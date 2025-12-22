تأخرت رحلتك أو أُلغيت؟ خطوات ذكية لتحمي حقك سريعاً

- الاستعداد قبل السفر: يُنصح بتحميل تطبيق شركة الطيران لتلقي إشعارات فورية حول التأخيرات وتغييرات البوابة، ومعرفة شركات الطيران الشريكة لتسهيل إعادة الحجز عند تعطل الرحلة، مع ملاحظة أن بعض الشركات منخفضة التكلفة قد لا توفر هذه الخدمة. - إعادة الحجز واسترداد المال: يحق للمسافر إعادة الحجز أو استرداد المبلغ في حال إلغاء الرحلة أو تأخرها بشكل كبير، وتختلف القوانين حسب الدولة، حيث تقدم بعض الدول الأوروبية تعويضات تصل إلى 600 يورو. - التعامل مع التأخير وطلب المساعدة: يمكن للمسافرين الحصول على خدمات مثل الوجبات أو الإقامة الفندقية عند التأخير، ويفضل التوجه إلى مكتب خدمة شركة الطيران داخل المطار لطلب المساعدة.

تأخير الرحلات أو إلغاؤها أمر مزعج لكنه شائع، وغالبًا ما يحدث لأسباب خارج سيطرة المسافر مثل سوء الطقس، أو نقص الموظفين، أو أعطال الأنظمة. وعند وقوع المشكلة، أفضل ما يمكن فعله هو أن تكون مستعدًا مسبقًا، وعليك بقراءة الشروط والأحكام قبل الحجز، وفهم حقوقك، والتصرف بسرعة في المطار بدل انتظار الإعلان التالي.

قبل السفر

قبل السفر، حمّل تطبيق شركة الطيران لأنّه غالبًا يرسل إشعارات فورية عن التأخير وتغيير البوابة، وأحيانًا تظهر التحديثات فيه قبل شاشات المطار. وفي يوم الرحلة يمكنك متابعة حالة الطائرة والتأخيرات عبر خدمة "فلاي أوار" (FlightAware) من التطبيق أو الموقع، مع مراقبة الطقس لأنّه مؤثر أساسي.

من المفيد معرفة شركات الطيران الشريكة لشركتك (اتفاقيات مشاركة الرمز أو التحالفات أو اتفاقيات نقل الركاب) لأن ذلك قد يفتح باب إعادة الحجز على شركة أخرى عند تعطل رحلتك. هذه المعلومات قد لا تكون واضحة على الإنترنت، لذلك قد يفيد الاتصال بخدمة العملاء لمعرفة خيارات النقل المتاحة. لكن انتبه فبعض شركات الطيران منخفضة التكلفة غالبًا لا تعيد حجزك على شركات أخرى.

إعادة الحجز واسترداد المال

في بعض الدول إذا أُلغيت الرحلة أو تأخرت بشكل كبير أو تغيرت، تحاول شركة الطيران عادةً إعادة الحجز لك على رحلة أخرى. وإذا قررت عدم السفر، يحق لك استرداد المبلغ تلقائيًا بنفس وسيلة الدفع الأصلية خلال مدة تصل إلى 20 يوما. وتُعد الرحلة متأخرة بشكل ملحوظ إذا تأخر الوصول أو الإقلاع، فمثلا في الولايات المتحدة يتم تحديد ثلاث ساعات تأخر للرحلات الداخلية وست ساعات للرحلات الدولية وفق قواعد وزارة النقل الأميركية. ونفس الأمر بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، وتحاول هذه الأخيرة إدخال تعديلات وتمديد المدة الزمنية لتأخر الرحلات.

خدمات الانتظار

إذا كان السبب راجعًا لشركة الطيران، يحصل المسافرون في كثير من الحالات على خدمات بعد تجاوز الانتظار ثلاث ساعات، مثل وجبات أو قسائم، وقد تشمل إقامة فندقية ومواصلات إذا اضطروا للمبيت. ويمكن الرجوع إلى لوحة معلومات وزارة النقل لأي بلد أو لواجبات شركة النقل وقراءتها بالكامل والتركيز على محور "الإلغاء والتأخير"، إضافة إلى "خطط خدمة العملاء" لكل شركة لأنها تتضمن تفاصيل أدق.

أين تطلب المساعدة؟

لتفادي ضياع الوقت وسط الطوابير، لا تعتمد فقط على موظف بوابة المغادرة لأن الضغط يكون كبيرًا هناك، والأفضل التوجه إلى مكتب خدمة شركة الطيران داخل المطار، أو حتى صالات المطار إذا كان الدخول متاحًا لأن الخدمة قد تكون أسرع. وعندما تصل لموظف خدمة العملاء، لا تكتف بالسؤال: "ما الخيارات؟" بل ادخل مباشرة بطلب واضح: إعادة حجز على رحلة محددة، أو على شركة شريكة، أو حتى المغادرة من مطار قريب بدل المطار الذي علقت فيه. واذكر إن كانت لديك ظروف لا يمكن تغييرها مثل مناسبة عائلية أو مؤتمر عمل.

الحجز ثم المطالبة

أحيانًا يختار بعض المسافرين الحل السريع بأنفسهم: حجز فندق أو شراء تذكرة جديدة ثم تقديم الإيصالات لاحقًا للمطالبة بالتعويض. هذا قد ينجح، لكنه ليس مضمونًا لأن الشركة قد ترفض تغطية التكاليف إذا لم تكن ملزمة، لذلك من الأفضل ألا تقدم على ذلك إلا إذا كنت متأكدًا من حقك بعد قراءة الشروط بدقة.

الرحلات الدولية

في الاتحاد الأوروبي قد يحق لك استرداد قيمة التذكرة أو الحصول على رحلة بديلة، وقد يصل التعويض إلى 600 يورو بحسب مدة التأخير، والإشعار المسبق، ومسافة الرحلة، وسبب الاضطراب. هذا ينطبق على الرحلات المغادرة من الاتحاد الأوروبي أو داخله مهما كانت جنسية المسافر، بينما الرحلات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي يشملها النظام فقط إذا كانت شركة الطيران أوروبية.

متى لا يوجد تعويض؟

التعويض والخدمات يرتبطان بسبب التأخير أو الإلغاء، إذا كان السبب ضمن سيطرة شركة الطيران مثل مشاكل الصيانة أو نقص الطاقم، تزيد فرص الحصول على دعم وتعويض. أما إذا كان السبب خارج سيطرتها مثل مراقبة الحركة الجوية أو سوء الطقس، فغالبا لن تغطي الشركة الوجبات أو الفندق. لذلك يبقى أهم سلاح للمسافر هو الاستعداد بالمعلومات والتحرك بسرعة وبطلب واضح.