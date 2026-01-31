بيتكوين تهوي إلى 78.8 ألف دولار في هبوط هو الأدنى منذ إبريل 2025

- شهدت البيتكوين انخفاضًا إلى 78,719 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2025، وسط سيولة ضعيفة في عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى تراجع أوسع في السوق وفقدانها أكثر من 30% من قيمتها منذ أكتوبر 2025. - تعيين كيفن وارش لقيادة البنك المركزي الأميركي أثار توقعات بتشدد نقدي، مما زاد المخاوف من سيولة أقل وضغوط على الأصول عالية المخاطر، مع خسارة السوق الرقمية 111 مليار دولار في 24 ساعة. - لم تستفد البيتكوين من تراجع الدولار وصعود الذهب، واستمرت التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات، مما يعكس عزوف المستثمرين الأفراد وتوقع استمرار أحجام تداول منخفضة.

انخفضت العملة الرقمية الأشهر عالميا بيتكوين اليوم السبت 31 يناير 2026 إلى ما دون 80 ألف دولار، متراجعة بنسبة 6.53% لتسجل 78 ألفا و719 دولارا و63 سنتا عند الساعة 17:48 بتوقيت غرينتش، بحسب وكالة رويترز.

وآخر مرة دفعت فيها التداولات سعر بيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار كانت في إبريل/نيسان 2025، وفق ما أفادت به وكالة بلومبيرغ. أمّا أقرب قاع سُجل قبل هبوط اليوم فكان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حين تراجعت بيتكوين إلى 81 ألفا و104 دولارات خلال موجة تراجع سابقة، بحسب وكالة رويترز.

وبدأت موجة الهبوط اليوم في بيئة سيولة ضعيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع غياب مشترين عند مستويات الدعم، ما فاقم تراجعا أوسع محا أكثر من 30% من قيمة بيتكوين مقارنة بذروة أكتوبر/تشرين الأول، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وفي ذروة الهبوط داخل نيويورك، تراجعت بيتكوين بنحو 7.1%، بينما تكبدت الأصول الرقمية الأخرى خسائر أكبر، إذ هبطت إيثيريوم أكثر من 10% تزامنا مع تراجع سولانا أكثر من 11%.

BREAKING: Bitcoin falls -$3,000 in 5 minutes as a massive levered long position worth $1 billion was liquidated at 1:43 PM ET. pic.twitter.com/T3RwBdr17Q — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 31, 2026

أما السبب المباشر الذي تداوله المستثمرون اليوم، فيرتبط بتبدل المزاج تجاه المخاطر بعد اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش لقيادة البنك المركزي الأميركي، ما عزز توقعات تشدد نقدي محتمل، ثم مخاوف من سيولة أقل في الأسواق، وهي بيئة تضغط عادة على الأصول عالية المخاطر.

وتحول التراجع السعري إلى موجة بيع أوسع بفعل الرافعة المالية في سوق المشتقات. وفي هذا الصدد نقلت وكالة بلومبيرغ أن القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية فقدت نحو 111 مليار دولار خلال 24 ساعة اعتمادا على بيانات المنصة العالمية لتجميع بيانات العملات الرقمية "كوين جيكو"، كما أشارت إلى تصفيات تقارب 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها اعتمادا على بيانات المنصة المتخصصة في تحليل بيانات العملات الرقمية "كوين غلاس"، مع حدوث الجزء الأكبر في الساعات الأربع الأخيرة.

BITCOIN IS LESS THAN 5% AWAY FROM SAYLOR’S AVERAGE PRICE



Current Price: $79,061

Saylor’s Average: $76,037 pic.twitter.com/uOztbhYLLQ — Arkham (@arkham) January 31, 2026

وربط هذا التراجع أيضا بأسابيع من خيبة الأمل لدى المستثمرين، إذ لم تستفد بيتكوين من عوامل كانت تاريخيا داعمة، مثل تراجع الدولار خلال جزء كبير من يناير/كانون الثاني، ثم صعود الذهب إلى مستويات قياسية. كما لم تجذب تدفقات بعد التراجع الحاد الذي شهده الذهب والفضة أمس الجمعة، مع بقاء تدفقات الملاذ الآمن التقليدية متركزة في المعادن والنقد. وفي هذا السياق نقلت وكالة بلومبيرغ عن لويس نافيلير من شركة نافيلير وشركائه قوله إن "الذهب والفضة أصبحا ملاذا للمستثمرين القلقين من العملات الورقية".

غياب الطلب كذلك أثار أسئلة جديدة حول موقع بيتكوين داخل المحافظ الاستثمارية. فاستمرار التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة الفورية، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية لم تحفز طلبا واضحا.

ولفتت نشرة الحساب التحليلي للأسواق "كوبييسي ليتر" في حسابه على منصة إكس إلى هبوط سريع مرتبط بتصفية مركز شراء شديد الرافعة، مشيرة إلى أن بيتكوين خسرت نحو 3000 دولار خلال خمس دقائق مع تصفية مركز يقارب مليار دولار.

$BTC has dropped below its weekly Gaussian Channel.



To be honest, this looks really bad. pic.twitter.com/Onlc7CfBjD — Ted (@TedPillows) January 31, 2026

كما نبهت منصة "أركام" في حسابها على منصة إكس إلى أن "السعر بات قريبا جدا من متوسط تكلفة شراء شركة ستراتيجي بقيادة مايكل سايلور"، معتبرة أن الاقتراب من هذا المستوى قد يرفع حساسية السوق نفسيا.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن جون تودارو المحلل في شركة نيدهام أن "المستويات الحالية تعكس عزوفا شديدا لدى المستثمرين الأفراد، مع توقع استمرار أحجام تداول منخفضة لربع أو لربعين".