"بي بي" البريطانية تتوقع مكاسب إضافية من ارتفاع أسعار النفط

أعلنت شركة بريتش بتروليوم " بي بي" البريطانية العملاقة للطاقة اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع تحقيق مكاسب إضافية في تجارة النفط خلال الربع الثاني من العام، على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار النفط، لكنها في الوقت ذاته قررت شطب نحو مليار دولار من قيمة أصولها، متوقعة تراجع الإنتاج في ظل النزاع الدائر في المنطقة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأنشطة الانتقالية التي تخطط بي بي لشطبها؟ ما هي العوامل التي أدت إلى توقع بي بي انخفاض إنتاج عمليات التنقيب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن الشركة العملاقة قولها إن نتائج تجارة النفط الخاصة بها مرشحة "للارتفاع قليلاً" عما كانت عليه في الربع الأول، حين سجل قطاع العملاء والمنتجات الأوسع أرباحا قفزت إلى 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في الربع السابق له، و103 ملايين دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولكن شركة بي بي أشارت إلى أنها تستعد لشطب مليار دولار من "الأنشطة الانتقالية"، في إطار تحولها مجدداً نحو تركيزها الأساسي على النفط الأساسي والغاز. ويأتي هذا الشطب، الذي سيتم استبعاده من حساب أرباح الاستبدال الأساسية للربع الممتد من إبريل/نيسان إلى يونيو/ حزيران الماضيين، بعد شطب مماثل بقيمة خمسة مليارات دولار حدث في الربع الرابع من عام 2025، وكان متعلقاً بما يسمى بالأنشطة الانتقالية في وحدة الغاز والطاقة منخفضة الكربون.

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كما أظهر التحديث الصادر قبل نتائج الربع الثاني المقررة في 4 أغسطس/آب المقبل، أن بي بي تتوقع انخفاض الإنتاج في عمليات التنقيب إلى ما بين 2.17 مليون و2.22 مليون برميلا من المكافئ النفطي يوميا، مقابل 2.34 مليون برميلا في الربع الأول، وهو ما يعكس تأثيرات الصيانة الموسمية و"آثار الاضطرابات في الشرق الأوسط"، حسبما أفادت الشركة. ويبلغ إنتاج شركة بي بي حوالي 400 ألف برميل يومياً في العراق وعُمان والإمارات، مع أنها لم تفصح عن حجم الإنتاج المتبقي المتوقف عن العمل.

وتتوقع شركة بي بي أن يبلغ صافي ديونها ما بين 22 و23 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، بانخفاض عن 25.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار. ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من استرداد سندات هجينة دائمة بقيمة 2.5 مليار يورو، ودفع تسوية بقيمة 1.1 مليار دولار في خليج أميركا، وزيادة طفيفة في رأس المال العامل.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​إجمالي صافي الدين ورأس المال الهجين والتزامات تسوية خليج أميركا بمقدار 6.3 مليارات دولار إلى 7.3 مليارات دولار مقارنةً بالربع السابق.

وارتفعت أسهم بي بي بنسبة 3%، إذ تم تعويض التحديث المختلط موجة صعود جديدة في أسعار النفط، على خلفية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الثلاثاء، بنحو 5% إلى 87.49 دولاراً للبرميل مسجلة أعلى مستوى منذ 12 يونيو/حزيران الماضي. وكانت أسعار النفط قد عادت إلى مستويات ما قبل الحرب في يونيو/حزيران الماضي، بعد توقيع اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنتا بموجبه إعادة فتح مضيق هرمز.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)