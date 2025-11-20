بيروت تستنجد بالاستثمار لإنعاش اقتصادها

- اختتم مؤتمر "بيروت واحد" تحت شعار الثقة المستعادة، حيث ركز على تحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني من خلال تحسين البنية التحتية والبيئة التنظيمية، مع التركيز على قطاعات الاتصالات، السياحة، التكنولوجيا، والصناعة. - أعلن وزير الاتصالات عن رؤية جديدة لتوسيع شبكة الألياف الضوئية وتعزيز البنية التحتية للجيل الخامس، بينما أُبرزت أهمية القطاع السياحي والهوية الرقمية في التكنولوجيا. - الجلسة الختامية شددت على الإصلاحات لاستعادة الثقة، مثل استقلال القضاء ومحاربة الفساد، مع التأكيد على ضرورة تحويل الطموحات إلى سياسات فعالة.

اختُتم مؤتمر "بيروت واحد" تحت شعار الثقة المستعادة لإعادة تحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني. وعلى مدى يومين، توافد وزراء وخبراء ومستثمرون من لبنان والخارج ليعرضوا رؤى وخططًا تبدو طموحة في ظاهرها، وليرسموا صورة لبلد يسعى إلى إعادة بناء مقومات اقتصاده المنهار. غير أنّ المفارقة الأبرز كانت بين ما قيل على المنصات وما يعيشه لبنان على أرض الواقع من انهيارات مالية ومؤسساتية عميقة، تجعل السؤال المشروع: هل يمكن أن تُبنى الثقة عبر مؤتمر، فيما الأسس التي تقوم عليها الثقة غير موجودة؟

الجلسات التي شهدها المؤتمر عكست تنوّعًا في الطروحات، لكنها حملت أيضًا اعترافًا ضمنيًا بأنّ الأزمة اللبنانية تتجاوز قدرة أي قطاع منفرد على معالجتها. ففي الجلسة الأولى المخصّصة للبنية التحتية والأشغال العامة، تحدث وزير الأشغال فايز رسامني بثقة عن قدرة وزارته على ضخ أكثر من ملياري دولار في خزينة الدولة عبر مشاريع تخصّ المرافئ والمطار، مؤكدًا أن التشغيل سيُسلّم للقطاع الخاص لرفع مستوى الإدارة والإيرادات.

بدا كلام الوزير كأنه محاولة لإظهار أن لبنان لا يزال يمتلك قيمة يمكن البناء عليها، وأن مرحلة العودة إلى الحضن العربي قد تفتح نافذة فرص جديدة. لكن المستثمرين المشاركين في الجلسة وضعوا أصابعهم على الجرح: لا استثمار بلا قضاء مستقل، ولا ازدهار بلا استقرار سياسي. كلمات البعض جاءت بمثابة تذكير بأنّ لبنان خسر ما هو أهم من الأموال: خسر الثقة.

انتقل النقاش في الجلسة الثانية إلى قطاع الاتصالات، حيث أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج عن رؤية وطنية جديدة تمتد لثلاث سنوات، تشمل توسيع شبكة الألياف الضوئية، وتعزيز البنية التحتية للجيل الخامس، وتأمين ربط دولي جديد عبر كابل بحري، إضافة إلى تعاون مع Starlink. وأكد الوزير أن إعادة تفعيل هيئة تنظيم الاتصالات وتأسيس ليبان تيليكوم سيفتحان الباب أمام شراكات استثمارية بشفافية أعلى.

في بلد يعاني من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة كل يوم، ومن شبكة اتصالات متدهورة أصبحت مادة تندر بين اللبنانيين، تبدو الوعود كبيرة، لكن تنفيذها يحتاج لما يتجاوز الإرادة: يحتاج دولة عاملة، وقطاعًا مصرفيًا طبيعيًا، وطاقة مستدامة، وقضاءً قادرًا على ضمان حقوق الشركات والمستهلكين.

القطاع السياحي، الذي كان محور الجلسة الثالثة، ظهر كأنه الوحيد الذي بقي واقفًا رغم الانهيار. وزيرة السياحة لورا الخازن لحود قدّمت صورة عن قطاع يشكّل، وفق التقديرات، 20% من الاقتصاد اللبناني، ضعف المعدل العالمي تقريباً، ما يجعله شريانًا حيوياً لبلد فقد معظم مصادر دخله الأخرى. تحدثت الوزيرة عن الجودة، والهوية، والتحول الرقمي، وعن المغترب اللبناني بوصفه شريكًا اقتصاديًا وسفيرًا دائمًا للبنان، فيما شدّد ممثلو القطاعات التجارية على أن الأزمة يمكن أن تتحول إلى فرصة إذا ما استُثمرت بالاتجاه الصحيح. لكن السواد الأعظم من الحاضرين يعرف أن السياحة، مهما ازدهرت، لا يمكنها بمفردها إنقاذ اقتصاد يرزح تحت دين متعثر، وقطاع مصرفي يحتضر، وصناعة تتنفس من رئة واحدة.

أما الجلسة المخصصة للتكنولوجيا والشركات الناشئة، فحملت جرعة تفاؤل أكبر. الحديث عن صندوق للنهضة الرقمية، ومشاريع للهوية الرقمية، وتأسيس شبكة مستثمرين، بدا كأنه محاولة للقول إن لبنان قادر على دخول عصر الذكاء الاصطناعي. لكن أغلب المتحدثين أشاروا إلى أن البيئة القانونية في لبنان عقيمة، وأن البنية التحتية الرقمية ناقصة، وأن الكهرباء، وهي شرط أساسي لأي نهضة رقمية، لا تزال غائبة. لذلك، فإن الطموح لا يكفي ما لم تتوافر الأساسات. وعندما يعلن مستثمر أن مجموعته جاهزة لاستثمار 50 مليون دولار فورًا، شرط تحسّن البيئة التنظيمية، فهذه رسالة يجب أن تُقرأ جيدًا: المال موجود، لكن المناخ غائب.

في الجلسة الخامسة، عاد المؤتمر إلى أكثر القطاعات قدرة على الصمود: الصناعة. وزير الصناعة ذكّر بأن القطاع الصناعي هو أكبر رب عمل في لبنان، وأنه يساهم بثلاثة مليارات دولار في التصدير، مؤكدًا ضرورة دعمه وتطويره. والصناعة اللبنانية أثبتت قدرتها على امتصاص الصدمات، لكنها تواجه عقبات بنيوية، أبرزها كلفة الإنتاج والضمان الاجتماعي. وخلال كلمات الحاضرين، تكرر الحديث عن ضرورة حماية البيئة، وعن الصناعات الزراعية، وعن الشركات التي تحاول تصدير التكنولوجيا بدل استيرادها. بدا واضحًا أن القطاع الصناعي، رغم معاناته، لا يزال يتمسك بالأمل.

الجلسة الختامية حملت نبرة سياسية واضحة، كلمات مدير المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، التي توجه فيها إلى رئيس الحكومة نواف سلام، بدت كأنها إعلان دعم للمسار الإصلاحي المفترض. تحدّث عن خطوات إيجابية تراكمها الحكومة، وعن استعداد المستثمرين للمساهمة في النهوض. لكن المتابع يعرف أن هذا الكلام، مهما كان حسن النية، يصطدم بمشهد لبناني قاتم: دولة متعثرة ومتوقفة عن سداد ديونها، قطاع مصرفي زومبي، بنى تحتية متهالكة، كهرباء مقطوعة، مودعون مسلوبة أموالهم، فساد يضع لبنان في المرتبة 154 عالميًا، وحوكمة تكاد تكون غائبة. ومع كل هذه المؤشرات، يصبح الحديث عن جذب الاستثمار أقرب إلى المغامرة منه إلى التخطيط الاقتصادي.

ما لا يقوله المنظمون علنًا هو أن لبنان يحتاج لاستعادة الثقة قبل استعادة الأموال. الثقة لا تُبنى عبر مؤتمرات، بل عبر إصلاحات فعلية: استقلال القضاء، ضبط الحدود، محاربة الفساد، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتطبيق القوانين. المستثمر لا يبحث عن كلمات مشجعة بل عن دولة قادرة على حماية استثماره. والمؤتمر، مهما بدا ضخمًا، لا يمكن أن يغطي على حقيقة أن لبنان يحتاج إلى إعادة بناء مؤسساته من الأساس، وليس فقط إلى عرض مشاريع جاهزة للشراكة.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أهمية أن يعود إلى بيروت مستثمرون إقليميون ودوليون ليجلسوا مع اللبنانيين، ويستمعوا إلى أفكارهم، ويطرحوا رؤاهم. المؤتمر ليس العلاج، لكنه قد يكون إشارة إلى أن لبنان، رغم جراحه العميقة، لا يزال يحاول الوقوف. المشكلة ليست في الطموح، بل في القدرة على تحويل الطموح إلى واقع، والواقع إلى سياسة، والسياسة إلى ثقة. وحتى ذلك الحين، ستبقى المؤتمرات بمثابة رسائل أمل معلّقة في فضاء بلد يبحث عن طريق للعودة، بينما الطريق نفسه لا يزال محفوفًا بالألغام الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية.