بيروت وبغداد تبحثان ملف إعمار لبنان وإحياء خط النفط

بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الأربعاء، مع وفد حكومي عراقي، سبل إعادة إحياء خط أنبوب النفط الواصل بين البلدين، إلى جانب مساهمة بغداد في ملف إعادة إعمار لبنان بعد العدوان الإسرائيلي. وجاء ذلك خلال استقبال سلام، في مقر الحكومة بالعاصمة بيروت، الوفد العراقي الذي ضم الموفد الخاص لرئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي، ومستشار رئيس الحكومة زيدان خلف، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وبحسب الوكالة، تناول اللقاء استعداد الدولة العراقية للمساهمة في إعادة إعمار لبنان، بما يتوافق مع أولويات وحاجات الدولة اللبنانية.

ويقدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة بنحو 11 مليار دولار، وفق تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025. وخلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قبل أن يتوسع إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل أكثر من أربعة آلاف شخص، وأُصيب نحو 17 ألفاً آخرين، قبل أن تتوقف العمليات بوقف لإطلاق النار سَرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

لكن إسرائيل واصلت خرق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، ما أوقع مئات الشهداء والجرحى، إضافة إلى احتلالها خمس تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق أخرى تحتلها منذ عقود. وذكرت الوكالة أن سلام بحث مع الوفد العراقي أيضاً ملف خط أنبوب النفط الممتد من العراق إلى لبنان، مشدداً على أهمية هذا الملف ودوره الأساسي في إعادة تفعيل مصفاة طرابلس، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز النشاط الاقتصادي في شمال لبنان.

ويرتبط البلدان بخط أنابيب "كركوك - طرابلس"، الذي أنشأته شركة نفط العراق عام 1935، غير أن ضخ النفط عبره توقف نهائياً مطلع ثمانينيات القرن الماضي على خلفية الحرب الأهلية اللبنانية. ومنذ ذلك الحين، لم يعد الخط إلى الخدمة التجارية المنتظمة، وبات خارج منظومة التصدير الفعلية للنفط العراقي، رغم طرحه مراراً في نقاشات سياسية واقتصادية تتعلق بإعادة إحياء البنية التحتية للطاقة في المشرق.

ويعتمد لبنان حالياً بشكل رئيسي على الفيول العراقي لتشغيل معامل الكهرباء، بموجب اتفاقية "النفط مقابل الخدمات" الموقعة بين البلدين عام 2021، التي تُعد شرياناً حيوياً لقطاع الطاقة اللبناني في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.

يأتي البحث في إحياء خط أنبوب "كركوك – طرابلس" في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من أسوأ أزمة مالية ونقدية في تاريخه الحديث، مع تراجع حاد في الناتج المحلي، وانهيار في البنية التحتية الأساسية، ولا سيما قطاع الطاقة.

ويُنظر إلى إعادة تشغيل الخط، في حال توافر الشروط السياسية والأمنية والتمويلية، بوصفه مشروعاً استراتيجياً يمكن أن يخفف كلفة استيراد الطاقة، ويعيد تفعيل مرافق حيوية متوقفة منذ عقود، مثل مصفاة طرابلس، فضلاً عن دوره المحتمل في تحفيز النمو وخلق فرص عمل في المناطق الأكثر تضرراً اقتصادياً، خصوصاً في شمال لبنان.

