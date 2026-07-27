- شهدت ولاية ترامب الثانية تحديات اقتصادية مثل مكافحة الهجرة وفرض رسوم جمركية وحرب مع إيران، مما أثر على أسعار النفط وسلاسل التوريد، ورغم ذلك صمد الاقتصاد الأميركي بشكل أفضل من المتوقع. - تأثرت سوق العمل الأميركية بانخفاض التوظيف نتيجة للحد من الهجرة، ورغم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، شهدت وظائف التصنيع انخفاضاً، كما جمد الدخل الشخصي المعدل حسب التضخم. - شكل التضخم تحدياً رئيسياً، حيث زادت الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط من الضغوط التضخمية، بينما شهدت سوق الأسهم أداءً جيداً بفضل ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي.

شهدت الأشهر الثمانية الأولى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية في البيت الأبيض سلسلة من الصدمات الاقتصادية المدفوعة بالسياسات، أبرزها حملة مكافحة الهجرة، وزيادة الرسوم الجمركية التي وعد بها خلال حملته الانتخابية عام 2024، وحرب غير متوقعة مع إيران أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتهديد سلاسل التوريد العالمية، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

وقد صمد الاقتصاد الأميركي بشكل عام أمام هذه التغييرات السياسية وحرب المنطقة بأفضل مما توقعه كثير من خبراء الاقتصاد، غير أن تعهّدات ترامب بخفض الأسعار وتعزيز فرص العمل في المصانع وتحسين حياة الطبقة المتوسطة لم تتحقق بعد، في وقت تقترب فيه انتخابات التجديد النصفي التي تجرى بعد ما يزيد قليلاً على ثلاثة أشهر.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض قوة العمل والتوظيف في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترامب الثانية؟ كيف أثرت سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وحرب النفط على التضخم والقدرة على تحمل التكاليف؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

الوظائف

يُشكل مسح أوضاع الأسر المعيشية الذي يجريه مكتب إحصاءات العمل المقياس الأوسع نطاقاً لحالة التوظيف، غير أن التغيرات في إحصاءات السكان مطلع عام 2026 تعني أن البيانات التي ينشرها المكتب لا يمكن مقارنتها بدقة على أساس سنوي، إذ تظهر انخفاضاً حاداً في التوظيف وفي عدد الباحثين عن عمل خلال يناير/كانون الثاني، ويعود ذلك في معظمه إلى ضوابط جديدة.

ويستخدم المكتب تقديرات السكان الجديدة في سلسلة تجريبية تمتد خمس سنوات إلى الوراء لإنشاء منظومة بيانات متسقة تبدأ من إبريل/نيسان 2020. وتُظهر هذه البيانات أيضاً انخفاضاً في قوة العمل وعدد العاملين منذ عودة ترامب إلى منصبه، وهو تطور منطقي بالنظر إلى الجهود المبذولة للحد من الهجرة وزيادة عمليات الترحيل. وحين يضاف ذلك إلى شيخوخة التركيبة السكانية في الولايات المتحدة، تقل أعداد الأشخاص المتاحين لشغل الوظائف.

وقال ترامب إن سياساته ستؤدي إلى انتعاش قطاع التصنيع، وسيتبع ذلك إتاحة فرص عمل جديدة. وقد شهدت البلاد طفرة استثمارية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لكن أثرها في الإنتاج وفرص العمل لم يظهر بعد. وساهم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في زيادة فرص العمل بقطاع التشييد، غير أن تقارير الرواتب تظهر انخفاضاً في وظائف التصنيع مقارنة بنهاية حكم الرئيس السابق جو بايدن، الذي انتهت ولايته في يناير/كانون الثاني 2025.

وتتضح بعض أولويات ترامب في بيانات الوظائف، مثل انخفاض عدد العاملين في الحكومة، لكن من الصعب تغيير متطلبات الاقتصاد في دولة يبلغ عدد سكانها نحو 342 مليون نسمة، ومجتمع يقبل على المطاعم والحانات، وتتجه تركيبته السكانية نحو زيادة شريحة كبار السن، ما يستدعي مزيداً من خدمات الرعاية الصحية، وتظهر آثار هذه العوامل بطبيعة الحال في التغيرات التي تطرأ على التوظيف.

الأسعار

شكّل التضخم موضوعاً رئيسياً في حملة ترامب لانتخابات 2024، في وقت كان الغضب فيه من صدمة الأسعار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 لا يزال حاضرا بقوة، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عقب رفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، لكن وعد ترامب بخفض الأسعار لم يكن واقعياً من الأساس، فالأسعار في الولايات المتحدة، تاريخياً وفي العادة، لا تنخفض إلا في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وخفضُ التضخم أمر ممكن، غير أن التحسّن في عهد ترامب لم يكن كبيراً، إذ تظهر المؤشرات الأكثر متابعة تباطؤاً في التقدم المحرز، ولا يزال التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%، فيما يشعر صناع السياسات بالقلق إزاء مخاطر ارتفاعه قريباً. وساهمت الرسوم الجمركية على الواردات في رفع الأسعار إلى حد ما، كما زادت الضغوط بعد ارتفاع سعر النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل، أي بصعود قدره نحو 50% عن سعره قبل الحرب.

والآن تساهم المتطلبات المرتفعة لتطوير الذكاء الاصطناعي في تعزيز هذه الضغوط بدورها، ولكن حين تكون الزيادات كبيرة وواسعة النطاق بما يكفي، وتنتقل دورة ارتفاع الأسعار باستمرار بين سلع مختلفة، تكون النتيجة تضخماً أكثر شمولاً، ويرى بعض مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي أن هذا السيناريو يمثل خطراً وشيكاً.

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الدخل

بصرف النظر عن الجدل الدائر حول عدم الاتساق في توزيع الدخل، في ظل نمط يزداد فيه الأغنياء وأصحاب الدخل الأعلى ثراء، بينما تعاني الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وبغض النظر عما إذا كان ذلك عادلاً أو مستداماً، فقد صمد الإنفاق الاستهلاكي طوال الصدمات المختلفة التي شهدها عهد ترامب.

غير أنه من غير الواضح إلى متى يمكن أن يستمر هذا الاتجاه، بالنظر إلى أن أوسع مقياس لقوة إنفاق الأسر، وهو الدخل الشخصي المتاح المعدل حسب التضخم، أصيب بالجمود بل وتراجع أيضاً في الآونة الأخيرة. والدخل الشخصي المتاح هو ما يتبقى فعلياً بعد الضرائب، ويغطي الأجور إضافة إلى بنود أخرى مثل مدفوعات برنامج معاشات الضمان الاجتماعي، ليستخدمه الفرد في تغطية تكاليف السكن والطعام والسلع والخدمات الأخرى.

القدرة على تحمّل التكاليف

لم يحقق ترامب وعده بتيسير الأحوال المعيشية والقدرة على تحمل التكاليف والأسعار والنفقات، بل اعتبر أن هذا الهدف غير مهم، ووصف تشريعاً سنّه الكونغرس مؤخراً بهدف تحسين القدرة على تحمّل تكاليف السكن بأنه ممل للغاية، ورفض التوقيع عليه. ويشكّل ملف الإسكان قضية شائكة، إذ طالما اعتبر الرؤساء أن امتلاك منزل معيار أساسي لثروة الفرد ونجاحه في الولايات المتحدة، لكن مشرعين خففوا معايير الائتمان حين تضخّمت السوق، ما تسبب في أزمة مالية عالمية.

وبعد بقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية على مدى سنوات، أضافت الجائحة مزيداً من الجاذبية لسوق الإسكان، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل. ثم أدت زيادات أسعار الفائدة التي طبقها مجلس الاحتياط الاتحادي بهدف كبح التضخم إلى تدهور القدرة على تحمل التكاليف، عبر دفع أسعار الرهن العقاري إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

أداء سوق الأسهم خلال ولاية ترامب الثانية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ولا تزال معدلات الرهن العقاري مرتفعة، وكذلك أقساط التأمين على المنازل المرتبطة بارتفاع قيمها والتكاليف الأخرى ذات الصلة. ولا تستطيع الحكومة الاتحادية أن تفعل الكثير فيما يتعلق بتوفير المساكن، فقد يساعد تمديد الإعفاءات الضريبية أو سياسات مماثلة، لكن القطاع يبقى خاضعاً لسيطرة إدارات الولايات وقوانينها المختلفة المتعلقة باستخدام الأراضي وتقسيم المناطق.

سوق الأسهم

ركّز ترامب منذ فترة طويلة على أداء سوق الأسهم الأميركية، وروّج مؤخراً لمستويات الارتفاع غير المسبوقة للمؤشرات الرئيسية باعتبارها دليلاً على نجاح سياساته، لكن الحقيقة أن الأسهم تميل إلى الارتفاع بمرور الوقت بصرف النظر عمّن يتولى الرئاسة، وقد شهد معظم الزعماء الأميركيين المعاصرين أسعار أسهم غير مسبوقة خلال فترات ولاياتهم.

ويصنَّف أداء السوق منذ يناير/كانون الثاني 2025 في منتصف الترتيب عند مقارنته بالأداء خلال ولايات الرؤساء منذ عهد رونالد ريغان، إذ حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 25% تقريباً خلال ولاية ترامب الثانية، مقابل متوسط مكاسب بلغ نحو 24% خلال أول 18 شهراً من الولايات الرئاسية منذ عام 1981. ويظل هذا الأداء جيداً بالمقارنة مع معدل النمو السنوي المركب الإجمالي البالغ 9.5% للأسهم في تلك الفترة، بحسب "رويترز".

ازدهار الذكاء الاصطناعي

وكان قطاع الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لمكاسب السوق منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، لكن أثر دفعة الذكاء الاصطناعي، التي تُعد حالياً المحرك الأكبر لازدهار استثمارات الأعمال الداعمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، لا يقتصر على سوق الأسهم وحدها. وقد بلغت قيمة إصدار سندات الشركات حتى نهاية يونيو/حزيران 1.52 تريليون دولار، خُصص جزء كبير منها لتمويل تطوير الذكاء الاصطناعي، بوتيرة غير مسبوقة تجاوزت حتى طفرة ما بعد الجائحة في 2020. وتشير قوة هذه الإصدارات، مقترنة بهوامش ربح ضيقة وقوة الطلب، إلى اقتصاد يتسم بمتانة واضحة، وميزانيات عمومية قوية لدى الشركات، بحسب "رويترز".

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وراهن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد بوصفه الورقة الرابحة الأبرز في ولايته الثانية، متعهداً بخفض الأسعار، وإعادة الوظائف الصناعية، وتحسين مستوى معيشة الطبقة المتوسطة، وذلك منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025.

غير أن هذه الولاية حملت معها أيضاً سلسلة من التحديات غير المتوقعة، من حملة صارمة لمكافحة الهجرة إلى فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات، وصولاً إلى حرب مفاجئة مع إيران أربكت أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تتزايد الأسئلة حول ما إذا كانت هذه السياسات قد قرّبت الاقتصاد الأميركي من الأهداف التي وعد بها ترامب، أم أنها أبقته أسير تحديات قديمة بثوب جديد؟