استراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات في إطار أكبر مساعيه حتى الآن لإعادة ترتيب الأوراق ضمن رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط. وتعكس التحولات أيضاً ضغوطاً متزايدة في ظل بقاء أسعار النفط أقل بكثير من المستويات اللازمة لتمويل برنامج التحول الطموح.

(رويترز، العربي الجديد)



