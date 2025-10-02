بيتكوين تكسر حاجز 120 ألف دولار مسجلة مستوى قياسياً جديداً

- شهدت بيتكوين ارتفاعاً إلى 120 ألف دولار، مدفوعة بتوقعات المستثمرين بالبحث عن أصول آمنة وسط اضطرابات الحكومة الأميركية، مما يعكس تفاؤلاً بمستقبل العملات الرقمية. - ارتفعت بيتكوين لليوم السادس على التوالي، محققة مكاسب بنسبة 10% منذ الجمعة الماضية، مع تدفقات استثمارية بقيمة 1.5 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة. - لم تقتصر المكاسب على بيتكوين، بل شملت عملات أخرى مثل سولانا ولايتكوين، وارتفعت أسهم مرتبطة بالعملات الرقمية مثل "كوينبايز" و"مارا".

شهدت عملة بيتكوين ارتفاعاً جديداً إلى مستوى 120 ألف دولار، اليوم الخميس، في أول صعود من هذا النوع منذ تسجيلها أعلى سعر تاريخي قبل سبعة أسابيع. ويأتي هذا الزخم وسط توقعات المستثمرين بأن تعطيل الحكومة الأميركية سيدفعهم للبحث عن أصول ملاذ آمن، في حين يشهد سوق العملات الرقمية نشاطاً قوياً يعكس تفاؤل المستثمرين بمستقبل بيتكوين والفئات المشابهة.

وبحسب "بلومبيرغ"، ارتفعت بيتكوين لليوم السادس على التوالي، محققة مكاسب بلغت حوالي 10% منذ يوم الجمعة الماضي، وسجلت خلال التداولات الأخيرة سعر 120163 دولاراً. وكانت العملة الرقمية قد سجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 124514 دولاراً في 14 أغسطس/آب.

وتحظى بيتكوين بلقب "الذهب الرقمي" بين أنصارها، نظراً لكونها أصلاً آمناً في أوقات التوتر المالي، خاصة مع تراجع الذهب مؤخراً من أعلى مستوياته. كما أن صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) شهدت تدفقات بقيمة 1.5 مليار دولار حتى الآن، ما يعكس اهتمام المستثمرين بالعملة الرقمية على المدى القصير والمتوسط.

ولم تقتصر المكاسب على بيتكوين وحدها، بل شملت رموزاً أصغر وأكثر تقلباً، حيث ارتفعت سولانا بنسبة 5.7%، ولايتكوين 6.7%، ودوجكوين 4.7%. كما شهدت الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية ارتفاعاً ملحوظاً، مع صعود "كوينبايز" (Coinbase Global Inc) 7.8%، و"ترجوري" (Bitcoin Treasury Firm Strategy Inc). بارتفاع 3.5%، وشركة التعدين "مارا" (MARA Holdings Inc) بنسبة 2.1%.

وتنقل "بلومبيرغ" عن محللي السوق أن بيتكوين كانت تنتظر "انفجاراً" منذ فترة، بعد أن أظهرت دفاتر الطلبات على السوق وجود ميول بيعية دون انخفاض حاسم في السعر، وهو ما يمثل ديناميكية شبيهة بـ"النابض المضغوط" التي تؤدي إلى ارتفاعات حادة عند تخفيف الضغط البيعي.

ويعطي تحليل تاريخي شهري مؤشرات إيجابية لشهر أكتوبر/تشرين الأول الذي يُعرف باسم "Uptober"، حيث سجلت بيتكوين مكاسب في تسعة من آخر 10 أشهر. ويضيف المحللون أن الربع الرابع من السنة غالباً ما يكون قوياً للعملة، ما يعزز التفاؤل وسط المستثمرين، حتى وإن لم يكن الاعتماد الكامل على "الموسمية" مؤشراً أكيداً.