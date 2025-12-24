بيع 75% من الخطوط الجوية الباكستانية للقطاع الخاص

- صفقة تاريخية: انتهت عملية خصخصة الخطوط الجوية الباكستانية ببيع 75% من أسهمها لمجموعة عارف حبيب مقابل 135 مليار روبية، مع إمكانية شراء 25% المتبقية خلال 90 يومًا، مما يمثل نقطة تحول تاريخية للشركة. - منافسة شرسة: شهدت عملية الخصخصة منافسة قوية بين عدة تحالفات، حيث قدمت مجموعة لاكي سيمنت عروضًا متزايدة، لكن مجموعة عارف حبيب حسمت الصفقة بفارق مليار روبية. - التزامات واستثمارات: يتعين على المالك الجديد استثمار 80 مليار روبية إضافية لتعزيز قدرات الشركة، مع الحفاظ على حقوق الموظفين، مما يعزز من فرص تطوير الشركة وإعادة إحيائها.

بعد سنوات من الجهود والمنافسات، انتهت إحدى أهم عمليات الخصخصة في باكستان ببيع الحصة الأكبر من الخطوط الجوية الباكستانية إلى مجموعة عارف حبيب، التي قدّمت عرضًا بقيمة 135 مليار روبية باكستانية (482 مليون دولار)، لتصبح مالكة 75% من أسهم الناقل الوطني. أما الحصة المتبقية، والبالغة 25%، فستُمنح لمجموعة عارف حبيب بعد 90 يومًا، في حال رغبت المجموعة في ذلك وتمكنت من استيفاء الشروط المتفق عليها في الصفقة.

عروض الصفقة

شهدت عملية الخصخصة منافسة حادة بين تحالفات عدة سعت إلى الاستحواذ على ملكية الشركة. وقد بدأت العروض الأولية بتقديم مجموعة لاكي سيمنت عرضًا بقيمة 101.5 مليار روبية (362 مليون دولار)، فيما قدّمت شركة إيربلو عرضًا أقل نسبيًّا بلغ 26.5 مليار روبية (95 مليون دولار). في المقابل، تصدّرت مجموعة عارف حبيب المرحلة الأولى بعرضٍ بلغت قيمته 115 مليار روبية (411 مليون دولار).

وفي المرحلة الثانية، تصاعدت المنافسة، حيث رفعت مجموعة لاكي سيمنت عرضها إلى 120.25 مليار روبية (429 مليون دولار)، لتردّ مجموعة عارف حبيب بعرضٍ جديد بقيمة 121 مليار روبية (432 مليون دولار). أما الجولة النهائية، فقد بلغت فيها المنافسة ذروتها عندما قدّمت مجموعة لاكي سيمنت عرضًا بقيمة 134 مليار روبية (478 مليون دولار)، إلا أن فارق مليار روبية (نحو 3.6 ملايين دولار) كان كفيلًا بحسم الصفقة لصالح مجموعة عارف حبيب.

التزامات المالك الجديد

بدورها، أعلنت هيئة الخصخصة، في بيان، أن المستثمر الفائز سيُمنح مهلة 90 يومًا لاتخاذ قراره بشأن شراء 25% المتبقية من أسهم الشركة. وأشارت الهيئة إلى أن 92.5% من قيمة الصفقة ستُوجَّه مباشرة إلى تمويل عمليات الناقل الجوي وخطط توسعه، في حين سيتم تحويل 7.5% فقط إلى خزانة الحكومة الباكستانية. ولا يقتصر التزام المستثمر الجديد على الثمن المالي للصفقة، إذ اشترطت هيئة الخصخصة استثمار 80 مليار روبية إضافية (286 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، لتعزيز قدرات الشركة في مجالات الطيران، والشحن، والتدريب، والخدمات الغذائية.

وأكد مجلس الخصخصة أن جميع حقوق الموظفين محفوظة، مشددًا على أن آلاف العاملين في الشركة لن يتأثروا سلبًا بعملية الخصخصة. وأوضح أن الرواتب والمزايا الحالية ستبقى على حالها، مع التزام المالك الجديد بتحمّل كامل المسؤولية عنها. كما ستنتقل مسؤولية المعاشات التقاعدية والمزايا المستحقة بعد التقاعد إلى الشركة القابضة الجديدة. وأشار المجلس أيضًا إلى وجود عوامل إيجابية ساهمت في جذب المستثمرين، أبرزها استعادة الشركة لمساراتها الجوية إلى المملكة المتحدة وبقية دول أوروبا، ما يعزز من إيراداتها المحتملة.

نقطة تحوّل

تمثّل هذه الصفقة نقطة تحوّل تاريخية في مسيرة الشركة الوطنية التي تأسست عام 1955، بعد سنوات طويلة من التحديات المالية. ومن المنتظر أن تحقق الخصخصة أهدافًا مزدوجة، تتمثل في تخفيف العبء المالي عن الدولة من جهة، وفتح آفاق جديدة للتطوير المهني والتجاري للشركة من جهة أخرى، تحت إدارة خاصة. وتتجه الأنظار الآن إلى مجموعة عارف حبيب والخطوات العملية التي ستتخذها خلال الأشهر المقبلة، لبدء فصل جديد في تاريخ الخطوط الجوية الوطنية الباكستانية، وسط آمال كبيرة بإعادتها إلى موقعها شركةً رائدةً في سماء المنطقة.