بيلدكس سورية.. اهتمام استثماري عربي وأجنبي

- اختتم معرض بيلدكس في دمشق بمشاركة 400 شركة من 18 دولة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق السورية بعد إلغاء العقوبات الاقتصادية، ويفتح المجال لفرص جديدة في البنى التحتية والخدمات البلدية. - أبدى مستثمرون من دول مثل قطر ولبنان وتركيا اهتمامًا بقطاعات البناء والطاقة، مع التركيز على إنشاء شراكات صناعية محلية، مما يعكس عودة تدريجية للاهتمام الاستثماري. - شهد المعرض توقيع مذكرات تفاهم بين شركات سعودية وسورية، مع اهتمام أوروبي وتركي، لكن يبقى الاستثمار مرهونًا باستقرار سعر الصرف ووضوح التشريعات.

مع اختتام فعاليات النسخة الثانية من معرض بيلدكس في دمشق، اليوم الجمعة، برز اهتمام متزايد من مستثمرين عرب وأجانب بدخول السوق السورية، في مرحلة يصفها مشاركون بأنها اختبار عملي لمرحلة ما بعد إلغاء العقوبات الاقتصادية، وما يمكن أن تحمله من فرص لإعادة تحريك عجلة الصناعة والإنتاج. المعرض، الذي شاركت فيه نحو 400 شركة من قطاعات مرتبطة بالبنى التحتية والخدمات البلدية والسلامة المهنية، شهد حضورًا رسميًّا وتجاريًّا من 18 دولة عربية وأجنبية، في مؤشر على اتساع دائرة الاهتمام الخارجي بالسوق المحلية.

مستثمرون من قطر ولبنان وتركيا وألمانيا والسعودية أجمعوا، خلال مشاركتهم في المعرض، على أن السوق السورية لا تزال تمتلك هوامش واسعة للنمو، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالبناء والطاقة والصناعات الكهربائية. هذا الاهتمام، بحسب حديثهم، لا يزال في معظمه ضمن إطار الدراسة وجسّ النبض، لكنه يعكس عودة تدريجية لاهتمام استثماري غاب لسنوات طويلة.

في هذا السياق، أكد مدير إقليمي في شركة صناعية قطرية، خالد العمري، لـ"العربي الجديد"، أن دخولهم السوق السورية يأتي ضمن رؤية طويلة الأمد لا تقتصر على التوريد، بل تشمل دراسة إنشاء خطوط إنتاج محلية بالشراكة مع مستثمرين سوريين. واعتبر أن السوق السورية في حاجة إلى استثمارات نوعية أكثر من حاجتها إلى الاستيراد، مشيرًا إلى أن مرحلة ما بعد العقوبات قد تفتح المجال أمام شراكات صناعية حقيقية إذا ما ترافقت مع بيئة تشريعية واضحة ومستقرة.

إلى ذلك، حضرت شركات لبنانية في المعرض، في إطار ما وصفه مشاركون بأنه عودة حذرة إلى السوق السورية، مدفوعة بقربها الجغرافي وتشابك سلاسل التوريد بين البلدين. وقال مدير شركة صناعية لبنانية متخصصة بمواد البناء، حسن موسى، لـ"العربي الجديد"، إن اهتمامهم بالسوق السورية مرتبط بالإنتاج المشترك أكثر من التصدير، معتبرًا أن انخفاض كلفة اليد العاملة وتوافر الطلب يشكّلان عامل جذب، مقابل تحديات تتعلق بتأمين الطاقة والتمويل والتحويلات المالية. وأضاف أن الشركات اللبنانية تميل إلى خطوات تدريجية صغيرة، بانتظار اختبار استقرار البيئة الاستثمارية.

من جهتها، رأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن تنظيم النسخة الثانية من المعرض لهذا العام جاء نتيجة الطلب المتزايد من الشركات وازدياد الفرص الاستثمارية. وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة، علي الحمد، لـ"العربي الجديد"، إن المعرض أسهم في تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهّل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتنفيذ مشاريع مشتركة، لافتًا إلى الحضور اللافت للشركات الخليجية التي تمتلك خبرات صناعية ورؤى استثمارية طويلة الأمد.

بعد المشاركة القطرية واللبنانية، برز الحضور السعودي بوصفه الأوسع من حيث عدد الشركات. وعلى مستوى الشراكات العملية، كشف نائب المدير التنفيذي لمجموعة كابلات الرياض السعودية، ماهر عبد الواحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق السيادي السوري للدخول في شراكة مع مصنع قائم داخل البلاد، معربًا عن أمله بترجمة هذا التفاهم إلى مشروع فعلي خلال فترة قصيرة.

وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لمجموعة العجيمي السعودية الصناعية، محمود غالب، إن مشاركة مجموعته للعام الثاني على التوالي تعكس ثقة متنامية بالاقتصاد السوري، موضحًا أن المجموعة تدرس إنشاء مصنع محولات وكابلات، مع توقّع إطلاق إنتاج سعودي–سوري مشترك خلال العام المقبل. الاهتمام الأوروبي كان حاضرًا أيضًا، إذ أعلن ممثل اتحاد الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة، سامر يعقوب، افتتاح فرع للاتحاد في سورية مطلع إبريل/نيسان الماضي. وأوضح أن الاتحاد، الذي يضم نحو 900 ألف شركة، يعمل على دعم دخول الشركات الألمانية إلى السوق السورية والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، عبر تأسيس شركة "أليسيون" شريكاً ممثلاً له داخل البلاد.

أما من تركيا، فأكد مدير فرع شركة الدين ليفت في دمشق، حذيفة الدوامي، أن افتتاح الفرع جاء استجابة للإقبال الاستثماري المتزايد، معربًا عن تطلع الشركة إلى المشاركة في مشاريع البناء والصناعة، في ظل الروابط الجغرافية والمجتمعية والدعم الحكومي المتبادل بين البلدين. كما أعلنت العلامة الإيطالية إيفولي دمشق، المتخصصة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، تدشين دخولها الرسمي إلى السوق السورية، بالتزامن مع مشاركتها ورعايتها لمعرض BUILDEX سورية 2025.

ورغم هذا الزخم، يرى صناعيون واقتصاديون سوريون أن الاهتمام الاستثماري الحالي لا يزال في مرحلة اختبار، مشيرين إلى أن تحوّله إلى استثمارات فعلية سيبقى مرهونًا بعوامل تتعلق باستقرار سعر الصرف، ووضوح التشريعات، وآليات حماية رأس المال وتحويل الأرباح. كما يلفتون إلى أن التركيز ينصب حاليًّا على قطاعات البناء والطاقة، في حين لا تزال قطاعات إنتاجية أخرى، كالصناعات الغذائية والدوائية، خارج دائرة الاهتمام الخارجي، رغم حاجتها الكبيرة إلى إعادة التأهيل.

وبهذا المشهد، يختتم معرض بيلدكس دورته الثانية لهذا العام، وسط رهان على أن يشكّل هذا الاهتمام مدخلًا لعودة تدريجية لرؤوس الأموال العربية والأجنبية إلى سورية، فيما يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان هذا الحضور سيتحوّل إلى مصانع قائمة ومشاريع طويلة الأمد، أم سيبقى في إطار اختبار السوق، بانتظار تبلور صورة أوضح للمسار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.