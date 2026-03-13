بيتكوين قرب مستويات قاع محتملة بعد خسارة نصف قيمتها

- تراجع قيمة بيتكوين ومؤشرات التعافي المحتمل: فقدت بيتكوين نصف قيمتها منذ أكتوبر، لكن مؤشرات تاريخية تشير إلى قرب انتهاء موجة البيع، مما يتيح فرصة تراكم للمستثمرين قبل أي انتعاش محتمل. بريت مونستر يراقب أربعة مؤشرات رئيسية لتحديد موقع بيتكوين ضمن دورة التراجع الحالية. - استراتيجيات الاستثمار والتوقعات المستقبلية: ينصح مونستر بالتدرج في الشراء، مشيراً إلى علامات مبكرة على احتمال حدوث انتعاش. انخفض مؤشر "MVRV Z-Score" إلى مستوى يشير إلى أن بيتكوين مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. - تدفقات السيولة وتأثيرها على السوق: شهدت صناديق التداول الفوري لبيتكوين تدفقات جديدة تزيد عن 1.6 مليار دولار، مما يشير إلى وصول السيولة إلى السوق. يؤكد مونستر أن أي انخفاض في ضغوط البيع يمكن أن يحرك السوق حتى مع تدفقات متواضعة.

فقدت عملة بيتكوين نحو نصف قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن مجموعة من المؤشرات التاريخية تشير إلى أن موجة البيع قد تقترب من نهايتها، ما يفتح المجال أمام المستثمرين لبدء التراكم التدريجي قبل أي انتعاش محتمل في السوق. وتشير تحليلات متخصصة إلى أن الفرصة ربما تكون عالية لتحقيق مكاسب على المدى الطويل رغم التذبذبات الحالية، بحسب بلومبيرغ.

وتنقل الوكالة عن بريت مونستر، وهو مدير صندوق استثماري في بلوكفورس كابيتال (Blockforce Capital)، أنه يراقب أربعة مؤشرات رئيسية لتحديد موقع بيتكوين ضمن دورة التراجع الحالية. وقد دخل أحد هذه المؤشرات بالفعل في منطقة ترتبط عادةً بالقاع التاريخي، في حين تتقارب مؤشرات أخرى عند مستويات تراوح بين 54 و58 ألف دولار، أي أقل من سعر بيتكوين الحالي البالغ 73800 دولار، علماً أن السعر ناهز لوقت قصير مستوى 60 ألف دولار في فبراير/ شباط قبل أن يرتد، ما يعني أنه اقترب من الحد الأعلى لما يعتبره مونستر "منطقة تراكم محتملة".

كما يشير مونستر إلى أن الفارق بين السعر الحالي والمستويات التي تشير إليها بقية المؤشرات لا يستدعي القلق. وفي الدورة السابقة، لم يكن الفرق بين شراء بيتكوين عند 19 ألف دولار وبلوغ القاع النهائي عند 15600 دولار ذا تأثير كبير على المستثمرين الذين احتفظوا بأصولهم لعدة سنوات. وينصح مونستر حالياً بالتدرج في الشراء بدلاً من انتظار "أفضل نقطة دخول".

ولفت إلى أن هناك علامات مبكرة على احتمال حدوث انتعاش في منتصف العام، موضحاً أن المؤشر المعروف بـ"MVRV Z-Score"، والذي يقيس إذا كانت العملة تتداول فوق أو تحت كلفتها على السلسلة، انخفض إلى نحو 0.38، دون مستوى 0.4 الذي غالباً ما يشير إلى أن بيتكوين مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. أما بقية المؤشرات فهي:

السعر المحقق (Realized Price): متوسط السعر الذي تم عنده تداول كل بيتكوين على السلسلة، نحو 54.000 دولار.

المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع: مستوى دعم ساعد على تحديد القيعان السابقة، نحو 58.000 دولار.

نمط الانخفاضات المتناقصة بين القمم والقاع: مؤشر إلى نضج الفئة الاستثمارية وتزايد السيولة والمشاركة، ما يوحي بإمكانية وجود قاع محتمل بين 45 و55 ألف دولار.

معاً، تشير هذه المؤشرات إلى ما يسميه مونستر "منطقة تراكم عالية الاحتمال بين 45 و60 ألف دولار.

ورغم أن هناك حاجة لتدفقات طلب جديدة للحفاظ على انتعاش مستدام، هناك مؤشرات مبكرة إلى وصول السيولة إلى السوق، إذ شهدت صناديق التداول الفوري لبيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة أكثر من 1.6 مليار دولار تدفقات جديدة خلال الشهر الماضي، بما في ذلك صناديق بلاك روك (BlackRock IBIT) وفان إك (VanEck HODL). ويشير مونستر إلى أن أي انخفاض في ضغوط البيع يمكن أن يؤدي حتى مع تدفقات متواضعة إلى تحريك السوق.

يأتي هذا في وقت واجه فيه المستثمرون ضغوطاً كبيرة، حيث انخفضت أكبر عملة رقمية من أكثر من 126 ألف دولار بعد انهيار أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حين عانت العملات الأصغر من أداءً أسوأ. ويؤكد مونستر أن تحديد القاع بدقة أمر شبه مستحيل، وأن أسواق الهبوط قد تستمر حتى مع وجود إشارات فنية. ومع ذلك، يرى أن بيتكوين تقدم فرصة أعلى للصعود مقارنة بالهبوط، وأن محاولة توقيت آخر نقاط الانخفاض غالباً ما تعني تفويت المكاسب الأكبر.