- أكدت شركة "يو سي سي" القطرية قدرتها على توفير 3-4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً لسوريا، مما يعزز استقرار الكهرباء ويقلل الاعتماد على الوقود السائل المكلف. - أطلقت "يو سي سي" مشروع UCC PIPECARE بالتعاون مع "بايب كير" لتأهيل خطوط الأنابيب في سوريا، مع التركيز على بناء القدرات المحلية ونقل التكنولوجيا. - توسعت "يو سي سي" في السوق السورية عبر اتفاقيات لإنشاء محطات كهرباء وتزويد مطار دمشق بالوقود، وسط خسائر كبيرة في قطاع النفط السوري.

أكد مدير تطوير الأعمال في شركة "يو سي سي" القابضة القطرية، بهاء مظلوم، أن "الشركة قادرة حاليًا على استجرار ما بين 3 و4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، ضمن منحة مقدّمة من قطر، يتم توجيهها إلى محطات توليد الكهرباء العاملة"، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن "هذه الكميات تسهم في تحسين استقرار المنظومة الكهربائية وزيادة ساعات التغذية في عدد من المناطق، فضلًا عن تخفيف الضغط على الوقود السائل الأعلى كلفة".

وأضاف مظلوم أن "الشركة لعبت دوراً مباشراً في إعادة تشغيل جزء من البنية التحتية الغازية في سورية"، موضحاً أنها "نجحت خلال الفترة الماضية في استيراد الغاز الأذربيجاني إلى الأراضي السورية، وإعادة تأهيل خطوط الغاز القائمة التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية". وأشار مظلوم إلى أن "أعمال الشركة شملت كذلك صيانة ضواغط الغاز في محطة دوينان ومعمل غاز الشمال، ما أسهم في رفع الجاهزية التشغيلية للشبكة الغازية، وتمكينها من العودة إلى الخدمة بشكل تدريجي، ولا سيما في ما يتعلق بتغذية محطات توليد الكهرباء".

وأوضح مظلوم أن "أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب الفني، بل تمتد إلى إعادة تفعيل البنية التحتية للطاقة مدخلاً أساسياً لأي تعافٍ اقتصادي"، معتبرًا أن "تأهيل خطوط الغاز وخطوط الأنابيب بشكل عام يشكل قاعدة ضرورية لاستقطاب الاستثمارات المستقبلية، سواء في قطاع الطاقة أو في القطاعات الصناعية المرتبطة به".

وبشأن مشروع UCC PIPECARE لتأهيل خطوط الأنابيب في سورية، أكد مظلوم أن المشروع يأتي استكمالاً لهذا التوجه، إذ يهدف إلى تقديم حلول مستدامة وطويلة الأمد لسلامة خطوط الأنابيب في سورية، بدل الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة". ولفت إلى أن "التركيز سيكون على بناء قدرات محلية، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر السورية بما يضمن استمرارية الأعمال دون الاعتماد الدائم على فرق خارجية".

وأعلنت شركة "يو سي سي" UCC Holding القابضة القطرية ومجموعة "بايب كير" PIPECARE العالمية المتخصصة في حلول وخدمات خطوط الأنابيب، الأسبوع الماضي، عن إطلاق مشروع مشترك تحت اسم UCC PIPECARE، يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة لسلامة وفحص وتأهيل خطوط الأنابيب في سورية، بما يدعم البنية التحتية الوطنية ويعزز الاستثمارات في قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض LNG2026 الذي أقيم في الدوحة، حيث يطمح المشروع لأن يكون جهة حصرية لتقديم خدمات السلامة والفحص والتأهيل وخدمات دورة الحياة لخطوط الأنابيب، بالتعاون مع الشركة السورية للنفط وجميع الوزارات والجهات المعنية. ويُنتظر أن يشكل المشروع منصة متكاملة لسلامة وتأهيل خطوط الأنابيب، بما يضمن الحصول على عقود خدمات طويلة الأمد ومتكررة، وتقديم حلول شاملة تغطي مختلف مراحل دورة حياة خطوط الأنابيب، مع تركيز خاص على البنية التحتية في سورية، بما يشمل خطوط أنابيب النفط والغاز، وشبكات المياه والمياه العابرة للمناطق، وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى خطوط التصدير المستقبلية ومحطاتها.

ووفقا للشركة القطرية، فإن المشروع يوفر حزمة خدمات متكاملة تشمل أعمال التنظيف والتحضير قبل الفحص، والفحص الداخلي والتشخيصات المتقدمة، وتقييم السلامة ودراسات الملاءمة للاستخدام، والتحول الرقمي لأنظمة سلامة خطوط الأنابيب، إلى جانب تنفيذ أعمال التأهيل والإصلاح والتخطيط للاستجابة للطوارئ. ومن المتوقع أن يخلق المشروع فرص عمل واسعة، مع إعطاء أولوية لبناء قدرات تشغيلية دائمة داخل سورية عبر برامج نقل التكنولوجيا والتدريب وتوطين المعرفة، بالتوازي مع تطوير سلاسل التوريد المحلية.

ويأتي هذا المشروع في سياق توسع أنشطة شركة "يو سي سي" في السوق السورية، إذ سبق أن أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأذربيجانية الحكومية "سوكار" لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى تزويد مطار دمشق الدولي بالوقود الجوي، كما وقعت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفاقات مع وزارة الطاقة السورية لإنشاء ثماني محطات كهرباء باستطاعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط ضمن الخطة الوطنية لتعزيز إنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية.

وتشير تقديرات وزارة الطاقة السورية إلى أن خسائر قطاع النفط تقدر بمليارات الدولارات، إذ انخفض الإنتاج النفطي من نحو 383 ألف برميل يومياً قبل الحرب إلى ما يقارب 90 - 110 آلاف برميل يومياً، فيما تجاوزت الأضرار المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط والبنية التحتية المرتبطة به 2.9 مليار دولار. كما أدت الهجمات على منشآت النفط والغاز والكهرباء إلى أضرار إضافية تُقدّر بأكثر من مليار دولار في المناطق الشمالية والشرقية، ما جعل إعادة تأهيل شبكات خطوط الأنابيب والمرافق المرتبطة بها أولوية استراتيجية لضمان استمرارية الإنتاج واستقرار الإمدادات للطاقة والكهرباء.