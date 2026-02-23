بيتكوين دون 65 ألف دولار في موجة من عدم اليقين بشأن الرسوم الأميركية

- شهدت العملات الرقمية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت بيتكوين إلى ما دون 65 ألف دولار، متأثرة بعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، وتراجعت الإيثيريوم بنسبة 5.2%. - تأتي هذه الخسائر في ظل تصريحات أميركية حول استمرار الاتفاقيات التجارية رغم إبطال سلطة الطوارئ لفرض تعرفات جمركية، مما أثر على الدولار والعقود الآجلة للأسهم الأميركية. - فقدت سوق العملات الرقمية أكثر من تريليوني دولار، مع تضرر العملات الصغيرة وصناديق بيتكوين الفورية، رغم التفاؤل بقانون الوضوح الأميركي.

انخفض سعر العملة الرقمية المشفرة الأشهر، بيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 65 ألف دولار يوم الاثنين للمرة الثانية هذا الشهر، متأثراً بحالة عدم اليقين بشأن وضع الرسوم الجمركية الأميركية. وتراجع سعر العملة الرقمية الأشهر بنسبة تصل إلى 4.8% ليصل إلى حوالي 64,300 دولار. وشهدت العملات الرقمية الأخرى أداءً أسوأ، إذ تراجع سعر الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة تصل إلى 5.2%. وقلصت بيتكوين بعضاً من خسائرها خلال اليوم، لتتداول فوق 65,900 دولار بحلول الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش. وكان سعر الإيثيريوم يتداول عند حوالي 1,885 دولاراً.

تأتي هذه الخسائر بعد أن صرّح مسؤولون أميركيون يوم الأحد، بأن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مسبقاً مع الشركاء لا تزال سارية، على الرغم من قرار المحكمة العليا الذي أبطل استخدام الرئيس دونالد ترامب لسلطة الطوارئ لفرض تعرفات جمركية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، قال ترامب إنه سيرفع التعرفة الجمركية العالمية من 10% التي أعلن عنها قبل يوم إلى 15%، مما سيزيد من الاضطرابات الاقتصادية.

وانخفض الدولار والعقود الآجلة للأسهم الأميركية في بداية تداولات يوم الاثنين، إذ تراجعت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8% ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 1%. في المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم الآسيوية بنسبة 1%. وقال سيم موه سيونغ خبير استراتيجيات العملات في بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة لوكالة رويترز، "يضعف ذلك الدولار لأنه قد يفيد النمو الاقتصادي في مناطق خارج الولايات المتحدة".

وأضاف أن تداعيات ذلك على أسعار صرف باقي العملات على المدى الطويل أقل وضوحاً، إذ من المحتمل أن يكون لانخفاض الإيرادات الأمريكية تأثير سلبي على الوضع المالي والدولار، في حين أن الرقابة على سلطة ترامب قد تكون أمراً إيجابياً، من خلال الحد من أحد مصادر تقلبات السياسات. وقالت كارولين مورون، المؤسسة المشاركة لشركة أوربت ماركتس لوكالة بلومبيرغ اليوم الاثنين: "لا يزال سوق العملات الرقمية هشاً، إذ يعوّل المشاركون فيه على مستوى دعم عند 60 ألف دولار".

وأضافت: "يُلقي عدم اليقين الاقتصادي الكلي بظلاله على السوق حالياً، بدءاً من التوترات الجيوسياسية في إيران وصولاً إلى التداعيات الحادة للرسوم الأميركية، وقد يؤدي ذلك إلى اختبار آخر لهذا المستوى". في وقت سابق من هذا الشهر، محا بيتكوين المكاسب المتبقية التي حققها منذ فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ودفعت الآمال المعقودة على ولاية ترامب الثانية، الأكثر دعماً للعملات الرقمية، بيتكوين إلى سعر قياسي تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبيل موجة بيع هائلة تركت الأصول الرقمية تعاني منذ ذلك الحين.

وشهد سوق العملات الرقمية الأوسع خسارة في القيمة تجاوزت تريليوني دولار، مع تضرر سوق العملات الرقمية الصغيرة بشكل خاص. وسجلت صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة، والبالغ عددها 12 صندوقاً، أسبوعها الخامس على التوالي من صافي التدفقات الخارجة، وهي أطول سلسلة منذ فبراير/شباط من العام الماضي، فقد سحب المستثمرون 3.8 مليارات دولار خلال تلك الفترة.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط، خسر سوق العملات الرقمية 100 مليار دولار إضافية من قيمته، وفقاً لبيانات موقع كوينجيكو "CoinGecko"، الذي قدر القيمة السوقية للعملات الرقمية اليوم ينحو 2.36 تريليون دولار. وأظهرت بيانات موقع ديربيت "Deribit"، وهي منصة تداول مشتقات العملات الرقمية، أن الحماية من الهبوط تتركز حول مستوى 60 ألف دولار.

وبعيداً عن آخر أخبار الرسوم الجمركية، يُبرز استمرار التراجع مدى حاجة بيتكوين إلى تغيير في مسار السوق حاليًا، كما صرّح روبن سينغ، الرئيس التنفيذي لمنصة "Koinly" لضرائب العملات الرقمية.

وأضاف: "على الرغم من التفاؤل الأخير بشأن قانون الوضوح الأميركي، إلا أنه لم يُؤثر بشكل كبير على الأسعار، مما يُشير إلى أن هذا العامل ليس هو ما سيدفع بيتكوين إلى الارتفاع". وقالت راشيل لوكاس، المحللة في "BTC Markets"، إن مستوى 65 ألف دولار لا يزال يُمثل مستوى دعم رئيسياً للعملة. وأضافت: "أي اختراق حاسم لهذا المستوى سيُدخل مستوى 60 ألف دولار في دائرة المنافسة. أما في حال الصعود، فيحتاج المضاربون على الصعود إلى استعادة مستوى 70 ألف دولار لتغيير مسار السوق".