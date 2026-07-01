- تراجع البيتكوين إلى أدنى مستوى في 21 شهرًا بسبب توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى سحب رؤوس الأموال من الأصول غير المدرة للعائد مثل البيتكوين. - تراجع ثقة المستثمرين في شركة "استراتيجي"، أحد أكبر المشترين المؤسسيين للبيتكوين، يثير مخاوف حول استدامة الطلب المؤسسي في ظل بيئة فائدة مرتفعة. - هبوط البيتكوين بأكثر من 50% عن أعلى مستوى تاريخي وكسر مستوى المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع يعزز المخاوف من دخول السوق مرحلة هشاشة جديدة.

هبطت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى جديد لها في 21 شهراً مع تراجع معنويات السوق بفعل احتمال رفع أسعار الفائدة ومخاوف تتعلق بأكبر مشترٍ مؤسسي للعملة. وانخفضت بيتكوين بما يصل إلى 1.5% ليصل إلى 57,742 دولاراً خلال تعاملات آسيا اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ 17 سبتمبر/أيلول 2024، قبل أن يستقر بحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت سنغافورة، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ.

التصريحات المتشددة من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تغذّي التوقعات برفع أسعار الفائدة، ما يدفع رؤوس الأموال بعيداً عن أصول مثل العملات المشفرة التي لا تدرّ عائداً. وسحب المستثمرون أكثر من 4 مليارات دولار من صناديق البيتكوين المتداولة (ETF) المدرجة في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران، وهو أكبر سحب منذ إطلاق هذه الصناديق قبل عامين.

ويقول محلل في "آي جي أستراليا"، توني سيكامور، لـ"بلومبيرغ"، إن بيتكوين "تواجه رياحاً معاكسة متزايدة نتيجة تغيّر توقعات الفيدرالي بشأن الفائدة وقوة الدولار". ويضيف أن تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي المرتقب هذا الأسبوع "قد يزيد الضغط إذا عزّز التوجه المتشدد للفيدرالي".

إلى جانب ذلك، تراجع المستثمرون عن ثقتهم الأولية في خطة إعادة الهيكلة المالية التي طرحها مايكل سايلور في شركة "استراتيجي"، ما أثار مخاوف جديدة من أن تتوقف الشركة، وهي من أكبر مشتري العملة، عن كونها مصدر طلب ثابتاً، وفقاً لـ"بلومبيرغ". فبينما رحّب المستثمرون في البداية باحتمال إعادة شراء الأسهم وزيادة الاحتياطي النقدي، سرعان ما تحول التركيز إلى المرونة الجديدة لدى "استراتيجي" في بيع البيتكوين وإعطاء الأولوية لإدارة الميزانية العمومية بدلاً من التراكم المستمر للعملة.

وهبطت بيتكوين الآن بأكثر من 50% عن أعلى مستوى تاريخي سجله فوق 126,000 دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما هبطت دون المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع، وهو مستوى فني قد ينذر بدخول سوق هابطة طويلة الأمد. وهذه هي المرة الأولى التي يهبط فيها المؤشر دون هذا المستوى منذ ثلاث سنوات.

وفي أول مؤتمر صحافي له رئيساً للاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، أوضح كيفن وارش أن البنك المركزي لن يتسامح مع التضخم المرتفع، ما عزز التوقعات برفع الفائدة ودعم الدولار. كما أشار مسؤولون آخرون في الفيدرالي مؤخراً إلى احتمال تشديد السياسة النقدية. وقالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لشبكة "سي.أن.بي.سي" يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع الفائدة لخفض التضخم نحو هدفه البالغ 2%.

يعكس التراجع الحاد الذي سجّلته عملة بيتكوين تحولاً أعمق في الصورة الاقتصادية الكلية، وليس مجرد تصحيح سعري عابر، إذ تتقاطع اليوم ثلاثة عوامل ضاغطة في آن واحد:

لناحية التشدد النقدي، تغير غير متوقع طرأ على مسار الفيدرالي، فبعد أشهر من الرهان على خفض تدريجي للفائدة، تُعيد التصريحات الأخيرة لمسؤولي الفيدرالي، وفي مقدّمتهم رئيسه الجديد كيفن وارش، تسعير السوق باتجاه معاكس تماماً. فكلما ارتفع احتمال رفع الفائدة، ارتفعت كلفة الاحتفاظ بأصول لا تدر عائداً كالبيتكوين، وتراجعت جاذبيتها أمام الدولار والسندات. اهتزاز أكبر مصادر الطلب المؤسسي، لطالما شكّلت "استراتيجي" عمود الطلب الهيكلي في سوق البيتكوين، عبر استراتيجية شراء ممنهجة وممولة بالديون. غير أن تحول الشركة نحو مرونة أكبر في البيع، وتقديم إدارة الميزانية العمومية على التراكم المستمر، يطرح تساؤلات جدية حول مدى صلابة هذا النموذج في بيئة فائدة مرتفعة، وقد يدفع مستثمرين آخرين إلى إعادة النظر في مراكزهم. تدهور الصورة الفنية، حيث كسر مستوى المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع، وهو خط دفاع لم يُخترق سوى مرات نادرة في تاريخ العملة، يعزز قناعة المتداولين الفنيين بأن السوق يدخل مرحلة أكثر هشاشة، وقد يفتح الباب أمام موجة بيع إضافية مدفوعة بكسر مستويات الدعم النفسية.

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ويبدو أن سوق العملات المشفرة يمر باختبار حقيقي لمدى نضجه فئةَ أصولٍ قائمة بذاتها، بعدما ثبت أن أداءه لا يزال مرتبطًا بشدة بدورة السياسة النقدية الأميركية، وبمصير عدد محدود من المشترين الكبار. وستبقى الأسابيع المقبلة، وتحديداً بيانات سوق العمل الأميركي وأي خطوات جديدة من "استراتيجي"، محدداً رئيسياً لمسار الاتجاه القادم.