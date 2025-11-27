تباطؤ أرباح الصناعة في الصين يعمّق مخاوف النمو

- شهدت الصين انخفاضاً في أرباح القطاع الصناعي بنسبة 5.5% في أكتوبر، مما يعكس تباطؤاً في الاقتصاد بعد زيادات سابقة تجاوزت 20%. يثير هذا التراجع القلق بشأن الاستثمار والتوظيف مع تباطؤ الإنتاج وارتفاع طفيف في مبيعات التجزئة. - ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 1.9% خلال أول عشرة شهور، لكن التحديات الهيكلية مثل ضعف الطلب المحلي وتباطؤ الصادرات تضغط على الأداء. التحفيز الحكومي المعتدل قد لا يكون كافياً لمعالجة الاختلالات. - النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني تعتمد على تعزيز الثقة وتحفيز الاستهلاك المحلي. يتطلب النمو المستدام توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الابتكارية لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 5%.

شهدت المؤسسات الصناعية في الصين انخفاضاً في أرباحها لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، ما يزيد الأدلة على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه. انخفضت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 5.5% في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات صادرة اليوم الخميس عن المكتب الوطني للإحصاء، وذلك بعد زيادات تجاوزت 20% في كل من الشهرين السابقين. وكان خبراء الاقتصاد في "بلومبيرغ إيكونوميكس" قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 2.8% في أكتوبر/ تشرين الأول.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفعت الأرباح بنسبة 1.9%. وواصلت شركات التصنيع والمرافق تحقيق نمو سريع، في حين كافح قطاع التعدين لوقف تراجعات مزدوجة الرقم في الأرباح. ويُظهر هذا التدهور المفاجئ كيف أن تباطؤ الاقتصاد يلحق الضرر بأرباح الشركات، وهو أمر مقلق لأنه يهدد بمزيد من الضغوط الهبوطية على الاستثمار والتوظيف. ويعد هذا التراجع مقلقاً بشكل خاص بعدما خفّ التضخم عند بوابة المصنع (أسعار الجملة) لمدة ثلاثة أشهر متتالية، في وقت تعمل فيه الحكومة على كبح الطاقة الإنتاجية الزائدة والمنافسة الشرسة.

ولا تزال آفاق الأرباح قاتمة، إذ يمكن أن يضعف الطلب على السلع الأساسية والمنتجات الصناعية أكثر. فقد تباطأ نمو الإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع الشهر الماضي، وارتفعت مبيعات التجزئة بشكل طفيف فقط، بينما سجّل الاستثمار تراجعاً غير مسبوق خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول. ولا يعني هذا التباطؤ الأخير أن إجراءات تحفيزية إضافية مطروحة حالياً، فصانعو السياسات في الصين ليسوا في عجلة من أمرهم للتحرك، بعدما بدا أن هدف النمو السنوي البالغ نحو 5% بات في المتناول.

وقال المحلل في المكتب الوطني للإحصاء يو وينينغ، في مذكرة منفصلة، إنّ الحكومة ستواصل تنفيذ السياسات القائمة و"تعزز الجهود المنسقة" لتوسيع الطلب المحلي وتعزيز محركات نمو جديدة. ومن بين أسباب ضعف الأرباح في أكتوبر كانت الزيادات السريعة نسبياً في المصاريف المالية، إلى جانب التأثير الإحصائي لقاعدة المقارنة المرتفعة في العام الماضي، وفقاً لقول يو.

وبحسب "بلومبيرغ إيكونوميكس"، فإنّ تراجع الأرباح الصناعية في الصين في أكتوبر يؤكد ضعف الاقتصاد مع اقتراب نهاية العام. ومع ذلك، فإن الرقم الرئيسي ربما بالغ في تصوير التباطؤ، نظراً للمكاسب القوية في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول التي عكست جزئياً قواعد مقارنة منخفضة. من جانب آخر، أظهرت بيانات رسمية صينية نُشرت اليوم الخميس ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبيرة في الصين خلال أول عشرة شهور من العام الحالي بنسبة 1.9% سنوياً، وهو ما يشير إلى تباطؤ نمو الأرباح بعدما سجلت نمواً بمعدل 3.2% خلال أول تسعة شهور من العام، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أنّ الأرباح واصلت النمو المطرد للشهر الثالث على التوالي منذ أغسطس/ آب الماضي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات المكتب أن إجمالي أرباح الشركات التي لا تقل إيرادات الواحدة منها عن 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) سنوياً، زاد خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي إلى 5.95 تريليونات يوان. ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 1.9% خلال أول عشرة شهور من العام، في وقت تستمر فيه الضغوط الاقتصادية وضعف الطلب المحلي والعالمي، ما يزيد تحديات النمو في المرحلة المقبلة.

تعكس مؤشرات تراجع الأرباح الصناعية في الصين هشاشة التعافي الاقتصادي بعد فترة من الانتعاش النسبي، حيث تواجه البلاد مزيجاً معقداً من التحديات الهيكلية والضغوط الدورية. فضعف الطلب المحلي وتباطؤ الصادرات وتراكم الطاقة الإنتاجية الزائدة كلها عوامل تضغط على أداء الشركات الصناعية، رغم جهود الحكومة في دعم النمو من خلال حزم سياسات مالية ونقدية متوازنة.

ويُظهر المسار الأخير للأرباح الصناعية أن الصين تدخل مرحلة دقيقة من التوازن بين تحقيق استقرار اقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي. ففي حين أن تحقيق هدف النمو السنوي عند حدود 5% يبدو ممكناً، إلا أن استمرار التباطؤ في الاستثمار والإنتاج يشير إلى أن التحفيز المعتدل وحده قد لا يكون كافياً لمعالجة الاختلالات العميقة في بنية الاقتصاد. ومع اقتراب العام من نهايته، تبقى النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني رهينة بقدرة صانعي السياسات على تعزيز الثقة في الأسواق، وتحفيز الاستهلاك المحلي، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الابتكارية ذات القيمة المضافة العالية، لضمان نمو أكثر استدامة في العام المقبل.