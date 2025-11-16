بيع عقارات في الدوحة بـ108 دولارات للقدم المربعة في أكتوبر الماضي

أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية تصدّرّ بلدية الدوحة أسعار العقار، إذ تراوح متوسط أسعار القدم المربعة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما بين 392 إلى 811 ريالاً في الدوحة (108 دولارات إلى 223 دولاراً)، و220 إلى 501 ريال في الوكرة، و310 إلى 472 ريالاً في الريان، و260 إلى 424 ريالاً في أم صلال، و334 إلى 521 ريالاً في الظعاين، و229 إلى 376 ريالاً في الخور والذخيرة، و141 إلى 236 ريالاً في الشمال، و209 ريالات في الشيحانية. بينما كشف حجم التداول عن تسجيل أعلى 10 عقارات قيمة مباعة لشهر أكتوبر، منها أربعة عقارات في بلدية الدوحة، وأربعة عقارات في بلدية الوكرة، وعقار واحد في كل من بلديتي الريان والظعاين.

وأشارت البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية بلوغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الشهر نفسه مليارين و104 ملايين و848 ألفاً و277 ريالاً (الدولار يعادل 3.64 ريالات)، مسجلة 571 صفقة عقارية، إذ ارتفع مؤشر عدد العقارات المباعة بنسبة 11%، ومؤشر قيمة التداولات العقارية بنسبة 13%، ومؤشر المساحات المتداولة بـ6%.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقاً لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.

222 مليون دولار

وكشف مؤشر السوق العقارية لشهر أكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 807 ملايين و749 ألفاً و894 ريالاً (222 مليون دولار)، وفي بلدية الريان 420 مليوناً و914 ألفاً و984 ريالاً، وفي بلدية الظعاين 370 مليوناً و831 ألفاً و903 ريالات، وبلغت القيمة المالية للتعاملات في بلدية الوكرة 305 ملايين و857 ألفاً و513 ريالاً، وفي بلدية أم صلال 109 ملايين و35 ألفاً و264 ريالاً، وفي بلدية الشمال 44 مليوناً و727 ألفاً و984 ريالاً، وفي بلدية الخور والذخيرة 44 مليوناً و190 ألفاً و735 ريالاً، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و540 ألف ريال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطاً لمساحات العقارات المتداولة في أكتوبر وذلك بنسبة 25% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بـ22% وبلدية الظعاين بـ21% ، فبلدية الوكرة بـ18%، ثم أم صلال بـ7%، والشمال بـ5%، والخور والذخيرة بـ2% من إجمالي المساحات المتداولة.

عقارات الدوحة

أما من حيث عدد الصفقات العقارية "العقارات المباعة"، فأظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطاً خلال شهر أكتوبر في عدد العقارات المباعة هي بلدية الدوحة بنسبة 29%، تلتها بلدية الوكرة بـ24%، ثم الريان بـ19%، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تعاملات بـ9% لكل منهما، ثم الشمال بـ6%، فبلدية الخور والذخيرة تداولات بـ4%، من إجمالي الصفقات العقارية.

وبخصوص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 144 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و54 مليوناً و509 آلاف و966 ريالاً، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ61 معاملة، أي ما يعادل 42.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ37 معاملة، أي ما يعادل 25.7%، ثم بلدية الظعاين بـ23 معاملة، أي ما يعادل 11.8%، وبلدية الوكرة بـ10 معاملات، أي ما يعادل 6.9%، وبلديتا أم صلال والخور والذخيرة بـ6 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 4.2% لكل منهما، والشمال بمعاملة واحدة، أي ما يعادل 0.7% من إجمالي العقارات المرهونة.

وبخصوص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و427 مليوناً و192 ألفاً و342 ريالاً، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت مليوناً و200 ألف ريال.

العقارات المرهونة

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياساً إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، حيث بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 80% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر الماضي.

كما شهدت حركة تداول الوحدات السكنية انخفاضاً في أكتوبر، إذ بلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلاله 158 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 296 مليوناً و657 ألفاً و770 ريالاً. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2025 إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري بوصفه أحد مكوناته الرئيسية.