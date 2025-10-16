عندما يفكر الناس في الاستثمار في الأسواق، خاصة الأميركية، يذهب معظمهم مباشرة إلى سوق الأسهم والصناديق المشتركة أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). لكن في الواقع، ثمة طرق عديدة لوضع أموالكم في دينامية تعمل لصالحكم من دون الحاجة إلى التعرّض لتقلبات البورصات العالمية، وأبرزها وول ستريت.

ففي ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية، أصبح تنويع الاستثمارات خياراً حاسماً للحد من المخاطر وتعظيم العوائد. يعرض هذا التقرير من موقع "ناسداك" 13 طريقة استثمارية بديلة تتراوح بين الآمنة جداً والمحفوفة بالمخاطر، مع نصائح حول كيفية الدخول فيها بحكمة، علماً أن الموقع هو منصة إلكترونية متخصصة في تقديم بيانات السوق المالية والأخبار الاقتصادية والتحليلات المتعلقة بالأسواق المالية. كما أنه يُعد مرجعاً مهماً للمستثمرين والمحللين، والمهتمين بالأسواق المالية، حيث يوفر معلومات محدثة حول الأسهم والمؤشرات والسندات والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، والعملات الرقمية.

1 - الصناديق العقارية (REITs)

تتيح الصناديق العقارية الاستثمار في العقارات التجارية والسكنية والفنادق والمستودعات دون الحاجة لشراء الممتلكات مباشرة. توزع REITs العوائد الإيجارية على المستثمرين، ما يمنح فرصة للاستفادة من السوق العقارية حتى من دون رأس مال ضخم أو خبرة كبيرة في إدارة العقارات.

2 - الإقراض الشخصي بين الأفراد (Peer-to-Peer Lending)

من خلال منصات مثل Prosper وLending Club، يمكن للمستثمرين تقديم قروض صغيرة للأفراد مقابل فائدة. الاستثمار موزّع على عدة قروض يقلل المخاطر، فخسارة أحد المقترضين لن تؤثر بشكل كبير إذا كانت لديك محفظة متنوعة.

3 - سندات الادخار الحكومية

سندات الادخار تصدرها الحكومة وتدفع فائدة ثابتة أو مرتبطة بالتضخم (مثل Series EE و Series I). الاستثمار فيها منخفض المخاطر لأنه مضمون من قبل الحكومة، ما يجعلها خياراً مثالياً للمستثمرين الباحثين عن استقرار العوائد.

4 - الذهب

يمكن الاستثمار في الذهب عبر السبائك، العملات، شركات التعدين، العقود المستقبلية أو صناديق استثمارية. الذهب يُستخدم تحوطاً ضد التضخم، لكن يجب التعامل بحذر مع الشركات التي تقدم تخزين الذهب، والتأكد من مصداقيتها قبل الشراء.

5 - شهادات الإيداع (CDs)

شهادات الإيداع تقدم فائدة ثابتة لفترة محددة، وهي محمية من قبل FDIC. على الرغم من أن العوائد عادة أقل من سوق الأسهم، إلا أنها تضمن المحافظة على رأس المال مع عائد مضمون.

عندما تصدر الشركات سندات للحصول على تمويل، يحصل المستثمرون على عوائد ثابتة قبل استحقاق السند. العائد يعتمد على المخاطر، لكن المستثمر لا يملك حصة في الشركة، ما يجعل العوائد أكثر استقراراً مقارنة بالأسهم.

7 - العقود الآجلة للسلع (Commodities Futures)

يمكن شراء وبيع العقود المستقبلية للسلع مثل القمح والنحاس. الأسعار تتقلب حسب العرض والطلب، ما يتيح فرص ربح كبيرة، لكنها سوق معقدة وعالية المخاطر، ويُنصح بالخبرة قبل الدخول فيه.

8 - العقارات المؤجرة لقضاء العطلات

شراء منزل عطلات يمكن تأجيره عندما لا تستخدمه، ما يوفّر دخلاً إضافياً ويتيح الاستمتاع بالممتلكات. لكن هذه الاستثمارات أقل سيولة، وقد تحتاج للانتظار قبل بيعها إذا احتجت للأموال بسرعة.

9 - العملات الرقمية (Cryptocurrencies)

العملات الرقمية مثل البيتكوين تقدم فرصة عالية المخاطر والربح، لكنها متقلبة للغاية. هذا النوع من الاستثمار يناسب فقط المستثمرين القادرين على تقبل المخاطر الكبيرة وفهم التكنولوجيا الرقمية.

10 - السندات البلدية (Municipal Bonds)

تصدرها الحكومات المحلية لتمويل مشاريع عامة. العوائد غالباً أقل من سندات الشركات، لكنها معفاة من الضرائب الفيدرالية، وأحياناً من الضرائب المحلية، ما يجعل العائد بعد الضريبة منافساً جداً.

11 - صناديق الأسهم الخاصة (Private Equity Funds)

تجمع هذه الصناديق أموال المستثمرين للاستثمار في شركات خاصة. توفر عوائد مرتفعة محتملة لكنها مصحوبة برسوم إدارة عالية وتقيد السيولة عدة سنوات. غالباً تكون متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين.

12 - رأس المال المخاطر (Venture Capital)

تستثمر في الشركات الناشئة لدعم نموها، مماثلة للأسهم الخاصة لكنها تركز على المراحل المبكرة. الاستثمار عالي المخاطر، ومعظم الفرص متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين، مع وجود خيارات محدودة عبر تمويل جماعي.

13 - المعاشات (Annuities)

تعد المعاشات عقوداً تدفع فيها مبلغاً مالياً مقدماً مقابل سلسلة دفعات مستقبلية من شركات التأمين. قد تكون ثابتة، متغيرة أو مرتبطة بمؤشر، وتقدم تأجيلاً ضريبياً على الأرباح، لكنها قد تتضمن رسوماً عالية وعمولات للوسطاء.