تواصل شركة بي إم دبليو (BMW AG) الألمانية توسيع حضورها في سوق السيارات الهندية، مستندة إلى زخم متصاعد في الطلب على السيارات الكهربائية، في وقت تتحول فيه الهند إلى ساحة تنافس عالمية بين كبار صانعي المركبات. وفي خطوة تعكس ثقتها بالسوق، تستعد الشركة لإطلاق ثلاثة طرازات كهربائية جديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز المبيعات وترسيخ الهيمنة في فئة السيارات الفاخرة.

وفي تفاصيل أوردتها بلومبيرغ اليوم الخميس، تعتزم بي إم دبليو طرح ثلاثة نماذج كهربائية جديدة في الهند، في إطار مساعيها لزيادة حصتها في سوق السيارات الفاخرة داخل ثالث أكبر سوق سيارات في العالم. ورغم عدم الكشف بعد عن تفاصيل الطرازات المرتقبة، أكدت الشركة التزامها الكامل باستراتيجية السيارات الكهربائية فقط، من دون خطط لإدخال السيارات الهجينة إلى السوق الهندية.

ونقلت بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لأعمال بي إم دبليو في الهند، هارديب سينغ برار، قوله إن الشركة تستهدف أن تشكّل السيارات الكهربائية نحو 25% من إجمالي مبيعاتها في الهند بحلول عام 2026، مقارنة بـ 21% في العام الماضي. وأوضح أن بي إم دبليو التي باعت نحو 18 ألف سيارة عام 2025، باتت قريبة من تحقيق هذا الهدف، بعدما بلغت حصة السيارات الكهربائية 23% من إجمالي المبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأضاف برار أن الشركة تخطط أيضاً لإجراء تحديثات جوهرية على بعض الطرازات الحالية، ضمن برنامج أوسع يشمل إطلاق 27 منتجاً جديداً، مشيراً إلى أن الطلب على السيارات الكهربائية لا يزال قوياً، مع فترات انتظار تصل إلى ثلاثة أشهر، ما دفع بي إم دبليو إلى التخطيط لزيادة الإمدادات خلال عام 2026. وتسيطر بي إم دبليو حالياً على نحو 60% من سوق السيارات الكهربائية الفاخرة في الهند، بحسب تقديرات الشركة، كما نجحت في اقتناص حصص إضافية من منافسيها التقليديين، مرسيدس-بنز وأودي، رغم الرسوم الجمركية المرتفعة واحتدام المنافسة.

بي إم دبليو في مواجهة تسلا

وفي مواجهة دخول تسلا (Tesla) إلى السوق الهندية قبل أشهر، أكد برار أن بي إم دبليو تمكنت من الصمود أمام هذا التحدي، مدعومة بنمو مبيعاتها الكهربائية وتسارع وتيرة نموها الإجمالي خلال الربع الأخير من العام. ورغم أن سوق السيارات الكهربائية في الهند لا يزال محدود الحجم، يشهد نمواً سريعاً، ما يجذب لاعبين عالميين مثل تسلا وبي واي دي (BYD) و"فين فاست" (VinFast)، في وقت تتباطأ فيه وتيرة النمو في أسواق أخرى بسبب تراجع الدعم الحكومي في الصين، وتردد أوروبا بشأن التخلص التدريجي من محركات الاحتراق، وتغير مواقف المنتجين وصنّاع القرار في الولايات المتحدة.

ويبلغ متوسط سعر بيع السيارات الكهربائية من بي إم دبليو في الهند نحو ستة ملايين روبية (66.6 ألف دولار)، وهو مستوى قريب من السعر الأساسي لطراز "تسلا موديل واي" (Model Y)، في ظل خضوع الشركتين لتعرفة جمركية تصل إلى 110% على السيارات المستوردة. غير أن الطراز الأكثر مبيعاً لدى بي إم دبليو في الهند هو "آي إكس1" (iX1) المجمّع محلياً والذي يُباع بسعر يقارب خمسة ملايين روبية، وقد شكّل الحصة الأكبر من مبيعات الشركة الكهربائية البالغة 3700 سيارة عام 2025.

كما أشار برار إلى أن نحو نصف مشتري طراز iX1 هم من العملاء الذين يدخلون عالم السيارات الفاخرة للمرة الأولى، بعدما انتقلوا من علامات تجارية شعبية، مدفوعين بانخفاض تكاليف التشغيل ومتطلبات الصيانة المحدودة للسيارات الكهربائية. ولتسريع تبني المركبات الكهربائية، ركّبت بي إم دبليو 12 محطة شحن سريع عالية القدرة على الطرق السريعة الرئيسية، بمسافات تقارب 300 كيلومتر بين كل محطة وأخرى، إلى جانب 52 محطة شحن سريع في مواقع الوكلاء. كذلك تستثمر الشركة نحو أربعة مليارات روبية لتحديث شبكات الوكلاء والبنية التحتية للشحن في البلاد.