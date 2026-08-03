- بيونسيه تعتبر السيارات جزءاً من أسلوب حياتها وصورتها العامة، حيث تمتلك مجموعة فاخرة تجمع بين الأداء الراقي والتصميم المترف، مما يعكس مكانتها كواحدة من أعلى الفنانات دخلاً وأكثرهن تأثيراً. - من أبرز سياراتها "رولز رويس سيلفر كلاود II"، التي تلقتها كهدية من زوجها جاي زي، وتعتبر رمزاً لعلاقتهما وقيمتها بملايين الدولارات، بجانب امتلاكها طرازات حديثة من مرسيدس-بنز وكاديلاك. - تفضل بيونسيه السيارات التي توفر تجربة قيادة هادئة ومقصورات فاخرة، مع اهتمام بالتفاصيل الداخلية، مما يجعلها وزوجها من أبرز هواة اقتناء السيارات الفاخرة كقطع فنية واستثمارات طويلة الأجل.

لا تنظر بيونسيه إلى السيارات بوصفها مجرد وسيلة تنقل، بل كجزء من أسلوب حياتها وصورتها العامة. لذلك يضم مرآبها عدداً من السيارات الفاخرة التي تمثل أبرز الأسماء في صناعة السيارات، مع ميل واضح إلى الطرازات التي تجمع بين الأداء الراقي والتصميم المترف.

وتُعرف بيونسيه بأنها واحدة من أكثر نجمات الموسيقى تأثيراً في العالم، لكن نجاحها الفني ليس الجانب الوحيد الذي يجذب اهتمام الجمهور. فإلى جانب حفلاتها الضخمة وأعمالها التي حققت أرقاماً قياسية، تمتلك النجمة الأميركية ذوقاً لافتاً في عالم السيارات، حيث تعكس اختياراتها مزيجاً من الفخامة والندرة والقوة، بما يتناسب مع مكانتها كواحدة من أعلى الفنانات دخلاً وأكثرهن حضوراً على الساحة العالمية.

وتعد سيارة "رولز رويس سيلفر كلاود" (Rolls-Royce Silver Cloud II) إحدى أكثر سياراتها شهرة، بعدما تلقتها هدية من زوجها جاي زي. وتكتسب هذه السيارة الكلاسيكية قيمة استثنائية، ليس فقط بسبب ندرتها، بل لأنها أصبحت رمزاً للعلاقة بين الثنائي الأشهر في عالم الموسيقى، وتقدر قيمتها بملايين الدولارات نظراً لحالتها المميزة وقيمتها التاريخية.

ولا يقتصر اهتمام بيونسيه على السيارات الكلاسيكية، إذ تمتلك أيضاً طرازات حديثة من مرسيدس-بنز ورولز-رويس وكاديلاك، فضلاً عن سيارات رياضية متعددة الاستخدامات توفر مستويات عالية من الراحة والرحابة، بما يتناسب مع تنقلاتها العائلية وجدول أعمالها المزدحم.

ويشير متابعون إلى أن النجمة الأميركية تفضل السيارات التي توفر تجربة قيادة هادئة ومقصورات فاخرة، أكثر من تركيزها على الأرقام القياسية في التسارع أو السرعة القصوى. ولذلك يغلب على اختياراتها الطابع الملكي الذي تشتهر به العلامات البريطانية الفاخرة، مع اهتمام واضح بالتفاصيل الداخلية وجودة المواد المستخدمة.

كما يظهر الشغف بالسيارات داخل عائلة بيونسيه من خلال زوجها جاي زي، الذي يمتلك هو الآخر واحدة من أشهر مجموعات السيارات في أوساط المشاهير، بما في ذلك طرازات نادرة من رولز-رويس وبوغاتي.

ويجعل هذا الشغف المشترك من الثنائي واحداً من أبرز هواة اقتناء السيارات الفاخرة، حيث تتحول بعض المركبات إلى قطع فنية واستثمارات طويلة الأجل، وليس مجرد وسائل للنقل. وتعكس اختيارات بيونسيه فلسفة مختلفة في عالم السيارات؛ فهي لا تسعى إلى استعراض القوة بقدر ما تبحث عن التفرد والهيبة والخصوصية.