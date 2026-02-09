تايوان ترفض نقل 40% من الرقائق إلى الولايات المتحدة

- أكدت نائبة رئيس الوزراء التايواني تشينغ لي- تشيون استحالة نقل 40% من تصنيع أشباه الموصلات التايوانية إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الصناعة ستواصل النمو داخل تايوان مع إمكانية توسيع الحضور في الولايات المتحدة. - وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك شدد على ضرورة جلب صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، مستهدفًا حصة سوقية تبلغ 40%، مع تهديد بزيادة الرسوم الجمركية إذا لم يتحقق ذلك. - توصلت تايوان والولايات المتحدة إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية، مع تأكيد تايوان على عدم نقل حدائق العلوم واستعدادها لمشاركة خبرتها في تطوير التجمعات الصناعية.

قالت كبيرة المفاوضين في شؤون الرسوم الجمركية في تايوان إن نقل 40% من قدرة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية إلى الولايات المتحدة سيكون مستحيلاً، وذلك رداً على تصريحات حديثة لمسؤولين أميركيين دعوا إلى إجراء تحول كبير في الإنتاج. وفي مقابلة مع قناة التلفزيون التايوانية CTS بُثّت في وقت متأخر من مساء الأحد، أوضحت نائبة رئيس الوزراء التايواني تشينغ لي- تشيون لواشنطن أن منظومة أشباه الموصلات في تايوان، التي بُنيت على مدى عقود، لا يمكن نقلها إلى مكان آخر.

وأضافت: "لقد أوضحت بجلاء للولايات المتحدة أن هذا مستحيل"، في إشارة إلى الهدف الذي طرحته واشنطن بنقل 40%. وأضافت أن هذه المنظومة ستواصل النمو داخل تايوان، مشيرة إلى أن صناعة أشباه الموصلات ستستمر في الاستثمار داخل البلاد. وأكدت تشينغ أن "قدرتنا الإجمالية في تايوان ستواصل النمو فقط"، مضيفة: "لكن يمكننا توسيع حضورنا في الولايات المتحدة". وتابعت أن "توسعنا الدولي، بما في ذلك زيادة الاستثمار في الولايات المتحدة، يستند إلى مبدأ بقائنا راسخين في تايوان والاستمرار في توسيع الاستثمار داخلياً".

من جهته، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم الثلاثاء إن الحكومة بحاجة إلى جلب صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، مضيفاً: "لا يمكن أن تكون كل صناعة أشباه الموصلات على بعد 80 ميلاً من الصين". وتابع: "هذا غير منطقي... لذلك نحن بحاجة إلى إعادتها". وأضاف لوتنيك: "عندما نغادر مناصبنا، هدفي لهذه الإدارة هو تحقيق حصة سوقية تبلغ 40% في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة".

وكانت تايوان والولايات المتحدة قد توصلتا الشهر الماضي إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على صادرات الجزيرة إلى 15% بدلاً من 20%، مقابل زيادة تايوان لاستثماراتها في الولايات المتحدة. وأشارت تشينغ إلى أنه لن يتم نقل حدائق العلوم التايوانية، مؤكدة أن تايوان مستعدة لمشاركة خبرتها في بناء التجمعات الصناعية، ومساعدة الولايات المتحدة في تطوير بيئة مماثلة. كما أعربت عن ثقتها بأن قدرة تايوان في مجال أشباه الموصلات، بما يشمل المشاريع القائمة وقيد الإنشاء والمخطط لها عبر التصنيع المتقدم والتغليف المتقدم وسلسلة التوريد الأوسع، ستتجاوز بكثير استثماراتها في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.

وفي مقابلة مع قناة CNBC الشهر الماضي، قال لوتنيك إن هدفه يتمثل في نقل 40% من كامل سلسلة توريد الرقائق التايوانية وإنتاجها إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه إذا لم يتحقق ذلك فمن المرجح أن ترتفع الرسوم الجمركية على تايوان إلى 100%. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، صرّح لوتنيك لشبكة التلفزيون الأميركية NewsNation بأن عرض واشنطن لتايوان سيكون تقسيم إنتاج الرقائق بنسبة 50-50، علماً أن الغالبية العظمى من الإنتاج تتم حالياً في الجزيرة، وهو طرح رفضته تايوان آنذاك. وتستثمر شركة TSMC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، نحو 165 مليار دولار لبناء مصانع في ولاية أريزونا الأميركية.

(رويترز)