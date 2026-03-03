بيتكوين تمحو مكاسب الأمس وتتراجع إلى أقل من 67 ألف دولار

- تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أدى إلى تقلبات حادة في الأسواق العالمية، حيث تراجعت الأصول الآمنة والعملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثر وسولانا بشكل ملحوظ. - شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية انخفاضات كبيرة، مع تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بأكثر من 3% و"إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنسبة 2.8%، مما يعكس مخاوف المستثمرين من الصراع في الشرق الأوسط. - تزايد الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، الذي ارتفع لأربعة أيام متتالية، بينما تراجعت الثقة في العملات الرقمية كأصول تحوط في الأزمات.

تواصل التقلب في الأصول الآمنة بالأسواق العالمية مع تصاعد العمليات العسكرية إثر العدوان الأميركي- الإسرائيلي على إيران والهجمات الإيرانية على منطقة الخليج.

وقد انضمت العملات الرقمية إلى قائمة الضحايا ضمن هذه التقلبات، وتراجعت أسعار العملة الرقمية بيتكوين في تعاملات اليوم إلى مستوى 66.800 ألف دولار عند الساعة 5:50 صباحاً في نيويورك. وتسارع التراجع مع افتتاح الأسواق الأوروبية على موجة بيع حادة، إذ انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بأكثر من 3% متجهاً نحو أكبر هبوط خلال يومين منذ إبريل/نيسان الماضي.

ولم يقتصر الأمر على بيتكوين، فقد شهدت أسواق العملات المشفّرة تراجعاً واسعاً يوم الثلاثاء مع خروج المستثمرين من الأصول الأعلى مخاطرة، إذ انخفضت عملات مثل "إيثر" و"سولانا". وجاء هذا الاتجاه الهبوطي على النقيض من اليوم السابق، حين سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة تدفقات داخلة بقيمة 458 مليون دولار.

وقالت بلومبيرغ في تقرير لها اليوم، إنّ المستثمرين يواصلون البحث عمّا يعرف بأصول الملاذ الآمن منذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة قصف ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. وصعّدت إيران هجماتها على الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، مهددة بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

وكانت بيتكوين قد صعدت على نحوٍ قياسي في تعاملات الاثنين، لتتحرّك في نطاق بين 65 ألفاً و70 ألف دولار، وهو الأعلى منذ أوائل فبراير/ شباط الماضي.

كما تراجع مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنسبة وصلت إلى 2.8% في أسوأ هبوط خلال يومَين منذ إبريل الماضي. وهبط مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي، ثاني أفضل أسواق الأسهم أداءً في العالم هذا العام، بنسبة بلغت 6.9%، في أكبر انخفاض له منذ أغسطس 2024.

ويرى محللون أنّ تراجع أسعار بيتكوين، ضمن الصدمة الجيوستراتيجية للصراع في الخليج، تضعف الاعتقاد الذي ظل سائداً بأن العملات الرقمية هي "الذهب الرقمي" وأحد أصول التحوط في أوقات، وفي المقابل سجّل الذهب ارتفاعاً استمر أربعة أيام قبل أن يتراجع على نحوٍ طفيف يوم الثلاثاء.

وتشهد الأسواق اضطرابات متواصلة، الأمر الذي يلقي بشبحه على الأصول عالية المخاطر وسط مخاوف من صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط.