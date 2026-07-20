تأمين عبور هرمز يقفز إلى 10% بعد تصاعد الهجمات على السفن

- ارتفاع رسوم التأمين البحري في مضيق هرمز والبحر الأحمر يعكس زيادة المخاطر المحتملة على السفن التجارية، حيث وصلت الرسوم إلى 10% في مضيق هرمز و0.75% في البحر الأحمر بعد إعلان الحوثيين حصارًا بحريًا على السعودية. - تزايد الهجمات على السفن التجارية في مناطق مختلفة، مثل حادثة قرب السواحل الإماراتية وهجوم على سفينة "غولدن ليو" في البحر الأسود، أدى إلى ارتفاع رسوم التأمين وتراجع استعداد البحارة للعمل في هذه المناطق. - بدأت شركات الشحن في تقديم مكافآت مالية كبيرة للبحارة لعبور المناطق الخطرة، مثل مضيق هرمز، حيث عرضت شركة سينوكور الكورية الجنوبية مكافأة تعادل رواتب ستة أشهر للبحارة.

قفزت رسوم التأمين البحري ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة لمضيق هرمز إلى 10% من قيمة السفينة، مسجلة أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب في المنطقة، بعد تجدد الهجمات على السفن التجارية خلال مطلع الأسبوع.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في سوق التأمين، اليوم الاثنين، أن رسوم التأمين ارتفعت إلى نطاق يتراوح بين 8% و10%. وأكد مصدران وصولها إلى 10%، فيما قدرها مصدر آخر من قطاع السمسرة بنحو 7.5%.

ويعني تسعير التأمين عند 10% أن عبور سفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار قد يتطلب قسطاً يصل إلى 10 ملايين دولار للرحلة الواحدة. وترتفع الكلفة إلى 20 مليون دولار إذا بلغت قيمة السفينة 200 مليون دولار، من دون احتساب أي رسوم أو مكافآت إضافية مرتبطة بوثيقة التأمين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي أدت إلى زيادة رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب في مضيق هرمز إلى 10%؟ ما هي الآثار المحتملة لتراجع عدد السفن المستعدة للعبور على أسعار النفط والغاز والسلع المنقولة بحراً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب تتراوح بين 1% و3% من قيمة السفينة قبل انهيار وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران والولايات المتحدة وتجدد الهجمات على الملاحة التجارية. ويعني بلوغها 10% أن الحد الأعلى للرسوم زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف، فيما ارتفع عشرة أضعاف مقارنة بالحد الأدنى السابق.

ويعكس هذا الارتفاع احتمال تعرض السفينة أو حمولتها لأضرار، وإمكان تعطلها أو احتجازها، وارتفاع قيمة التعويضات التي قد تتحملها شركات التأمين، كما يتردد بعض مالكي السفن في قبول العبور بسبب ضخامة القسط، حتى إذا كانت التغطية التأمينية متاحة.

وعلقت بعض شركات التأمين تقديم عروض أسعار للسفن الراغبة في عبور هرمز، فيما أوصت جهات أخرى شركات الشحن بتعليق الرحلات عبر المضيق. وقد يؤدي ذلك إلى تراجع عدد السفن المستعدة للعبور وارتفاع أجور النقل ونقص الناقلات المتاحة، ثم انتقال الكلفة إلى أسعار النفط والغاز والسلع المنقولة بحراً.

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البحر الأحمر يدخل دائرة المخاطر

اتسع ضغط التأمين إلى البحر الأحمر بعد إعلان جماعة الحوثي فرض حصار بحري على السعودية. وارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب في المنطقة من 0.3% إلى 0.75% من قيمة السفينة، وفق "رويترز" نقلاً عن مصادر في قطاع التأمين.

ويمثل ارتفاع النسبة إلى 0.75% تكلفة قدرها 750 ألف دولار لسفينة قيمتها 100 مليون دولار، مقابل 300 ألف دولار قبل الإعلان، أي زيادة تبلغ 450 ألف دولار للرحلة. وتبقى هذه الرسوم أقل كثيراً من مستويات هرمز، إلا أنها قد ترتفع إذا بدأت هجمات فعلية على السفن أو الموانئ السعودية.

مقذوف يعطل جهاز توجيه سفينة

جاء ارتفاع رسوم التأمين في هرمز عقب حادث جديد قرب السواحل الإماراتية. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، إنها تلقت بلاغاً عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول المصدر على بعد 17 ميلاً بحرياً شرقي مدينة دبا. وأدى الهجوم إلى إلحاق أضرار بجهاز توجيه السفينة، فيما أفادت الهيئة بأن جميع أفراد الطاقم بخير. ولم تكشف هوية السفينة أو نوع حمولتها أو الجهة المسؤولة عن إطلاق المقذوف.

وتزيد إصابة جهاز التوجيه خطورة الحادث بالنسبة إلى شركات التأمين، لأنّ فقدان القدرة على التحكم في مسار السفينة قرب الممرات الضيقة قد يعرضها للتوقف أو الاصطدام أو الحاجة إلى سحبها. ويضاف الحادث إلى سلسلة هجمات دفعت شركات شحن ومالكي سفن إلى تقليص رحلاتهم عبر هرمز.

مقتل أربعة بحارة هنود قرب أوديسا

امتدت المخاطر التي تواجه الملاحة التجارية إلى البحر الأسود. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الاثنين، مقتل أربعة هنود وإصابة خامس بجروح بالغة في هجوم استهدف سفينة أثناء مغادرتها ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا أمس الأحد.

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وقالت البحرية الأوكرانية إنّ روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ مجنحة على السفينة "غولدن ليو"، التي ترفع علم غينيا بيساو ويعمل على متنها طاقم من الهند وسورية. وكانت السفينة تنقل شحنة من الذرة عند تعرضها للهجوم.

وندّدت الهند باستهداف السفن التجارية وتعريض أطقمها المدنية للخطر وعرقلة حرية الملاحة والتجارة. ويضيف الهجوم ضغطاً جديداً على التأمين البحري في البحر الأسود، مع تصاعد استهداف السفن والموانئ والبنية التحتية المستخدمة في تصدير الحبوب.

رواتب 6 أشهر لإقناع البحارة بعبور مضيق هرمز

وعلى صعيد آخرن أفادت وكالة بلومبيرغ، أن ملاك السفن بدؤوا في تقديم مكافآت مالية ضخمة لإقناع البحارة بالعمل على الرحلات التي تعبر مضيق هرمز، بعد ارتفاع عدد الهجمات على السفن التجارية وتراجع استعداد أفراد الطواقم لدخول المنطقة.

وعرضت شركة سينوكور الكورية الجنوبية للشحن على بحارتها مكافأة تعادل رواتب ستة أشهر مقابل تنفيذ رحلة ذهاب وعودة تستغرق نحو شهر واحد، وفق وثيقة اطلعت عليها "بلومبيرغ". وتشمل المهمة دخول الخليج لتحميل النفط من السعودية أو العراق، ثم نقله إلى خليج عُمان.

ويحصل البحار في هذه الحالة على راتبه المعتاد عن شهر العمل، إضافة إلى مكافأة تساوي أجر ستة أشهر. وقد تصل مكافأة قبطان ناقلة النفط إلى 90 ألف دولار، استناداً إلى راتب شهري قد يبلغ 15 ألف دولار، فيما قد يحصل البحار المبتدئ الذي يتقاضى نحو 1500 دولار شهرياً على مكافأة تبلغ 9000 دولار.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مسؤولين يعملون على توفير الأطقم للسفن العابرة لهرمز قولهم إنّ "بعض الشركات تقدم مكافآت أقل من عرض سينوكور، فيما تضيف شركات أخرى راتب 60 يوماً إلى عقد عمل مدته 30 يوماً. ويحصل العامل في هذه الحالة على أجر شهرَين إضافيَّين مقابل رحلة تستغرق شهراً واحداً".

وارتفعت المكافآت منذ أن أدت الهجمات على السفن إلى تباطؤ حركة الملاحة عبر هرمز. ووفق "بلومبيرغ"، تعرضت 59 سفينة تجارية على الأقل لهجمات داخل الخليج ومحيطه منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير/شباط، فيما فقد 17 بحاراً حياتهم.

ويملك أفراد الطاقم حق رفض دخول منطقة الخطر، كما يستطيع البحار طلب مغادرة السفينة واستبداله إذا لم يرغب في عبور المضيق. ويتولى القبطان القرار النهائي المتعلق بالملاحة وسلامة السفينة، ما يضعه أمام مسؤولية قبول الرحلة أو رفضها رغم قيمة المكافأة المعروضة.

وقال القبطان براديب تشاولا لوكالة بلومبيرغ إنّ "بعض الشركات تعرض مكافآت كبيرة، فيما يختار عدد من أفراد الطواقم مغادرة السفن قبل دخول منطقة الخطر". وتستطيع الشركات حتى الآن العثور على بحارة يقبلون تنفيذ الرحلات، رغم استمرار بعض العاملين في رفض العروض المالية.