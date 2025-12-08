بيغاسوس تستحوذ على الجوية التشيكية بـ154 مليون يورو

أعلنت شركة بيغاسوس التركية للطيران الاقتصادي، اليوم الاثنين، عن توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على الخطوط الجوية التشيكية، وهي إحدى أقدم شركات الطيران في العالم، وشركتها التابعة "سمارت وينغز"، شركة الطيران الترفيهي الرائدة ومقرها جمهورية التشيك، وأشارت إلى أن إتمام الصفقة يتوقف على الحصول على الموافقات التنظيمية الإلزامية وشروط التحويل الأخرى.

وقالت بيغاسوس في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي إنها بهذه الصفقة التي بلغت قيمتها 154 مليون يورو تكون قد خطت خطوة هامة نحو تحقيق أهدافها التنموية الدولية، وأشارت إلى أن الهدف من هذا الاستثمار الاستراتيجي يكمن في تعزيز حضور الشركة في أوروبا ودعم توسعها العالمي المستمر.

وأضاف بيان الشركة أنه من خلال هذا الاستحواذ سيتم دمج خبرات وموارد كلتا الشركتين لإنشاء كيان جاهز للمستقبل يوفر للمسافرين شبكة أوسع وأسعارًا معقولة. بعد الاستحواذ، ستستفيد كلتا الشركتين من خبراتهما المشتركة وتبنيان على نقاط قوة كل منهما.

وأعلن مساهمو الخطوط الجوية التشيكية ومؤسسو "سمارت وينغز" أنه بعد ما يقرب من 27 عاما من العمل الدؤوب لبناء وتطوير شركتي الطيران، اتخذوا قرارا استراتيجيا بنقل ملكية الخطوط الجوية التشيكية و"سمارت وينغز" إلى بيغاسوس، منوهين بقوتها في السوق وتمتعها بالقدرة والإمكانات اللازمة لتوسيع وتعزيز عملياتها.

الخطوط التشيكية

وتمتلك الخطوط الجوية التشيكية التي تأسست عام 1923 و"سمارت وينغز" أسطولا مشتركا من 47 طائرة، وتخدم 80 وجهة في 20 دولة، ولديها شراكات قوية مع منظمي الرحلات السياحية، كما تملك مكانتة رائدة في سوق السفر الترفيهي في المنطقة. وعانت شركة الخطوط الجوية التشيكية من مشاكل اقتصادية متأثرة من جائحة كوفيد - 19، ما وضعها تحت الإدارة في مارس/آذار 2021.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لبيغاسوس جوليز أوزتورك أنه من خلال هذه الصفقة تكون بيغاسوس قد "غيرت قطاع الطيران في تركيا"، مؤكدة استعداد شركتها للخطوة التالية في مسيرة نموها. وأضافت "نهدف إلى نشر أجنحتنا في جميع أنحاء أوروبا من خلال علامتين تجاريتين متميزتين تتمثلان في بيغاسوس وسمارت وينغز"، وأفادت بأنهم "في بيغاسوس للطيران، انطلقوا عام 2005 بطموح جريء، ألا وهو جعل السفر الجوي في متناول الجميع. ومنذ ذلك الحين، وسعوا أسطول الشركة من 14 طائرة إلى 127 طائرة، ليصبحوا من أكثر شركات الطيران كفاءة وربحية في العالم".

وقال المساهم في الخطوط الجوية التشيكية والمؤسس المشارك لشركة "سمارت وينغز" جيري شيماني إن الشركتين التشيكيتين على ثقة بأن بيغاسوس للطيران تمثل المساهم الأمثل لهما، وستوفر لملايين المسافرين عبر شبكتها مزايا جديدة، وربطًا أفضل، ومتعة سفر مستمرة.

وتأسست شركة بيغاسوس للطيران عام 1990، ولأكثر من عقدين من الزمن، سهّلت السفر الجوي على ملايين المسافرين من خلال نموذج أعمالها منخفض الكلفة. واليوم، تُشغل الشركة رحلات جوية إلى 158 وجهة في 55 دولة، بواحد من أحدث أساطيل الطائرات وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود في العالم، بينما تعتبر "سمارت وينغز" أكبر شركة طيران في جمهورية التشيك، من خلال علامتيها التجاريتين سمارت وينغز والخطوط الجوية التشيكية، وتُعدّ من بين أعرق شركات الطيران في وسط أوروبا وشرقها.