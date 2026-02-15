تأهيل محطات الري في الرقة ينعش موسم القمح والقطن

- بدأت مديرية الموارد المائية في الرقة بتأهيل محطات ضخ مياه الري لتحسين كفاءة الشبكات المائية، مع التركيز على محطات مثل طاوي رمان وجروة، لضمان وصول المياه بانتظام للمزارعين. - تتزامن الجهود مع مواسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن، مما يعزز استعادة المساحات المزروعة وزيادة إنتاجية الهكتار، ويساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتخفيف الضغط على أسعار الغذاء. - تعاني منظومة الري من تدهور بسبب تقادم البنية التحتية والحرب، وتأهيل المحطات يعد خطوة اقتصادية واجتماعية مهمة لدعم آلاف المزارعين.

باشرت مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة، شمالي سورية، أمس السبت، تنفيذ خطة لتأهيل محطات ضخ مياه الري التي تعتمد على نهر الفرات ورافده البليخ، في خطوة تستهدف إنعاش عشرات الآلاف من الهكتارات الزراعية المنتشرة في ريف المحافظة، بعد سنوات من تراجع كفاءة الشبكات المائية. وقال مدير الموارد المائية في الرقة، أحمد العجاجي، لـ"العربي الجديد"، إن "المديرية أطلقت برنامجاً زمنياً لإعادة تأهيل محطات الضخ التي تهالكت بنيتها خلال السنوات الماضية، بما يضمن وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية بانتظام. وقد بدأت ورش الصيانة بالفعل أعمال التأهيل في عدد من المحطات الرئيسية".

وأضاف العجاجي أن "الورش أنجزت إعادة تأهيل مجموعات الضخ في محطة طاوي رمان بريف الرقة الشرقي، والتي تخدم مساحة زراعية تقارب 4290 هكتاراً، إضافة إلى استكمال تأهيل مجموعتي الضخ في محطة جروة، ضمن مشروع بئر الهشم، بعد الانتهاء من مجموعتين أخريين منذ مطلع فبراير/شباط الجاري، ما يجعل المحطة مؤهلة لري نحو 2057 هكتاراً. وأوضح أن "المديرية ستنتقل لاحقاً إلى استكمال تأهيل بقية المحطات وفق خطة تدريجية، من بينها محطة الحمرات في ريف الرقة الشرقي"، مشيراً إلى أن "الخطة السنوية التي كانت تُطلق في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط تعطلت خلال الأعوام الماضية، واقتصرت الأعمال حينها على إصلاح الأعطال الطارئة فقط". وأكد أن "الهدف من إعادة التأهيل هو إعادة مجموعات الضخ إلى وضعها التصميمي الأساسي، بما يلبّي الاحتياجات المائية للمزارعين ويعزز موثوقية وصول المياه عبر قنوات الري".

وتتقاطع هذه الأعمال مع انطلاق مواسم المحاصيل الاستراتيجية في الرقة، وعلى رأسها القمح والقطن، ما يعزز فرص استعادة المساحات المزروعة التي تقلصت خلال السنوات الماضية. ويؤكد مزارعون أن استقرار وصول مياه الري يخفّض كلفة الإنتاج عبر تقليص الاعتماد على مصادر ضخ بديلة مرتفعة التكاليف، ويحسن إنتاجية الهكتار الواحد، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة المعروض المحلي من الحبوب والمواد الأولية وتخفيف الضغط على أسعار الغذاء في الأسواق.

وتشير تقديرات محلية إلى أن مشاريع التأهيل الحالية ستخدم بشكل مباشر آلاف المزارعين وعشرات الآلاف من العاملين في القطاع الزراعي، في منطقة يعتمد الجزء الأكبر من سكانها على الزراعة مصدراً رئيسياً للدخل، ما يمنح هذه الخطوة بعداً اقتصادياً واجتماعياً يتجاوز مجرد تحسين البنية التحتية للري. وتأتي هذه الأعمال بعد سنوات من تدهور منظومة الري في المحافظة، إذ اشتكى مزارعون خلال فترة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية من تكرار الأعطال في قنوات الري التي يعود إنشاء بعضها إلى أكثر من أربعة عقود، ما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي، خصوصاً مع انخفاض منسوب مياه الفرات وتراجع الهطولات المطرية.

ويقول مزارعون إن مشاريع الصيانة خلال تلك الفترة اعتمدت في معظمها على تدخلات منظمات إنسانية، بينما اقتصرت أعمال الجهات المحلية على الحلول الإسعافية، رغم التزامهم بدفع رسوم الري سنوياً، مطالبين بإطلاق برامج دعم حقيقية تعيد تأهيل منظومة الري بالكامل.

وتضم أرياف الرقة شبكة واسعة من محطات الضخ التي تعتمد على مياه الفرات والبليخ، إلى جانب مشاريع "الري بالراحة" المرتبطة ببحيرة سد الفرات في ريف المحافظة الغربي، فيما تقدر المساحة الإجمالية للأراضي المروية عبر هذه الشبكات بنحو 103 آلاف هكتار، يُروى نصفها عبر محطات الضخ، والنصف الآخر عبر قنوات الري الانسيابي.

ويعود تدهور هذه المنظومة إلى مجموعة عوامل تراكمت خلال السنوات الماضية، أبرزها تقادم البنية التحتية التي لم تخضع لصيانة دورية منتظمة منذ عقود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بها خلال سنوات الحرب وغياب التمويل والكوادر الفنية. كما ساهم انخفاض منسوب مياه الفرات والبليخ في زيادة الضغط على المضخات وتسريع وتيرة الأعطال، إلى جانب مشاكل القنوات الإسمنتية من تشققات وترسبات وانسدادات، ونقص قطع الغيار وارتفاع تكاليفها، ما أعاق تنفيذ صيانة جذرية في الوقت المناسب.