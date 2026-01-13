تايوان تتوصل إلى توافق عام مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية

- توصلت تايوان والولايات المتحدة إلى "توافق عام" بشأن اتفاق تجاري بعد مفاوضات بدأت في أبريل، بهدف خفض الرسوم الجمركية المتبادلة وتجنب فرض رسوم على صادرات أشباه الموصلات التايوانية. - تعهدت تايوان بزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة، مع التزام شركة TSMC ببناء خمس منشآت جديدة في أريزونا، مما يعزز استثماراتها لتصل إلى 165 مليار دولار. - تسعى تايوان لإبرام الاتفاق قبل لقاء ترامب بالرئيس الصيني، بينما تنتظر حكم المحكمة العليا بشأن قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب.

توصّلت تايوان إلى "توافق عام" مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري بعد أشهر من المحادثات، وفق ما أعلن المفاوضون التايوانيون الثلاثاء. وبدأت تايوان والولايات المتحدة مفاوضات في إبريل/نيسان، من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 32% على الصادرات التايوانية والتي خفّضت لاحقا إلى 20%.

وتعهّد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي زيادة الاستثمار في الولايات المتحدة فيما تحاول حكومته خفض الرسوم المفروضة على صادراتها، بالإضافة إلى تجنب فرض رسوم على صادراتها من رقاقات أشباه الموصلات. وقال مكتب المفاوضات التجارية في بيان "لطالما كان هدف مفاوضات التعرفات الجمركية بين الولايات المتحدة وتايوان السعي لخفض متبادل في الرسوم الجمركية دون تراكمها والحصول على معاملة تفضيلية بموجب المادة 232"، مضيفا أن هناك "توافقا عاما" بشأن هذه المسائل.

وتشير المادة 232 إلى جزء من قانون توسيع التجارة الأميركي الذي يسمح بفرض تعرفات جمركية عندما يتبين أن الأمن القومي معرض للخطر. وتُعد تايوان رائدة في قطاع صناعة أشباه الموصلات وهي شريان الحياة للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى إلكترونيات أخرى. وكان ترامب اتّهم تايوان بسرقة صناعة الرقاقات الأميركية، وأوضحت إدارته أنها تريد تصنيع المزيد من هذه التكنولوجيا الحيوية على الأراضي الأميركية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أمس الاثنين، عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري مع تايوان لخفض معدل الرسوم الجمركية إلى 15% وإلزام شركة تايوان سيميكوندكتور ماينيوفاكتشرينغ كوربوريشن (تي.إس.إم.سي TSMC) لتصنيع أشباه الموصلات ببناء ما لا يقل عن خمس منشآت أخرى في ولاية أريزونا. وتُضاف هذه الالتزامات إلى خطط قائمة لاستثمارات في الولايات المتحدة تصل إلى 165 مليار دولار من قِبل "TSMC"، أكبر منتج في العالم للرقائق المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

و مع تكلفة بناء مصنع واحد تتجاوز 20 مليار دولار، من المرجح أن يقترب استثمار شركة "TSMC" الإضافي من 100 مليار دولار أو يتجاوزها. وقال مصدر لوكالة بلومبيرغ اليوم الثلاثاء، إن المصانع الأربعة الإضافية ستُستكمل في ثلاثينيات القرن الحالي. وستحصل تايبيه بموجب هذه الاتفاقية على تخفيض في الرسوم الجمركية بما يتماشى مع الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات من جارتيها اليابان وكوريا الجنوبية. كما سيحصل ترامب على تعهد استثماري إضافي من شركة تصنيع أجنبية كبرى، ما يُمكنه الترويج له على أنه إنجاز آخر لسياسته التجارية.

وتسعى تايوان لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة قبل لقاء ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في الصين في إبريل/نيسان المقبل. كما ستصدر المحكمة العليا الأميركية حكمها بشأن قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب غدا الأربعاء. وقد يؤدي إلغاء هذه الرسوم إلى حرمان الرئيس من ورقة ضغط حاسمة كان يستخدمها في المفاوضات التجارية.

(فرانس برس، العربي الجديد)