تأخيرات في حركة القطارت المصرية بعد سقوط حاويات من قطار للبضائع

- اعتذرت هيئة السكك الحديدية المصرية عن تأخيرات القطارات بين القاهرة والإسكندرية بسبب حادث سقوط حاويات من قطار بضائع، مؤكدة على سلامة الركاب واستمرار الخدمة باستخدام "الخط الطالع مفرد". - طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي باستقالة وزير النقل كامل الوزير بسبب تكرار حوادث القطارات منذ 2019، رغم تلقيه تمويلات ضخمة لتطوير السكك الحديدية. - ارتفعت وفيات حوادث القطارات في مصر من 267 حالة (2014-2018) إلى 1689 حالة (2019-2023)، رغم تراجع عدد الحوادث، وسط انتقادات لإدارة الوزير لاستثمارات الجيش في قطاع النقل.

قدمت الهيئة القومية للسكك الحديدية في مصر، الثلاثاء، اعتذاراً لجمهور الركاب عن التأخيرات التي طرأت على جداول تشغيل القطارات على خط القاهرة – الإسكندرية، الناجمة عن تهدئة القطارات واستخدام الطرق البديلة، نتيجة استمرار أعمال الصيانة والإصلاح بسبب حادث سقوط بعض الحاويات من قطار بضائع في المسافة بين مدينة طوخ وقرية سندنهور في نطاق محافظة القليوبية.

وأشارت الهيئة إلى تشغيل "الخط الطالع مفرد" لمسير القطارات في الاتجاهين من محافظتي القاهرة والإسكندرية وإليهما، في إطار تطبيق معايير السلامة على السكة الحديدية، حرصاً على أمن وسلامة الركاب، وضمان استمرارية الخدمة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح الجارية.

وكان قطار بضائع محمل بحاويات فارغة قد تعرض لحادث سقوط "السبنسة"، وعدد من الحاويات، من أعلى عربات القطار على جانبي السكة في وقت متأخر من مساء الاثنين. ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية، أو أضرار فنية لعربات القطار، أو الخروج عن القضبان، بحسب بيان سابق للهيئة.

ودفعت الهيئة بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية إلى موقع الحادث للعمل على رفع الحاويات واستعادة حركة التشغيل على الخط. وشددت الهيئة على مراجعتها إجراءات السلامة والتشغيل بمنطقة الحدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الحركة.

وشكلت هيئة السكك الحديدية لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة المتسببين في وقوعه إلى النيابة العامة للتحقيق.

وسبق أن طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وزير النقل، نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير، بتقديم استقالته، على وقع تكرار حوادث القطارات منذ توليه منصبه عام 2019، وما نتج عنها من مئات الضحايا والمصابين سنوياً، رغم تلقيه مخصصات مالية من الموازنة العامة للدولة ومن أموال القروض الخارجية بالعملة الصعبة تقدر بمئات المليارات من الجنيهات بحجة تطوير مرفق السكة الحديد.

وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع مجموع وفيات حوادث القطارات في مصر من 267 حالة بين عامي 2014 و2018، إلى 1689 حالة بين عامي 2019 و2023، على الرغم من تراجع حوادث القطارات نفسها من 7365 حادثة خلال أعوام (2014–2018) إلى 2584 حادثة خلال أعوام (2019–2023).

وكامل الوزير أحد أقرب معاوني الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه المسؤول الأول عن إدارة استثمارات الجيش الضخمة في قطاع النقل والطرق التي تدر مئات الملايين، وربما المليارات، من أموال المصريين لأرصدة قيادات المؤسسة العسكرية بعيداً عن موازنة الدولة منذ أن كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة.

والوزير خريج الكلية الفنية العسكرية (تخصص إنشاءات)، وتدرج في مناصب الهيئة الهندسية للجيش حتى تولى منصب مدير سلاح المهندسين في الهيئة لمدة ثلاث سنوات، قبل تكليفه برئاسة أركان الهيئة في يوليو/تموز 2014، فور تولي السيسي مقاليد الحكم، ثم تعيينه من قبل الأخير رئيساً لها في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وأشرف الوزير على مشروع "تفريعة" قناة السويس الجديدة، الذي أهدر، وفقاً لخبراء، نحو ثمانية مليارات دولار من دون عائد اقتصادي، ومثل سبباً رئيساً في أزمة نقص احتياطي النقد الأجنبي وتوسع النظام في الاستدانة من الخارج، وما رافق ذلك من فقدان الجنيه (العملة المحلية) أكثر من 70% من قيمته.