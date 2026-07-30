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تأمين السفن يوسّع منطقة المخاطر في البحر الأحمر ويستثني سواحل مصر

اقتصاد دولي
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
30 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 14:27 (توقيت القدس)
مضيق باب المندب بالبحر الأحمر. 24 يوليو 2026 (خالد زياد/فرانس برس)
مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، 24 يوليو 2026 (خالد زياد/فرانس برس)
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- توسيع نطاق المخاطر في البحر الأحمر: قامت سوق التأمين البحري في لندن بتوسيع المنطقة المصنفة عالية المخاطر بسبب هجمات الحوثيين، مما أدى إلى نقل خط الإخطار شمالاً ليقترب من ميناء جازان السعودي، مع استثناء المياه الإقليمية المصرية.

- تأثيرات على أقساط التأمين البحري: إدراج منطقة ضمن قائمة المخاطر المرتفعة يلزم ملاك السفن بإخطار شركات التأمين، مما يتيح فرض أقساط إضافية. ارتفعت أقساط تأمين الحرب بعد إعلان الحوثيين حظرًا بحريًا على السعودية.

- استثناء المياه المصرية ومراقبة التطورات: استثناء المياه المصرية يخفف من الضغوط على تكاليف النقل، لكن شركات التأمين تراقب التطورات الأمنية باستمرار لإعادة تقييم حدود المنطقة عالية المخاطر.

وسّعت سوق التأمين البحري في لندن نطاق المنطقة المصنفة عالية المخاطر في البحر الأحمر، بعد تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية واتساع نطاق التهديدات باتجاه الساحل الغربي للسعودية.

وأظهرت مذكرة صادرة، أمس الأربعاء، عن اللجنة المشتركة لمخاطر الحروب، التابعة لرابطة سوق "لويدز" وجمعية شركات التأمين في لندن، أن خط الإخطار الخاص بالمخاطر نُقل شمالاً ليقترب من ميناء جازان السعودي، بينما لم يشمل التعديل المياه الإقليمية المصرية، التي بقيت خارج المنطقة الموسعة للمخاطر، رغم الهجوم بمسيّرة الذي طاول سفينتين للشحن وإعادة تسييل الغاز الطبيعي بميناء دمياط مساء أمس الأربعاء. وتستند اللجنة في مراجعاتها إلى تقييمات أمنية مستقلة وتُعد مرجعاً رئيسياً لشركات التأمين البحري عند تقييم أخطار الحرب على السفن.

مرجع لسوق التأمين البحري

وإدراج منطقة ضمن قائمة المخاطر المرتفعة لا يعني إغلاقها أمام الملاحة، وإنما يلزم ملاك السفن بإخطار شركات التأمين قبل العبور، ويمنح شركات التأمين الحق في فرض أقساط إضافية على كل رحلة وفق مستوى التهديد.

وتوضح رابطة سوق "لويدز" أن اللجنة لا تحدد قيمة تلك الأقساط، بل تقتصر مهمتها على تحديث قائمة المناطق عالية المخاطر، فيما تتولى كل شركة تأمين تسعير التغطية بصورة منفصلة استناداً إلى تقييمها للمخاطر.

ارتفاعات متتالية في أقساط التأمين

وجاء التعديل الأخير بعد أيام من إعلان الحوثيين فرض حظر بحري على السعودية واستهداف ناقلات نفط قرب ميناء جازان. ووفقاً لمصادر في سوق التأمين نقلت عنها "رويترز"، ارتفعت أقساط تأمين الحرب على الرحلات عبر جنوب البحر الأحمر إلى أكثر من 1% من قيمة السفينة، مقارنة بنحو 0.3% قبل إعلان الحوثيين الحظر البحري بأيام، بينما وصلت بعض الأسعار إلى 3% للرحلات الأكثر تعرضاً للمخاطر.

ناقلات النفط والغاز تأثرت بإغلاق مضيق هرمز، 15 مارس 2026 (Getty)
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ارتفاع علاوات التأمين البحري لعبور مضيق هرمز حتى 5%

ولا تعد هذه أول موجة ارتفاع في تكاليف التأمين منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر. فبعد بدء هجمات الحوثيين على السفن في أواخر عام 2023، ارتفعت أقساط الحرب على عبور البحر الأحمر إلى ما بين 0.75% و1% من قيمة السفينة، بعدما كانت في بعض الفترات لا تتجاوز 0.1%. كما دفعت هذه الزيادات عدداً من شركات الحاويات العالمية إلى فرض رسوم إضافية على الشحن لتعويض ارتفاع تكاليف التأمين والمخاطر التشغيلية.

وفي 24 يوليو/تموز أبلغت كبرى شركات تأمين السفن وسطاءها بأنها لن تبيع تأمين الشحنات الحربية للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن. وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن وسيطين، أن عدداً من أبرز شركات التأمين ضد مخاطر الحرب في سوق "لويدز" لندن قرر استبعاد السفن التي لديها أي ارتباط بالسعودية من التغطية. ويشمل القرار سفناً ترفع أعلام دول أخرى، إذا كانت قد رست سابقاً في موانئ سعودية أو ترتبط بعقود وشحنات سعودية.

وتستعد بعض شركات التأمين أيضاً لإلغاء وثائق قائمة تغطي شحنات على سفن مرتبطة بالسعودية. وأبلغت شركات التأمين "أسكوت" و"نافيوم" الوسطاء بعد تلك الهجمات بأنهما تدرسان إلغاء التغطية عن بعض السفن السعودية أو المرتبطة بالموانئ السعودية في البحر الأحمر.

ماذا يعني استثناء المياه المصرية؟

يكتسب استثناء المياه المصرية أهمية خاصة في ظل حادثة استهداف سفينتين بميناء دمياط، أمس الأربعاء، إذ يشير إلى أن سوق التأمين البحري في لندن لم تعتبر تلك الحادثة سبباً كافياً لتوسيع المنطقة المصنفة عالية المخاطر لتشمل السواحل المصرية.

وبقاء المياه المصرية خارج قائمة المناطق الموسعة يعني تجنب فرض زيادات تلقائية على أقساط تأمين الحرب للسفن المتجهة إلى الموانئ المصرية، وهو ما يحد من الضغوط على تكاليف النقل والشحن مقارنة بالمناطق الأقرب إلى بؤر التوتر في جنوب البحر الأحمر.

ومع ذلك، تظل شركات التأمين تراقب التطورات الأمنية بصورة مستمرة، لأن أي تصعيد جديد قد يدفع اللجنة المشتركة إلى إعادة النظر في حدود المنطقة عالية المخاطر.

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