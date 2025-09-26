تأمين ربطة الخبز السوري بكرامة

- تواجه سوريا أزمة حادة في إنتاج القمح بسبب الجفاف والحرائق وتخريب البنية التحتية، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 40%، واضطرار الحكومة لاستيراد القمح وسط شح النقد الأجنبي، مهددًا الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. - تاريخيًا، استغل النظام السوري القمح للسيطرة السياسية بشراءه بأسعار منخفضة وتصديره بأسعار مرتفعة، مما زاد الاعتماد على الاستيراد. تحتاج سوريا لتعزيز الإنتاج المحلي عبر سياسات تحفيزية للمزارعين. - خلال الثورة، استخدم النظام الخبز كسلاح سياسي بقصف المخابز وحقول القمح. الحل الأمثل هو تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تطوير الزراعة المحلية ودعم المزارعين.

تواجه الدولة السورية الجديدة أسوأ موجة جفاف منذ 36 عاماً، تسبّبت بجانب الحرائق وتخريب النظام السابق للبنية التحتية والفوقية الزراعية، في تراجع إنتاج القمح، ذلك المحصول الاستراتيجي والمادة الأساسية لإنتاج الخبز، الأمر الذي يضاعف الضغوط المالية والاجتماعية على الحكومة من أجل استيراد كميات كبيرة من السلعة الغذائية الحيوية، في ظلّ شحّ السيولة من النقد الأجنبي.

وبلغ العجز في القمح بسورية هذا العام 2.73 مليون طن متري، وهي كمية تكفي لإطعام 16 مليون شخص لعام كامل، وانخفض الإنتاج المحلي إلى 1.2 مليون طن، وهو ما يقل بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، في حين تحتاج البلاد إلى نحو أربعة ملايين طن سنوياً، وفق تقرير صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في شهر يونيو/حزيران الماضي. وبسبب الجفاف غير المعهود، تضرّر 95% من القمح البعلي، المعتمد على الأمطار، على نحوٍ شبه كلي، وانخفض إنتاج القمح المروي بنسبة 40% عن المعتاد، وتراجعت المساحات المنزرعة بالقمح في العام الماضي بنسبة 33% عمّا كانت عليه في عام 2005. فانخفضت المساحة من 1.9 مليون هكتار إلى 1.3 مليون هكتار في عام 2024.

وتناقصت الكميات التي اشترتها المؤسّسة السورية للحبوب ومؤسّسة إكثار البذار إلى 35% من الإنتاج في الموسم الزراعي المنصرم، في مقابل 70% في عام 2005. وما زالت أزمة الخبز قائمة في سورية منذ سنوات، رغم عمليات الاستيراد، ولن تنتهي إلّا بزيادة الإنتاج المحلي واعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي التي تفرّدت بها الدولة السورية لقرون خلت.

وللخروج من هذا المأزق، تحتاج الحكومة السورية إلى تشجيع المزارعين على التوسّع في زراعة محصول القمح قبيل نهاية هذا العام من خلال سياسة التحفيز السعري، والإعلان عن شراء المحصول في موسم الحصاد القادم بأسعار تحفيزيّة، وتوفير البذور عالية الإنتاج والمقاومة للجفاف والأسمدة الزراعية والسولار بأسعار مدعومة حتّى تحقيق الاكتفاء الذاتيّ، والاستغناء عن الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة غير الموجودة.

الخبز يدعم الاستقرار في سورية، يمثل الخبز الغذاء الأهم على مائدة السوريين. ومعدل الاستهلاك السنوي للفرد السوري من القمح يقدر بـ170 كيلوغراماً، وهو ما يماثل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي، بسبب سياسة الإفقار والحرمان المتعمّد من البدائل الغذائية الأكثر قيمة والأغلى سعراً. وكانت سورية تنتج بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح سنوياً، وكانت كافية لتغطية الاستهلاك المحلي. لكن حافظ الأسد كان يستخدم الخبز لشراء ولاء السوريين والسيطرة عليهم لمدة 30 سنة في الحكم.

وكان يشتري القمح السوري من المزارعين بأسعار منخفضة ويقوم بتصديره للخارج بأسعار عالية، ثم يشتري قمحاً رديئاً من الخارج بأسعار منخفضة، ويتربّح من فارق الأسعار على حساب المواطن، ويستخدم هذا القمح الرديء في إنتاج خبز غير آدمي. تحتاج سورية الجديدة إلى القمح السوري وفير الإنتاج، المقاوم للجفاف، لتوفير ربطة الخبز للمواطن بكرامة، وتحسين دخل المزارعين الفقراء وتوفير فرص عمل للشباب، وبالتالي فرصة ذهبية لدعم الاستقرار المفقود منذ عقود في حاضرة الشام الخضراء.

فالخبز يشكل أحد أهم وأخطر السلع الغذائية المرتبطة بالاستقرار السياسي والاجتماعي والأمن القومي حول العالم، وأحد الأسباب المفجّرة للثورات الاجتماعية التاريخية في العالم. وكان شرارة الثورة التي اندلعت في دول الربيع العربي في أواخر سنة 2010، وما زالت جذوتها مشتعلة تحت رماد البطش الأمني ولم تنطفئ. تأمين الاحتياجات اللازمة من القمح لتأمين ربطة الخبز للمواطن السوري الذي عانى من سياسات التجويع تحت حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد منذ اندلاع الثورة في منتصف شهر مارس/آذار سنة 2011، ضروري وجوهري لبسط الاستقرار الاجتماعي للشعب السوري، وحماية الحكومة من التعرّض للابتزاز السياسي من الدول المصدّرة للقمح، وقد كانوا أعداء استراتيجيين للثورة السورية، ومن حسن الحظ أن هناك وقتاً كافياً أمام الحكومة لتشجيع المزارعين، وتوفير احتياجاتهم الزراعية قبل موسم زراعة القمح الذي يمتد من شهر أكتوبر/تشرين الأول وحتّى موسم الأمطار نهايةَ الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني.

الركوع أو الجوع حاول الأسد إجهاض الثورة السورية في مهدها بسياسة "الركوع أو الجوع" باستخدام الخبز سلاحاً لردع الشعب الثائر لحريته منذ بدأت الثورة وحتى آخر أيامه في الحكم. ودفعه الإجرام لتجويع السوريين بتنفيذ مخطط للتوسّع في زراعة التبغ على حساب القمح الذي أهمل زراعته، وتراجع الإنتاج إلى النصف، ليستورد النصف الباقي من الحليف الروسي لشراء الولاء. وتعمدت قواته منع دخول دقيق القمح للمدن والبلدات الثائرة على نظامه، وقصف المطاحن والمخابز الموجودة فيها، وقتل أكبر عدد ممكن من المصطفين أمامها للحصول على الخبز.

وحتى سنة 2021، بلغ عدد المخابز التي قصفتها قواته والقوات الروسية الداعمة له في معركة المخابز هذه نحو 149 مخبزاً، أما المخابز القليلة التي نجت من قصف قوات الأسد، فقد قصفتها القوات الأميركية وقوات تنظيم الدولة الإسلامية، وفق توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وأسفر قصف هذا العدد الضخم من المخابز عن مقتل أكثر من 800 سوري مدني من كل الأعمار، كانوا منتظرين أمام تلك المخابز للحصول على الخبز. وبعد استعادة النظام السيطرة على المدن المحرّرة، تعمد إهمال إصلاح تلك المخابز المدمرة، متسبباً في أزمة خبز مزمنة، وعرض ملايين السوريين للجوع الحقيقي، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في مارس 2021، ومنع دخول الدقيق للمدن والقرى المحرّرة في إدلب ودير الزور والحسكة.

وحاصرت قوات بشار الأسد حي مدائن الشام في ريف دمشق من أغسطس/آب 2012 حتى أكتوبر 2016، فأكل الناس العشب وأوراق الشجر، ورصد برنامج الغذاء العالمي معاناة 90% من السوريين من انعدام الأمن الغذائي. وفي انتخابات سنة 2014، حرم النظام المدن من الخبز لأشهر عدّة، ثم قام بتوزيع ربطة خبز على من يأتي للإدلاء بصوته في الانتخابات الصّورية. ثم اخترع الرئيس المخلوع الأسد حيلة خبيثة لترويض الناس، فرفع شعار "الخبز خط أحمر" ووزع على السوريين "الشرفاء" في مناطق سيطرته "سورية المفيدة" بطاقات ذكية لشراء الخبز المدعم بسعر 400 ليرة لربطة الخبز، ومعظم السوريين "غير الشرفاء" لا يجدون فرصة للحصول على الخبز المدعم، ويضطرون للشراء من مخابز أخرى يديرها وسطاء للنظام بسعر يصل إلى 9 آلاف ليرة لربطة الخبز الواحدة.

ورغم التفرقة وغياب العدالة، لم يكن حصول "الشرفاء" على ربطة خبز بالسعر المدعوم مهمة سهلة، بل تتوجب الوقوف لساعات أمام الأفران والمخابز ضمن طوابير طويلة، تلاقي سوء المعاملة من أصحاب المخابز، وحالة الخبز متردية، ويجبر المواطن على الدخول في أقفاص حديدية تشبه السجون بحجة تنظيم التوزيع. وكانت قوات الأسد تشعل النيران في حقول القمح وتقصفها في موسم الحصاد بالقنابل الحارقة، حتى لا يجد أصحاب المخابز قمحاً لصناعة الخبز، وبلغ عدد الحرائق التي أشعلتها قوات الأسد في حقول القمح أكثر من ألفي حريق، التهمت ثلث الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد، وما يقدر بـ500 ألف دونم من حقول القمح، تشكل حوالى 50% من مجمل المساحة المزروعة بالقمح، وقتلت المزارعين أثناء محاولاتهم إطفاء الحرائق المشتعلة. وفي محافظة إدلب المحرّرة، التهمت نيرات الأسد 50% من الأراضي المزروعة بالقمح.

وبالأقمار الاصطناعية، وثقت الأمم المتحدة، جرائم حرق قوات الأسد حقول القمح في مناطق المعارضة في إدلب وشمال حماة وقتل المزارعين، وتهجير ما لا يقل عن 300 ألف شخص، ومنعهم من الوصول إلى حقولهم وحصاد محاصيلهم، وشهدت على أخذ السكان المدنيين رهينة واستخدام القمح والخبز سلاحَ حرب لتركيعهم. مخاطر المساعدات الدولية في شهر يونيو/حزيران الماضي وبسبب الجفاف، أبرم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اتفاقية مع وزارة الزراعة السورية لتقديم دعم وتعويض للمزارعين المتضرّرين من موجة الجفاف، وتعزيز الاستقرار في الدولة الجديدة، من خلال توفير عناصر الإنتاج الزراعي لعدد 33 ألف مزارع خلال دورتَين إلى ثلاث دورات زراعية، وتقديم حصص غذائية لشهور عدّة، وهذه مساعدة قيّمة، لكنّها لن تحلّ أزمة الخبز في سورية، وتنطوي على مخاطر سياسية. تمتلك سورية مقومات تاريخية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الاستراتيجية، وهي قادرة من خلال إمكانياتها المحلية على تجاوز تحديات الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي، ما يُمكّنها من الاستغناء عن المعونات الدولية التي ترتبط بأجندات سياسية وأهداف لا تخدم بالضرورة التنمية الوطنية.

والزراعة السورية واعدة لتحقيق الرفاهية للمواطن السوري الذي قام بثورة مجيدة بعد معاناة من الحكم البائد. وحتّى عام 2010، كانت الزراعة ترفد الاقتصاد بـ17.6% من الناتج المحلي، وتوفر فرص عمل لنحو 17% من القوى العاملة، أي ما يقارب 900 ألف شخص. الحكومات الجادة هي التي تضع خططاً استراتيجية للاعتماد على الذات لتحقيق أمنها الغذائي، بالتركيز على إنتاج المحاصيل الأساسية، وهي القمح والذرة والقطن والمحاصيل الزيتية، واللحوم والأسماك، مستفيدة من جهود الباحثين الزراعيين الوطنيين في تطوير سلالات محلية نباتية وحيوانية تتحمل الجفاف والظروف البيئية، ودعم المزارعين بتلك الأصناف وشراء محاصيلهم بأسعار مجزية.